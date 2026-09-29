REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić

Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 10:39
Adam Kuchta
Adam Kuchta
seniorzy, emeryci, demografia
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.

Polacy wierzą w jedno rozwiązanie problemu demografii. Eksperci ostrzegają przed brutalną prawdą

Polska stoi w obliczu potężnego kryzysu demograficznego, który w najbliższych dekadach drastycznie zmieni strukturę naszego społeczeństwa. Podczas gdy ekonomiści i przedsiębiorcy głośno mówią o konieczności sprowadzania rąk do pracy z zagranicy, nowe badanie opinii publicznej pokazuje, że obywatele widzą tę kwestię zupełnie inaczej. Wyniki sondażu ujawniają głęboki rozdźwięk między tym, czego chcą Polacy, a nieuchronną rzeczywistością, przed którą ostrzegają specjaliści.

REKLAMA

REKLAMA

„W związku ze starzeniem się społeczeństwa Polska wcale nie musi otwierać się na większą liczbę migrantów zarobkowych, bo dzietność da się jeszcze poprawić” - twierdzą uczestnicy sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, którego wyniki opublikowano pod koniec ubiegłego tygodnia.

Co o migracji zarobkowej sądzą Polacy? Zdania są mocno podzielone

„Czy możliwe jest zahamowanie spadku liczby ludności w Polsce?” – na takie pytanie pozytywnie odpowiedziało niemal 60 proc. ankietowanych. Z kolei tylko 40 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Polska powinna otworzyć się na większą liczbę imigrantów zarobkowych w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym w Polsce”.

Za otwarciem na migrantów 9,2 proc. badanych opowiedziało się „zdecydowanie tak” a 30,5 „raczej tak”. Natomiast 28,6 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie" a 21,7 „raczej nie”. 10 proc. respondentów nie miało zdania.

REKLAMA

Eksperci nie mają żadnych złudzeń: spadek populacji w Polsce jest nieunikniony

„Debata na temat demografii w ostatnich miesiącach się nasiliła. Jednak do świadomości społecznej wciąż nie przebiła się informacja oczywista dla specjalistów, że nie da się w najbliższych latach zatrzymać spadku populacji Polski – mówi „Rz” Michał Kot, współautor książki „Jak uniknąć demograficznej katastrofy”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak tłumaczy, ze wszystkich prognoz i analiz, oficjalnych, jak i nieoficjalnych, wynika, że Polska musi pogodzić się z wielomilionowym zmniejszeniem liczby ludności. Np. według prognozy GUS z 2023 r. Polska w 2060 r. ma liczyć od 26,65 do 34,8 mln mieszkańców.

Rynek pracy wymusi zmiany w polityce migracyjnej. Polacy muszą liczyć się ze zwiększoną migracją

„Według ekspertów z powodu potrzeb rynku pracy trzeba będzie też liczyć się ze zwiększoną migracją” - wskazuje gazeta. Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadzono w dniach 7-8.08.2026 r. metoda CATI na próbie 1073 osób.

Podsumowanie:

  • Nadzieja w dzietności: Blisko 60% Polaków wierzy, że spadek populacji można zatrzymać, a receptą jest wzrost liczby urodzeń, a nie migracja.
  • Opór wobec migracji: Tylko 40% badanych zgadza się na szersze otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców w związku ze starzeniem się społeczeństwa.
  • Zderzenie z demografią: Eksperci ostrzegają, że społeczeństwo nie jest gotowe na brutalną prawdę – wielomilionowy spadek liczby ludności w najbliższych latach jest już całkowicie nieunikniony.
  • Co nas czeka w 2060 roku?: Według prognoz GUS populacja Polski może skurczyć się nawet do zaledwie 26,6 mln mieszkańców, co wymusi napływ rąk do pracy z zagranicy.
Zobacz również:

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile będzie wynosić ludność Polski w 2060 roku?

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2060 roku populacja Polski drastycznie spadnie. Szacuje się, że liczba mieszkańców kraju wyniesie wtedy od 26,65 do maksymalnie 34,8 miliona osób.

Czy da się zatrzymać spadek liczby ludności w Polsce?

Choć niemal 60 proc. Polaków wierzy, że jest to możliwe poprzez poprawę dzietności, eksperci demograficzni nie pozostawiają złudzeń. Z aktualnych analiz wynika, że w najbliższych latach nie da się już zatrzymać spadku populacji Polski i kraj musi pogodzić się z wielomilionowym zmniejszeniem liczby ludności.

Czy Polska musi otworzyć się na imigrantów zarobkowych?

Według specjalistów i prognoz dotyczących rynku pracy, w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym, Polska będzie musiała liczyć się ze zwiększoną migracją. Tymczasem w sondażu IBRiS tylko 40 proc. obywateli poparło pomysł większego otwarcia granic na pracowników z zagranicy.

Powiązane
Gotówka od matki została wpłacona do banku. Skarbówka odmówiła jednak zwolnienia podatkowego od darowizny
Gotówka od matki została wpłacona do banku. Skarbówka odmówiła jednak zwolnienia podatkowego od darowizny
Koniec z paragonami z NIP. Od tej daty wchodzą rewolucyjne zmiany w sklepach
Koniec z paragonami z NIP. Od tej daty wchodzą rewolucyjne zmiany w sklepach
Wielkie uproszczenia w VAT od 2027 r. Urzędnicy ukryli w przepisach potężny haczyk na firmy
Wielkie uproszczenia w VAT od 2027 r. Urzędnicy ukryli w przepisach potężny haczyk na firmy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Dane milionów Polaków znów zagrożone. NASK bada sprawę cyberataku na sektor medyczny
29 wrz 2026

NASK bada przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enel-Med, Qbusoft i MyDr. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że obserwujemy coraz większą aktywność cyberprzestępców w sektorze medycznym.
Plecak ewakuacyjny dla każdego. Co należy przygotować na sytuację kryzysową?
29 wrz 2026

Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

REKLAMA

Czy sąd może sam rozliczyć kredyt frankowy „według salda”? Wyrok TSUE nie daje mu wolnej ręki
28 wrz 2026

Bank wypłacił kapitał. Kredytobiorca przez lata płacił raty. Po stwierdzeniu nieważności umowy obie strony mają wobec siebie roszczenia o zwrot pieniędzy. Czy sąd może po prostu odjąć jedną kwotę od drugiej, choć bank nie dokonał potrącenia? To pytanie dotyczy czegoś więcej niż sposobu liczenia. Od odpowiedzi może zależeć wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorcy, należne mu odsetki oraz koszty procesu - pisze Stanisław Rachelski, radca prawny, właściciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
Sąd przywrócił prawie 2000 zł zabrane osobie niepełnosprawnej. I to miesięcznie. Będzie fala pozwów?
29 wrz 2026

Przy 90 punktach świadczenie wspierające wynosi 3562 zł, a przy 81 punktach – 1583 zł. Różnica: 3562 − 1583 = 1979 zł miesięcznie. Czyli obniżenie przez WZON z 90 do 81 punktów oznaczałoby, o 1979 zł niższe świadczenie miesięcznie. W skali roku to aż 23 748 zł.

Policja ma dostęp do twojego smartfona bez nakazu sądowego - przepisy do pilnej zmiany
29 wrz 2026

RPO kieruje do Ministra Sprawiedliwości apel o zmianę przepisów dotyczących dostępu policji do smartfonów. Problem dotyczy każdego - funkcjonariusze policji mogą przejrzeć twoje zdjęcia, wiadomości i lokalizację, nazywając to oględzinami, a nie przeszukaniem. Różnica jest znacząca: przy oględzinach nie ma bezpieczników prawnych, które regulują co można sprawdzać i zaskarżyć do sądu.
Od 1 października obowiązkowe e-Doręczenia. Coraz mniej czasu na uzyskanie ADE. Czy zmienią się przepisy?
29 wrz 2026

Zbliża się 1 października 2026 r. Od tego dnia przedsiębiorcy muszą posiadać adres do e-Doręczeń. Docelowo obowiązek posiadania tzw. ADE obejmie wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorców i zawody zaufania publicznego. Będą oni prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń. Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do posiadania ADE nie wstrzymuje prac nad nowelizacją przepisów regulujących system doręczeń elektronicznych.

REKLAMA

Okres karencji i kara za niestawienie się w sanatorium rozwiążą problemy NFZ? Resort zdrowia pracuje nad zmianami przepisów
28 wrz 2026

Jak uporać się z rosnącą liczbą rezygnacji z pobytu w sanatoriach zgłaszanych w ostatniej chwili? Kolejki oczekujących są długie, koszty rosną, a pacjenci wciąż zaskakują. Wśród najczęściej wskazywanych powodów są zdarzenia losowe i niespodziewane koszty.
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
28 wrz 2026

Wielkie zmiany w rachunkach za prąd od 1 września 2026 roku! Setki tysięcy Polaków muszą przygotować się na zupełnie nową częstotliwość wystawiania faktur, które od teraz będą trafiać do nas co miesiąc. Choć rewolucja w terminach płatności stała się faktem, operator uspokaja: sam system rozliczeń prosumenckich (net-billing oraz net-metering) pozostaje całkowicie bez zmian. Sprawdź, co ta modyfikacja oznacza dla Twojego portfela i dlaczego musisz pilnie zweryfikować swoje dotychczasowe umowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA