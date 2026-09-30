REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]

Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2026, 09:08
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatki plan lista zmian pieniądze pit ryczałt cit
Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą. Oto lista zmian
Adam Kuchta
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Rząd oficjalnie przyjął projekt rewolucyjnych zmian w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.

rozwiń >

Zmian w podatkach nabierają konkretnego kształtu. Podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł” - zakłada projekt ustawy, który przyjął rząd we wtorek 29 września br. Projektowane przepisy przewidują również podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Zmiany w skali w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w połowie sierpnia zapowiedział premier Donald Tusk. Oto lista zmian.

REKLAMA

REKLAMA

1. Nawet 3600 zł rocznie w kieszeni. Kto zyska najwięcej na nowej skali PIT?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie informującym o przyjęciu projektu oceniła, że reforma podatkowa sprawi, iż odsetek osób płacących podatek według stawki 32 proc. spadnie. Wyniesie on 7,2 proc., zamiast przewidywanych 14 proc. w 2027 r. Na zmianach ma skorzystać ok. 3,5 mln podatników, a roczny zysk dla każdego z nich może wynieść do 3,6 tys. zł.

W ocenie skutków regulacji projektowanej ustawy wyjaśniono, że celem jest zmiana parametrów skali podatkowej.Chodzi o to, żeby obciążenie podatkowe było bardziej progresywne i nie powodowało drastycznego spadku rozporządzalnego dochodu.

2. Trzy progi zamiast dwóch. Oto nowe stawki i limity od rządu

Projekt zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

REKLAMA

Kwota wolna pozostanie na obecnym poziomie 30 tys. zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu część podatników opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej zapłaci ten podatek (a w trakcie roku – zaliczkę na podatek) w niższej wysokości” - oceniło MF.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Ktoś musi za to zapłacić. Rząd szykuje podwyżki dla najbogatszych i firm

W celu sfinansowania powyższej propozycji rząd planuje również podwyżki niektórych podatków. Stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, ma wzrosnąć z 4 do 5 proc. podstawy. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Stawka podatku CIT płaconego przez podatników, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, ma wzrosnąć z 19 do 22 proc. Resort finansów przekonuje, że dotyczy to tylko firm o największej skali działalności. Wyłączone z tego mają zostać banki, gdyż CIT płacony przez nie został już podwyższony w innej ustawie.

4. Pułapka na ryczałtowców. Drastyczne cięcia limitów dla przedsiębiorców

Zmiany obejmą też zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku ponad 300 tys. euro.

„Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji w postaci obniżenia limitu przychodów z 2 mln euro na 250 tys. euro warunkującego możliwość korzystania z tej formy opodatkowania przez przedsiębiorców, jak również wprowadzenia wyższej stawki ryczałtu dla nadwyżki ponad 300 tys. euro osiągniętej w trakcie roku, ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności i sprawiedliwości systemu podatkowo-składkowego” - stwierdziło resortu finansów.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że nowa, 17-proc. stawka ma dotyczyć nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro, chociaż nowy limit warunkujący wybór ryczałtu zostanie obniżony do 250 tys. euro. Zatem różnica pomiędzy limitem warunkującym stosowanie ryczałtu a obowiązkiem opłacania wyższej, 17-proc. stawki ryczałtu wynosi 50 tys. euro.

5. Miliardy na stole i kluczowa data. Kiedy nowe podatki wejdą w życie?

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, Ministerstwo Finansów prognozuje, że w ciągu 10 lat po wejściu w życie proponowanych zmian budżet państwa straci na nich niemal 57,7 mld zł. Jednocześnie całościowe dochody państwa wzrosną o prawie 26,5 mld zł, głównie dzięki większym wpływom do NFZ (31,3 mld zł), do JST (29,6 mld zł) oraz do Funduszu Solidarnościowego (23,2 mld zł).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne miałby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Najważniejsze rozwiązania podatkowe zaproponowane przez rząd. Krótka lista zmian

  1. Zmiany w skali podatkowej PIT zakładają funkcjonowanie trzech progów podatkowych.
    • Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tys. zł, przy zachowaniu stawki podatkowej 12%.
    • Wprowadzona zostanie pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł.
    • Trzecia, najwyższa stawka 32% będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tys. zł.
  3. Reforma podatkowa sprawi, że spadnie odsetek osób płacących podatek według stawki 32%. Wyniesie on 7,2%, zamiast przewidywanych 14% w 2027 r.
    • Na zmianach skorzysta ok. 3,5 mln podatników. Roczny zysk może wynieść do 3,6 tys. zł.
  5. Reforma ta zostanie sfinansowana następującymi rozwiązaniami zwiększającymi dochody sektora finansów publicznych.
  6. Podatek CIT zostanie podniesiony z 19% do 22% dla firm osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli ok. 218 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych.
  7. Reforma zakłada również podwyższenie o jeden punkt procentowy – do 5% – stawki daniny solidarnościowej, która dotyczy dochodów przekraczających 1 mln zł.
  8. Planowane jest także istotne ograniczenie limitu przychodów, który uprawnia do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – z 2 mln euro do 250 tys. euro.
    • Zmiana ma na celu ograniczenie możliwości korzystania z uproszczonej formy opodatkowania przez podatników, którzy osiągają wysokie przychody.
Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zobacz również:
Powiązane
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
Seniorzy wciąż podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Oddają mieszkania za obietnicę godnej starości
Seniorzy wciąż podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Oddają mieszkania za obietnicę godnej starości
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]
30 wrz 2026

Rząd oficjalnie przyjął projekt rewolucyjnych zmian w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.
Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia
30 wrz 2026

Spóźnienie do pracy spowodowane koniecznością ukrycia się w przypadku alarmu dotyczącego zagrożenia z powietrza powinno być usprawiedliwione. Pracownik nie otrzymuje jednak wynagrodzenia za czas, który opuścił w pracy – przekazał ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
Nawet 200 tys. zł z konta po śmierci krewnego bez sądu. Wiele osób nie wie o tej możliwości
29 wrz 2026

Po śmierci właściciela rachunku jego bliscy nie mogą po prostu wypłacić zgromadzonych pieniędzy. Dotyczy to również krewnych, którzy wcześniej mieli pełnomocnictwo do konta. Jest jednak wyjątek, który pozwala przekazać część oszczędności najbliższym bez czekania na sądowe potwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Zwrot kosztów obrony osobie prawomocnie uniewinnionej
30 wrz 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego w zakresie zwrotu kosztów obrony osoby, która została prawomocnie uniewinniona. Sąd zwrócił oskarżonemu jedynie część wydatków poniesionych na wynagrodzenie obrońcy.

REKLAMA

Prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Jak zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?
30 wrz 2026

Studenci mogą korzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ pod warunkiem, że zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń przysługuje, jeżeli student ma własny tytuł do tego ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę), albo jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
Czy pracodawca może samodzielnie wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy? Co zrobić, gdy pracownik nie chce skorzystać z urlopu?
30 wrz 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Za nieudzielenie urlopu grozi kara grzywny w wysokości 30000 zł. Czy w związku z tym możliwe jest zmuszenie pracownika do skorzystania z urlopu?
To już rok systemu kaucyjnego. Polaryzacja konsumentów, nowe obowiązki pracowników i rosnące koszty po stronie detalistów
30 wrz 2026

Rok funkcjonowania systemu kaucyjnego obnażył jego największe wady. Niektóre znane sieci handlowe całkowicie wycofały ze swoich półek napoje, by uniknąć kłopotów, a producenci znaleźli sprytne furtki prawne, by nie płacić kaucji. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych 12 miesięcy rewolucji i co czeka nas w najbliższej przyszłości.
Demografia zmieni rynek pracy. Jest grupa pracowników, która może odegrać kluczową rolę
29 wrz 2026

Prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że dłuższa aktywność zawodowa osób 50+ jest korzystna dla pracodawców. Tylko 22,3 proc. jest jednak zdania, że osoby te mają obecnie realne możliwości dalszego rozwoju zawodowego - jak podaje badanie Fundacji The Best Age.

REKLAMA

Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA