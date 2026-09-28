Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

Plecak ewakuacyjny dla każdego członka rodziny

W niepewnych czasach warto wcześniej przygotować zestaw ewakuacyjny umieszczony w odpowiednim plecaku. Plecak ewakuacyjny ma zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem, ochroną zdrowia, komunikacją oraz dostępem do informacji do czasu uzyskania pomocy lub dotarcia do bezpiecznego miejsca.

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Plecak z niezbędnymi rzeczami powinien posiadać każdy członek rodziny powyżej 10. roku życia. W razie sprawowania opieki nad innymi osobami należy pamiętać o rozszerzeniu wyposażenia o elementy odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Ostatnio w wielu sklepach pojawiły się w ofercie gotowe zestawy ewakuacyjne. Można z nich wybrać plecak z zawartością, jednak tańszym i lepszym rozwiązaniem jest skompletowanie własnego zestawu.

W co spakować niezbędne rzeczy?

Każdy z domowników powinien mieć przygotowany oddzielny plecak ewakuacyjny. Warto zadbać o to, aby był on wytrzymały, lekki i wodoodporny. Ogromne znaczenie ma też możliwość wygodnego spakowania wyposażenia. Do tego będą niezbędne kieszenie, przegródki, możliwość troczenia niezbędnych rzeczy do plecaka. Rzeczy pakowane do plecaka dobrze jest umieścić w foliowych workach z zamknięciem strunowym. Zwiększy to zabezpieczenie wyposażenia przed wodą.

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Wielkość plecaka należy dobrać do możliwości osoby, która będzie z niego korzystała. Dla osób dorosłych lub starszej młodzieży odpowiednia pojemność wyniesie 40 – 60 litrów, a dla dzieci może być ok. 20 litrów. W przypadku osób starszych pojemność plecaka zależy od ich stanu zdrowia i kondycji.

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Zawartość plecaka ewakuacyjnego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swojej publikacji pt. „Poradnik bezpieczeństwa” informuje, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Oczywiście ostateczna zawartość plecaka jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb. Można jednak uznać, że w plecaku powinny znaleźć się:

naładowany telefon komórkowy , powerbank, ładowarka, kable;

, powerbank, ładowarka, kable; radio z bateriami;

latarka z bateriami;

niezbędne dokumenty (dowód tożsamości, podstawowe informacje medyczne, akty urodzenia, ślubu, pendrive ze skanami dokumentów itp.);

(dowód tożsamości, podstawowe informacje medyczne, akty urodzenia, ślubu, pendrive ze skanami dokumentów itp.); zapalniczka lub zapałki;

maski oddechowe lub ochronne;

mapa, kompas, GPS;

nóż, multitool, otwieracz do puszek, sztućce, kubek;

żywność i woda na 2-3 dni (np. konserwy, suchary, butelki z filtrem do wody, tabletki do uzdatniania wody);

na 2-3 dni (np. konserwy, suchary, butelki z filtrem do wody, tabletki do uzdatniania wody); ołówek i notes;

kurtka przeciwdeszczowa, zapasowa odzież odpowiednia na porę roku;

apteczka (leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry, opaska zaciskowa);

środki higieny (mydło, szczoteczka do zębów, żel do dezynfekcji, worki na śmieci, papier toaletowy);

gotówkę w niewielkich nominałach;

w niewielkich nominałach; śpiwór.

Plecak ewakuacyjny powinien być przechowywany w łatwo dostępnym miejscu. Należy pamiętać o regularnym przeglądzie jego zawartości i wymieniać np. żywność, której kończy się okres przydatności do spożycia, odzież na odpowiednią do pory roku czy przeterminowane baterie.