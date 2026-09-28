Co może zrobić aplikant adwokacki?

W ślad za unowocześnienie i dostosowaniem do aktualnie obowiązujących realiów przepisów dotyczących radców prawnych szerokie zmiany dotknęły również adwokatów. Jakie będzie to miało przełożenia na osoby chcące skorzystać z usług tej grupy zawodowej?

Adwokat jako funkcjonariusz publiczny

Adwokaci uzyskali ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym podczas wykonywania czynności zawodowych i w związku z ich wykonywaniem. Oznacza to, że atak na osobę mającą status funkcjonariusza publicznego jest zagrożone surowszą karą oraz ścigane z urzędu. Dotyczy to przede wszystkim takich czynów jak naruszenie nietykalności cielesnej, czynna napaść czy znieważenie. Dodatkowo podlegają również ochronie osoby przybrane do pomocy.

REKLAMA

REKLAMA

Ochrona tytułu zawodowego adwokata

W ramach ochrony zawodu adwokata wprowadzono również odpowiedzialność za nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym „adwokat” lub oznaczeniem „kancelaria adwokacka” oraz „kancelaria adwokatów” oraz godłem adwokatury lub strojem urzędowym adwokata, w postaci kary grzywny od 5 000 do 200 000 zł albo kary ograniczenia wolności albo obu tych kar łącznie. Aby adwokatura mogła skutecznie dochodzić praw wynikających z powyższych przepisów przyznano samorządowi adwokackiemu uprawnienie organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego oraz organizacji społecznej na gruncie przepisów postępowania karnego oraz dotyczącym postępowania przed sądami administracyjnymi.

W nawiązaniu do powyższych uregulowań Naczelna Rada Adwokacja ma prowadzić Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, który będzie jawny i powszechnie dostępny za pośrednictwem strony internetowej.

Uprawnienia aplikanta adwokackiego

Praktyczną zmianą jest możliwość zastępowania adwokata przez aplikanta radcowskiego na tych samych zasadach jego aplikanta adwokackiego. Zapis ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku. Dodatkowo aplikant adwokacki będzie mógł sporządzać projekty pism procesowych, a podpisywać niektóre z nich z wyraźnego upoważnienia adwokata – z wyłączeniem apelacji oraz pism procesowych kierowanych do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

REKLAMA

Inne przepisy

Określono w sposób szczegółowy co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia pomocy prawnej. Opisano godło adwokatury oraz wskazano jak ma wyglądać strój urzędowy adwokata.