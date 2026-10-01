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Plecak ewakuacyjny na sytuację kryzysową. Zawartość pozwoli przetrwać zagrożenie i doczekać pomocy

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01 października 2026, 15:45
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Plecak ewakuacyjny na sytuację kryzysową. Zawartość pozwoli przetrwać zagrożenie i doczekać pomocy
Shutterstock

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Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

Plecak ewakuacyjny dla każdego członka rodziny

W niepewnych czasach warto wcześniej przygotować zestaw ewakuacyjny umieszczony w odpowiednim plecaku. Plecak ewakuacyjny ma zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem, ochroną zdrowia, komunikacją oraz dostępem do informacji do czasu uzyskania pomocy lub dotarcia do bezpiecznego miejsca.

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Plecak z niezbędnymi rzeczami powinien posiadać każdy członek rodziny powyżej 10. roku życia. W razie sprawowania opieki nad innymi osobami należy pamiętać o rozszerzeniu wyposażenia o elementy odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Ostatnio w wielu sklepach pojawiły się w ofercie gotowe zestawy ewakuacyjne. Można z nich wybrać plecak z zawartością, jednak tańszym i lepszym rozwiązaniem jest skompletowanie własnego zestawu.

Jaki plecak będzie odpowiedni?

Każdy z domowników powinien mieć przygotowany oddzielny plecak ewakuacyjny. Warto zadbać o to, aby był on wytrzymały, lekki i wodoodporny. Ogromne znaczenie ma też możliwość wygodnego spakowania wyposażenia. Do tego będą niezbędne kieszenie, przegródki, możliwość troczenia niezbędnych rzeczy do plecaka. Rzeczy pakowane do plecaka dobrze jest umieścić w foliowych workach z zamknięciem strunowym. Zwiększy to zabezpieczenie wyposażenia przed wodą.

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Wielkość plecaka należy dobrać do możliwości osoby, która będzie z niego korzystała. Dla osób dorosłych lub starszej młodzieży odpowiednia pojemność wyniesie 40 – 60 litrów, a dla dzieci może być ok. 20 litrów. W przypadku osób starszych pojemność plecaka zależy od ich stanu zdrowia i kondycji.

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Co spakować do plecaka ewakuacyjnego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swojej publikacji pt. Poradnik bezpieczeństwa informuje, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Oczywiście ostateczna zawartość plecaka jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb. Można jednak uznać, że w plecaku powinny znaleźć się:

  • naładowany telefon komórkowy, powerbank, ładowarka, kable;
  • radio z bateriami;
  • latarka z bateriami;
  • niezbędne dokumenty (dowód tożsamości, podstawowe informacje medyczne, akty urodzenia, ślubu, pendrive ze skanami dokumentów itp.);
  • zapalniczka lub zapałki;
  • maski oddechowe lub ochronne;
  • mapa, kompas, GPS;
  • nóż, multitool, otwieracz do puszek, sztućce, kubek;
  • żywność i woda na 2-3 dni (np. konserwy, suchary, butelki z filtrem do wody, tabletki do uzdatniania wody);
  • ołówek i notes;
  • kurtka przeciwdeszczowa, zapasowa odzież odpowiednia na porę roku;
  • apteczka (leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry, opaska zaciskowa);
  • środki higieny (mydło, szczoteczka do zębów, żel do dezynfekcji, worki na śmieci, papier toaletowy);
  • gotówkę w niewielkich nominałach;
  • śpiwór.

Plecak ewakuacyjny powinien być przechowywany w łatwo dostępnym miejscu. Należy pamiętać o regularnym przeglądzie jego zawartości i wymieniać np. żywność, której kończy się okres przydatności do spożycia, odzież na odpowiednią do pory roku czy przeterminowane baterie.

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Czy warto przygotować plecak ewakuacyjny?

Czy warto spakować plecak ewakuacyjny? Tak, warto, na wszelki wypadek. Plecak ewakuacyjny pozwala na natychmiastowe opuszczenie domu w sytuacji nagłego zagrożenia i zapewnia samowystarczalność przez pewien czas. I nie mówimy tu o wojnie, chociaż to każdemu najpierw przychodzi na myśl. Przygotowany zestaw przyda się także, a może przede wszystkim, w razie np. pożaru, katastrofy budowlanej czy wybuchu gazu. Ogranicza panikę i chaos w ekstremalnych momentach, dając poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Spakujmy zatem plecak ewakuacyjny z nadzieją, że nigdy nie będzie potrzebny!

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Źródło: INFOR
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