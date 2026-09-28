Plecak ewakuacyjny dla każdego. Niezbędnik na sytuację kryzysową - co należy spakować?
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Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?
- Plecak ewakuacyjny dla każdego członka rodziny
- W co spakować niezbędne rzeczy?
- Zawartość plecaka ewakuacyjnego
Plecak ewakuacyjny dla każdego członka rodziny
W niepewnych czasach warto wcześniej przygotować zestaw ewakuacyjny umieszczony w odpowiednim plecaku. Plecak ewakuacyjny ma zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem, ochroną zdrowia, komunikacją oraz dostępem do informacji do czasu uzyskania pomocy lub dotarcia do bezpiecznego miejsca.
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Plecak z niezbędnymi rzeczami powinien posiadać każdy członek rodziny powyżej 10. roku życia. W razie sprawowania opieki nad innymi osobami należy pamiętać o rozszerzeniu wyposażenia o elementy odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.
Ostatnio w wielu sklepach pojawiły się w ofercie gotowe zestawy ewakuacyjne. Można z nich wybrać plecak z zawartością, jednak tańszym i lepszym rozwiązaniem jest skompletowanie własnego zestawu.
W co spakować niezbędne rzeczy?
Każdy z domowników powinien mieć przygotowany oddzielny plecak ewakuacyjny. Warto zadbać o to, aby był on wytrzymały, lekki i wodoodporny. Ogromne znaczenie ma też możliwość wygodnego spakowania wyposażenia. Do tego będą niezbędne kieszenie, przegródki, możliwość troczenia niezbędnych rzeczy do plecaka. Rzeczy pakowane do plecaka dobrze jest umieścić w foliowych workach z zamknięciem strunowym. Zwiększy to zabezpieczenie wyposażenia przed wodą.
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Wielkość plecaka należy dobrać do możliwości osoby, która będzie z niego korzystała. Dla osób dorosłych lub starszej młodzieży odpowiednia pojemność wyniesie 40 – 60 litrów, a dla dzieci może być ok. 20 litrów. W przypadku osób starszych pojemność plecaka zależy od ich stanu zdrowia i kondycji.
Zawartość plecaka ewakuacyjnego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swojej publikacji pt. „Poradnik bezpieczeństwa” informuje, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Oczywiście ostateczna zawartość plecaka jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb. Można jednak uznać, że w plecaku powinny znaleźć się:
- naładowany telefon komórkowy, powerbank, ładowarka, kable;
- radio z bateriami;
- latarka z bateriami;
- niezbędne dokumenty (dowód tożsamości, podstawowe informacje medyczne, akty urodzenia, ślubu, pendrive ze skanami dokumentów itp.);
- zapalniczka lub zapałki;
- maski oddechowe lub ochronne;
- mapa, kompas, GPS;
- nóż, multitool, otwieracz do puszek, sztućce, kubek;
- żywność i woda na 2-3 dni (np. konserwy, suchary, butelki z filtrem do wody, tabletki do uzdatniania wody);
- ołówek i notes;
- kurtka przeciwdeszczowa, zapasowa odzież odpowiednia na porę roku;
- apteczka (leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry, opaska zaciskowa);
- środki higieny (mydło, szczoteczka do zębów, żel do dezynfekcji, worki na śmieci, papier toaletowy);
- gotówkę w niewielkich nominałach;
- śpiwór.
Plecak ewakuacyjny powinien być przechowywany w łatwo dostępnym miejscu. Należy pamiętać o regularnym przeglądzie jego zawartości i wymieniać np. żywność, której kończy się okres przydatności do spożycia, odzież na odpowiednią do pory roku czy przeterminowane baterie.
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