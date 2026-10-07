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Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić

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07 października 2026, 06:40
Adam Kuchta
Adam Kuchta
seniorzy, emeryci, demografia
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
Shutterstock

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Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.

Polacy wierzą w jedno rozwiązanie problemu demografii. Eksperci ostrzegają przed brutalną prawdą

Polska stoi w obliczu potężnego kryzysu demograficznego, który w najbliższych dekadach drastycznie zmieni strukturę naszego społeczeństwa. Podczas gdy ekonomiści i przedsiębiorcy głośno mówią o konieczności sprowadzania rąk do pracy z zagranicy, nowe badanie opinii publicznej pokazuje, że obywatele widzą tę kwestię zupełnie inaczej. Wyniki sondażu ujawniają głęboki rozdźwięk między tym, czego chcą Polacy, a nieuchronną rzeczywistością, przed którą ostrzegają specjaliści.

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„W związku ze starzeniem się społeczeństwa Polska wcale nie musi otwierać się na większą liczbę migrantów zarobkowych, bo dzietność da się jeszcze poprawić” - twierdzą uczestnicy sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, którego wyniki opublikowano pod koniec ubiegłego tygodnia.

Co o migracji zarobkowej sądzą Polacy? Zdania są mocno podzielone

„Czy możliwe jest zahamowanie spadku liczby ludności w Polsce?” – na takie pytanie pozytywnie odpowiedziało niemal 60 proc. ankietowanych. Z kolei tylko 40 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Polska powinna otworzyć się na większą liczbę imigrantów zarobkowych w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym w Polsce”.

Za otwarciem na migrantów 9,2 proc. badanych opowiedziało się „zdecydowanie tak” a 30,5 „raczej tak”. Natomiast 28,6 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie" a 21,7 „raczej nie”. 10 proc. respondentów nie miało zdania.

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Eksperci nie mają żadnych złudzeń: spadek populacji w Polsce jest nieunikniony

„Debata na temat demografii w ostatnich miesiącach się nasiliła. Jednak do świadomości społecznej wciąż nie przebiła się informacja oczywista dla specjalistów, że nie da się w najbliższych latach zatrzymać spadku populacji Polski – mówi „Rz” Michał Kot, współautor książki „Jak uniknąć demograficznej katastrofy”.

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Jak tłumaczy, ze wszystkich prognoz i analiz, oficjalnych, jak i nieoficjalnych, wynika, że Polska musi pogodzić się z wielomilionowym zmniejszeniem liczby ludności. Np. według prognozy GUS z 2023 r. Polska w 2060 r. ma liczyć od 26,65 do 34,8 mln mieszkańców.

Rynek pracy wymusi zmiany w polityce migracyjnej. Polacy muszą liczyć się ze zwiększoną migracją

„Według ekspertów z powodu potrzeb rynku pracy trzeba będzie też liczyć się ze zwiększoną migracją” - wskazuje gazeta. Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadzono w dniach 7-8.08.2026 r. metoda CATI na próbie 1073 osób.

Podsumowanie:

  • Nadzieja w dzietności: Blisko 60% Polaków wierzy, że spadek populacji można zatrzymać, a receptą jest wzrost liczby urodzeń, a nie migracja.
  • Opór wobec migracji: Tylko 40% badanych zgadza się na szersze otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców w związku ze starzeniem się społeczeństwa.
  • Zderzenie z demografią: Eksperci ostrzegają, że społeczeństwo nie jest gotowe na brutalną prawdę – wielomilionowy spadek liczby ludności w najbliższych latach jest już całkowicie nieunikniony.
  • Co nas czeka w 2060 roku?: Według prognoz GUS populacja Polski może skurczyć się nawet do zaledwie 26,6 mln mieszkańców, co wymusi napływ rąk do pracy z zagranicy.
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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile będzie wynosić ludność Polski w 2060 roku?

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2060 roku populacja Polski drastycznie spadnie. Szacuje się, że liczba mieszkańców kraju wyniesie wtedy od 26,65 do maksymalnie 34,8 miliona osób.

Czy da się zatrzymać spadek liczby ludności w Polsce?

Choć niemal 60 proc. Polaków wierzy, że jest to możliwe poprzez poprawę dzietności, eksperci demograficzni nie pozostawiają złudzeń. Z aktualnych analiz wynika, że w najbliższych latach nie da się już zatrzymać spadku populacji Polski i kraj musi pogodzić się z wielomilionowym zmniejszeniem liczby ludności.

Czy Polska musi otworzyć się na imigrantów zarobkowych?

Według specjalistów i prognoz dotyczących rynku pracy, w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym, Polska będzie musiała liczyć się ze zwiększoną migracją. Tymczasem w sondażu IBRiS tylko 40 proc. obywateli poparło pomysł większego otwarcia granic na pracowników z zagranicy.

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Źródło: INFOR
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