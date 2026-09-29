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Prawo do świadczeń w ramach NFZ. Jak zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

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29 września 2026, 16:07
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
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Prawo do świadczeń w ramach NFZ. Jak zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?
Shutterstock

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Studenci mogą korzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ pod warunkiem, że zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń przysługuje, jeżeli student ma własny tytuł do tego ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę), albo jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów w roku akademickim 2026/2027

1 października rozpoczyna się rok akademicki 2026/2027. Czy studenci mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Tak, jest to możliwe, jeśli zgłosi ich do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. W przypadku, gdy student podejmie pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca.

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Student może sprawdzić, czy jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i ma prawo do bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ. O statusie ubezpieczenia łatwo może się dowiedzieć w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w aplikacji moje IKP lub w oddziale NFZ.

Ważne

Student ma prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełni jeden z poniższych warunków:

  • ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowę o pracę, rentę),
  • jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny,
  • jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

Czy rodzice mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Jeśli kontynuuje naukę, może być zgłoszony jako członek rodziny do ukończenia 26 roku życia.

Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny mogą go zgłosić:

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  • rodzice lub współmałżonkowie rodziców,
  • dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym lub nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
  • współmałżonek, jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy lub w ZUS. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia członka rodziny na formularzu ZUS ZCNA bezpośrednio w ZUS.

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Ubezpieczenie zdrowotne studenta przez uczelnię

Jeśli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a rodzic albo inna osoba uprawniona nie może zgłosić go jako członka rodziny, bo np. jego rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, może zrobić to uczelnia.

W takim przypadku student powinien pamiętać, że:

  • uczelnia nie zgłasza go do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego, ubezpieczy go tylko na jego wniosek, który musi złożyć w dziekanacie,
  • jeśli w trakcie studiów rozpocznie pracę, np. na podstawie umowy o pracę, zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca,
  • gdy zakończy pracę, rodzic albo uczelnia muszą go zgłosić ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Student, który ukończył 26. rok życia, nie może już być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. W takim przypadku należy poinformować uczelnię o braku ubezpieczenia i złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię. Wyjątek stanowią studenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta przez pracodawcę

Rodzina ani uczelnia nie mogą zgłosić do ubezpieczenia studenta, który ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jako student można mieć własne ubezpieczenie zdrowotne – jest to możliwe w razie np.:

  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (do ubezpieczenia zgłasza pracodawca),
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej (do ubezpieczenia student zgłasza się sam).

Co zrobić, jeżeli rodzice zgłosili studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, ale podczas wakacji podjął on pracę na podstawie umowy o pracę? W takim przypadku należy pamiętać, że w czasie zatrudnienia posiada własny tytuł do ubezpieczenia. Po zakończeniu pracy zarobkowej, rodzic powinien ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, aby mógł nadal korzystać ze świadczeń w ramach NFZ.

Jeżeli student ma mniej niż 26 lat i pracuje na podstawie umowy zlecenia, to zleceniodawca nie zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku student powinien być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, a jeśli to niemożliwe - przez uczelnię.

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Źródło: NFZ
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