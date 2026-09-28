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Od 1 października obowiązkowe E-Doręczenia. Coraz mniej czasu na uzyskanie ADE. Czy zmienią się przepisy?

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28 września 2026, 16:36
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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E-Doręczenia obowiązkowe od 1 października – coraz mniej czasu na uzyskanie ADE. Czy zmienią się przepisy?
Shutterstock

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Od 1 października 2026 r. przedsiębiorcy będą musieli posiadać adres do e-Doręczeń. Docelowo obowiązek posiadania tzw. ADE obejmie wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorców i zawody zaufania publicznego. Będą oni prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń. Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do posiadania ADE nie wstrzymuje prac nad nowelizacją przepisów regulujących system doręczeń elektronicznych.

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń

E-Doręczenia to usługa, dzięki której podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Pod względem prawnym są one równoważne tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

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Od 1 października 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń (ADE). Adres należy założyć najpóźniej do 30 września 2026 r.

Jeśli przedsiębiorca dopiero zakłada firmę, adres do e-Doręczeń tworzony jest już podczas procesu rejestracji. Po złożeniu wniosku trzeba pamiętać o aktywacji adresu, można zrobić to za pomocą linku otrzymanego w wiadomości e-mail. Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, po 1 października przy każdej zmianie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą musieli podać również dane dotyczące adresu do e-Doręczeń.

Jak uzyskać adres do e-Doręczeń?

W celu uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych przedsiębiorcy objęci tym obowiązkiem powinni złożyć wniosek o adres do e-Doręczeń. Uzyskanie ADE jest bezpłatne i odbywa się całkowicie online. Procedura wygląda następująco:

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Krok 1. Należy złożyć wniosek za pośrednictwem e-usługi dostępnej na biznes.gov.pl.

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Krok 2. Wniosek należy podpisać elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego.

Krok 3. Teraz trzeba aktywować skrzynkę do e-Doręczeń zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail.

Po aktywacji adres do doręczeń elektronicznych (ADE) zostanie wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Od tego momentu urzędy korzystające z e-Doręczeń będą kierować korespondencję do przedsiębiorcy właśnie na ten adres.

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Trwają prace naz zmianą przepisów o doręczeniach elektronicznych

Obowiązek stosowania do korespondencji usługi e-Doręczenia wynika z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 3). Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad nowelizacją tej ustawy, obejmujące m. in. przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych, istotnych dla funkcjonowania, usprawnienia i rozwoju funkcjonowania e-Doręczeń. Projekt zawierał m. in. propozycje:

  • zmian dotyczących obowiązku posiadania ADE przez podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne,
  • zmian w zakresie wprowadzenia tzw. fikcji do doręczeń w przypadku doręczenia między podmiotami niepublicznymi,
  • doprecyzowania przepisów w zakresie wyłączenia stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie korespondencji zawierającej informacje niejawne,
  • doprecyzowania przepisów w celu jednoznacznego wskazania, że w przypadku osoby fizycznej wykonującej zawód zaufania publicznego lub prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą tworzone są odrębne ADE dla danego zawodu oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

W dniu 25 września 2026 r. projekt Ministerstwa Cyfryzacji o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych był przedmiotem posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

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Źródło: INFOR
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