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Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!

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30 września 2026, 17:42
Adam Kuchta
Adam Kuchta
licznik energii prąd pieniądze
Nowe zasady rozliczania prądu. Liczniki będą odczytywane inaczej
Shutterstock
Shutterstock

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Wielkie zmiany w rachunkach za prąd od 1 września 2026 roku! Setki tysięcy Polaków muszą przygotować się na zupełnie nową częstotliwość wystawiania faktur, które od teraz będą trafiać do nas co miesiąc. Choć rewolucja w terminach płatności stała się faktem, operator uspokaja: sam system rozliczeń prosumenckich (net-billing oraz net-metering) pozostaje całkowicie bez zmian. Sprawdź, co ta modyfikacja oznacza dla Twojego portfela i dlaczego musisz pilnie zweryfikować swoje dotychczasowe umowy.

„Od 1 września 2026 roku wszystkim prosumentom będziemy wystawiać faktury co miesiąc. Zmiana dotyczy wyłącznie częstotliwości wystawiania faktur. System rozliczeń prosumenckich (net-billing lub net-metering) pozostaje bez zmian” - poinformował Tauron Dystrybucja. Zmiana dotyczy wszystkich prosumentów, którzy są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oraz posiadają okres rozliczeniowy 2, 6 lub 12-miesięczny.

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Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!

Prosumenci w całym kraju muszą przygotować się na natychmiastowe zmiany w opłacaniu rachunków za energię elektryczną. Dotychczasowe, przewidywalne faktury prognozowane bezpowrotnie odchodzą do przeszłości, a operatorzy przechodzą na radykalny model comiesięcznego rozliczania realnego zużycia.

Dystrybutor podkreśla, że zmiana polega na dostosowaniu okresu rozliczeniowego tym prosumentom, którzy mają inny okres rozliczeniowy niż 1-miesięczny. Od początku września tego roku roku wszyscy prosumenci będą więc otrzymywać faktury co miesiąc. Obowiązkowa zmiana cyklu nastąpi:

  • po zakończeniu dotychczasowego okresu rozliczeniowego – jeśli cykl rozliczeniowy kończy się 31 sierpnia 2026 roku, lub
  • w trakcie dotychczasowego okresu rozliczeniowego – jeśli zmiana okresu rozliczeniowego na 1-miesięczny będzie wymagała od Tauron przerwania dotychczasowego cyklu rozliczeniowego.

„W obu przypadkach wystawimy rozliczenie na 31 sierpnia 2026 roku. Razem z rozliczeniem otrzymasz od nas pismo, że od 1 września 2026 roku będziemy wystawiać Ci faktury w 1-miesięcznym cyklu rozliczeniowym” - czytamy w komunikacie Tauron Dystrybucja. „Najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku możemy rozliczać Cię w cyklu 2, 6 lub 12 miesięcznym. Od 1 września 2026 roku dostosujemy Twój cykl rozliczeniowy do zapisów nowej Taryfy Dystrybucyjnej i zmienimy go na 1-miesięczny. Informacje na temat okresu rozliczeniowego znajdziesz w Taryfie Dystrybucyjnej pkt . 2.3. Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń, podpunkty 2.3.1, 2.3.1a” - napisano.

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Ważne

Czy zmiana jest obowiązkowa?

„Zmiana okresu rozliczeniowego na cykl 1-miesięczny jest obowiązkowa dla wszystkich prosumentów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Od 1 września 2026 roku dostosujemy Twój okres rozliczeniowy do aktualnych zapisów Taryfy dystrybucyjnej- napisał Tauron.

Jakie korzyści w wyniku wprowadzenia nowych zasad rozliczania prądu? Bardziej aktualne dane dotyczące energii

Te rewolucyjne zmiany w rachunkach za prąd mają na celu maksymalne uproszczenie rozliczeń prosumenckich. Dzięki przejściu na nowy, 1-miesięczny cykl, w końcu zyskasz pełną i natychmiastową kontrolę nad swoimi opłatami. Każda kolejna faktura dostarczy Ci najbardziej aktualnych danych o energii pobranej oraz oddanej do sieci, bez żadnych uciążliwych prognoz!

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Jest kilka korzyści wynikających ze zmian. Tauron wymienia trzy podstawowe:

  1. Bardziej rzetelne rachunki, tj. rozliczenia będą oparte na rzeczywistym zużyciu energii, a nie na prognozach.
  2. Większa kontrola nad kosztami: częstsze faktury pozwolą Ci szybciej reagować na zmiany zużycia energii oraz lepiej planować budżet.
  3. Łatwiejsze zarządzanie wirtualnym magazynem/depozytem prosumenckim.
Ważne

Co można zyskać przy zmianie okresu rozliczeniowego?

Dystrybutor wskazuje, że „dzięki zmianie okresu rozliczeniowego na 1-miesięczny mogą Państwo zyskać:

  • rozliczenia w oparciu o rzeczywiste zużycie – prognozy nie będą wystawiane,
  • większą kontrolę nad wysokością rachunków, ponieważ będą je Państwo otrzymywali częściej, co pozytywnie wpłynie na lepsze planowanie budżetu,
  • większą przejrzystość faktur, ponieważ będą one zawierały dane dotyczące krótszego okresu rozliczeniowego,
  • łatwiejsze zarządzanie wirtualnym magazynem /depozytem prosumenckim”.

Zmiana w rachunkach za prąd. Jak to wszystko wpłynie na opłatę abonamentową?

„Zmiana cyklu rozliczeniowego oznacza również zmianę wysokości opłaty abonamentowej Dystrybutora. Po zmianie okresu rozliczeniowego na cykl miesięczny wysokość Twojej stawki abonamentowej wyniesie 5,61 zł brutto miesięcznie (z wyjątkiem grupy taryfowej C2x, gdzie wysokość stawki abonamentowej wynosić będzie 11,69 zł brutto miesięcznie)” - wyjaśnia Tauron.

Opłata abonamentowa

GRUPA
TARYFOWA 

 STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ [ZŁ]

 okres rozliczeniowy

 1-miesięczny 

 2- miesięczny

 6-miesięczny

 12-miesięczny 

 NETTO

 BRUTTO

 NETTO

 BRUTTO

 NETTO

 BRUTTO

 NETTO

 BRUTTO

 C1x

 4,56

 5,61

 2,28

 2,80

 0,76

 0,93

 0,38

 0,47

 G1x

 4,56

 5,61

 2,28

 2,80

 0,76

 0,93

 0,38

 0,47

 O1x

 4,56

 5,61

 2,28

 2,80

 0,76

 0,93

 0,38

 0,47

 A2x

 4,56

 5,61

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 B1x

 4,56

 5,61

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 B2x

 4,56

 5,61

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 C2x

 9,50

 11,69

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 źródło: TAURON

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Źródło: INFOR
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