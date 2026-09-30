Młodzieżowe Słowo Roku 2026 - już można zgłaszać propozycje słów (link do formularza)

Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło start plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2026. To już 11. edycja tego plebiscytu. Jak co roku pyta młodych ludzi - "jakim słowem opiszecie ten rok"? Czy na liście zgłoszeń będą wyrazy znane od dawna, ale dzisiaj używane w innym, nowym znaczeniu, czy może zaskoczy nas słowo, które dopiero wchodzi do obiegu?

Młodzieżowe Słowo Roku - już 11. edycja plebiscytu

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Jest przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku w ramach projektu Słowa klucze i programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. To jedno z najszerzej komentowanych wydarzeń kulturalnych w Polsce i co roku potwierdza, że polszczyzna nie stoi w miejscu, zmienia się równie dynamicznie jak świat, który opisuje.



Plebiscyt ma na celu wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. To okazja do zabawy językiem polskim i refleksji nad ciągłymi zmianami, które w nim zachodzą. Wydawnictwo Naukowe PWN chce, by plebiscyt wywoływał pozytywne emocje i przebiegał w przyjaznej atmosferze oraz z zachowaniem zasad etykiety i etyki. Przykłada dużą wagę do tego, aby reguły wyboru zwycięskiego słowa były jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich.



„Wiemy, że dorośli czasem nie nadążają za słownictwem młodych - i odwrotnie. Chcemy pokazać, że nie powinien to być powód do oceniania, ale otwarcie przestrzeni do rozmowy i zrozumienia. Dzięki plebiscytowi Młodzieżowe Słowo Roku oswajamy starsze pokolenia z językiem młodych, wyjaśniamy, że język jest wyrazem odrębności i tożsamości młodych" - mówi Natalia Wojciechowska, prezes Wydawnictwa Naukowego PWN.

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Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku.

Dwa etapy plebiscytu

Zgodnie z zasadami plebiscytu, jest ono wyłaniane w dwóch etapach:



1) do pierwszego etapu plebiscytu może być zgłaszone każde słowo. Następnie Jury w składzie: Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) (przew. Jury), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Bartek Chaciński („Polityka”) dokonują analizy zgłoszeń;



2) do drugiego etapu głosowania przechodzą najczęściej zgłaszane w pierwszym etapie słowa, które jednocześnie są zgodne z regulaminem. W drugim etapie prezentowana jest lista finałowych słów, spośród których głosami internautów wyłonimy zwycięskie słowo.



Przewidziano także dodatkową kategorię — Nagrodę Jury, która pozwoli wskazać najciekawsze zdaniem jurorów słowo wraz z definicją. Kapituła zwróciła uwagę m.in. na istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.

Gdzie można zgłaszać słowa w 2026 roku - link. Kiedy głosowanie?

Do 25 października 2026 r, można zgłaszać swoje słowa na stronie https://sjp.pwn.pl/msr.

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Spośród najczęściej zgłaszanych kandydatów jury wskaże finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Etap głosowania rozpoczyna się 3 listopada i trwać będzie do 30 listopada 2026 r. W 2025 roku słowo „szponcić" otrzymało najwięcej głosów było - jak będzie w tegorocznej edycji? Przekonamy się już w grudniu.



Tegoroczną edycję wspierają partnerzy. Mecenasem Głównym 11. edycji Młodzieżowego Słowa Roku jest PKO Bank Polski. Mecenasami są firmy: InPost, Oxford, Pelikan, Polska Organizacja Turystyczna, Tissot, Uniperks.

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