Urzędnicy w księdze wieczystej poszukają mieszkań i domów. Jak starasz się o pomoc mieszkaniową

Nowa kompetencja dla gmin - urzędnicy będą mogli sprawdzać księgi wieczyste pod kątem informacji o posiadanych nieruchomościach przez osoby najmujące mieszkania komunalne. Osoby korzystające z pomocy mieszkaniowej wcale nie wyjątkowo są jednocześnie właścicielami nieruchomości. Jak to możliwe. Najczęściej poprzez spadek - ktoś mieszka w mieszkaniu komunalnym, korzysta z niskiego czynszu i dziedziczy mieszkanie. Ten fakt w praktyce powinien doprowadzić do rezygnacji z mieszkania komunalnego. W praktyce tak się nie dzieje. Gminy od lat prosiły o narzędzia prawne do sprawdzania takich sytuacji w rejestrze ksiąg wieczystych. I wreszcie się im udało. Ustawa nowelizująca niedługo trafi do Komitetu

Już dziś osoba osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa nie tylko deklarację o wysokości dochodów swojej rodziny. Na dodatek na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego.

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Ważne Nie chodzi o jakąkolwiek nieruchomość tylko " w tej samej lub pobliskiej miejscowości". Można więc mieć mieszkanie 200 km od swojej miejscowości i otrzymać najem mieszkania socjalnego.

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Oczywiście gmina odmówi zawarcia umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu w przypadku:

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1) niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli

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2) występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu.

Jest odpowiedzialność karna

Deklarację i oświadczenie co do:

1) sytuacji majątkowej oraz

2) posiadanych nieruchomościach

- składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W deklaracji i oświadczeniach zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W praktyce ryzyko odpowiedzialności karnej niewiele dawało - nie blokuje to w praktyce zatajania informacji o posiadanych nieruchomościach

Więc tu pojawia się nowość:

Nowy art. 21b ust. 5a ustawy o ochronie praw lokatorów:

Podstawa prawna W razie wątpliwości co do posiadania tytułu prawnego do lokalu lub domu jednorodzinnego przez najemcę lub osobę ubiegającą się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub członków ich gospodarstwa domowego, gmina może wyszukiwać księgi wieczyste w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych w celu identyfikacji nieruchomości stanowiących własność tej osoby.

Gmina może też wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub domu jednorodzinnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, spełniającego warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, a najemca może używać tego lokalu lub domu jednorodzinnego.”,

Autorzy tych nowości opisują swoje intencje:

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy:

"Wprowadzamy instrument prawny zapewniający gminom możliwość weryfikowania prawdziwości złożonych przez najemcę lub osobę ubiegającą się o pomoc mieszkaniową oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu lub domu jednorodzinnego, położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Rozwiązanie to ustanawia podstawę prawną do weryfikacji oświadczeń w przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności zawartych w nich informacji i danych. W tym celu gmina zostanie uprawniona do wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych w celu identyfikacji nieruchomości, stanowiących własność najemcy lub osoby ubiegającej się o pomoc mieszkaniową. Rozwiązanie to pozwoli gminie na badanie prawdziwości złożonych przez najemców oraz osoby ubiegające się o pomoc mieszkaniową ww. oświadczeń w celu eliminowania osób, które mogą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie, tj. w oparciu o posiadany majątek, co umożliwi zaadresowanie pomocy do osób tego potrzebujących. Z kolei dodanie ust. 5b w art. 21b ustawy o ochronie praw lokatorów związane jest ze zmianą umiejscowienia regulacji, która dotychczas znajdowała się w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Umożliwia ona wypowiedzenie umowy najmu ze względu na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego. Ze względu na to, iż regulacja ta jest adresowana do gmin, a nie do wszystkich wynajmujących, wskazane jest jej przeniesienie do projektowanego art. 21b ust. 5b, co będzie współgrało z pozostałymi regulacjami dotyczącymi gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zgodnie z zaproponowaną regulacją podstawą wypowiedzenia umowy najmu (z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia) będzie nie tylko posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, ale także posiadanie tytułu prawnego do domu jednorodzinnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Obecnie umowa najmu może być wypowiedziana wyłącznie w przypadku posiadania tytułu prawnego do innego lokalu. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi gminom odzyskanie lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego od osób, które posiadają tytuły prawne do innych nieruchomości (mieszkań i domów), położonych w tej samej lub pobliskiej miejscowości, oraz przeznaczenie odzyskanych lokali dla osób najbardziej potrzebujących pomocy od gminy. Pozwoli to gminie na realizację nałożonych na nią obowiązków dotyczących realizacji zadania własnego związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy lokale gminne zajmują osoby, które mogą samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

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