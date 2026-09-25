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Przeciętny dochód z hektara wzrósł, rolnicy mogą stracić na świadczeniach

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25 września 2026, 13:24
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Przeciętny dochód z hektara wzrósł, rolnicy mogą stracić na świadczeniach
Przeciętny dochód z hektara wzrósł, rolnicy mogą stracić na świadczeniach
Shutterstock

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Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego znowu wzrósł. I choć nie odzwierciedla on rzeczywistego dochodu poszczególnych rolników, to przełoży się na ich prawo do szeregu świadczeń.

Przeciętny dochód z hektara wzrósł

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego znowu wzrósł. Jak wynika z obwieszczenia Prezesa GUS z 18 września 2026 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2025 r., wyniósł on w 2025 r. 5479 zł. Jaka kwota obowiązywała w poprzednich latach? Za 2024 r. było to 5429 zł, a za 2023 rok 5451 zł. Jak widać, zmiana jest raczej symboliczna, jednak mimo tego może istotnie przełożyć się na sytuację rolników i ich rodzin. Dlaczego? Bo ma wpływ na przykład na stypendia szkolne i akademickie przysługujące uczniom i studentom pochodzącym z rodzin rolniczych, prawo do świadczeń z pomocy społecznej, czy prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Skoro bowiem przedmiotowy wskaźnik określa kondycję rolnictwa, to w konsekwencji przekłada się na ustalanie dochodu rodzin, dla których gospodarstwo rolne stanowi źródło utrzymania. Mechanizm ten budzi wiele emocji, bo w praktyce kwota ta nie odzwierciedla przecież rzeczywistego dochodu uzyskanego przez każdego rolnika, a jest jedynie wskaźnikiem statystycznym wyliczonym według określonej metodologii.

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Przeciętny dochód wpływa na prawo do świadczeń

W jakim zakresie omawiana zmiana może pociągnąć za sobą realne konsekwencje? Jak już wskazano, może na przykład mieć wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochód z gospodarstwa rolnego na jego potrzeby ustala się bowiem jako iloczyn hektarów przeliczeniowych i przeciętnego rocznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, podzielony przez 12. Obecnie kryterium dochodowe funduszu to 1665 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Skoro przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2025 r. to 5479 zł rocznie, to w przypadku gospodarstwa o powierzchni 5 ha przeliczeniowych obliczenia są następujące:
5479 zł x 5 = 27 395 zł
27 395 zł ÷ 12 = 2282,92 zł
W przypadku dwuosobowej rodziny dochód na osobę to 1141,46 zł

A jak wyliczenia przedstawiały się przy zastosowaniu wskaźnika za 2024 rok? Wówczas przeciętny dochód wynosił 5429 zł, a więc:
5429 zł x 5 = 27 145 zł
27 145 zł ÷ 12 = 2252,08 zł
W przypadku dwuosobowej rodziny dochód na osobę wynosił więc 1131,04 zł

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Źródło: INFOR
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