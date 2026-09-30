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Nowy sezon szczepień przeciw COVID-19. Dzieci wchodzą do systemu później niż dorośli

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30 września 2026, 11:04
[Data aktualizacji 30 września 2026, 12:39]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
COVID-19 szczepionka koronawirus szczepienie ministerstwo zdrowia
Nowy sezon szczepień przeciw COVID-19. Dzieci wchodzą do systemu później niż dorośli
Shutterstock

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W sezonie 2026/2027 będzie zapewniona możliwość skorzystania z bezpłatnych, zalecanych szczepień przeciw COVID-19 – informuje resort zdrowia. 29 września ruszyły zamówienia na szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci, szczepionki dla dorosłych można zamawiać od 11 września. Według resortu zdrowia jednoczesne podanie sezonowej szczepionki przeciw COVID-19 i szczepionki przeciw grypie jest zalecane i bezpieczne.

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Komunikat Ministra Zdrowia. Bezpłatne szczepionki przeciwko COVID-19

Komunikat nr 39 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2026/2027 zawiera informacje dla pacjenta i dla punktów szczepień. Szczepionki są zakupione przez Ministra Zdrowia, a koszt usługi, tj. kwalifikacji do szczepienia i jego wykonania, zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

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Skorzystanie z bezpłatnych szczepionek jest możliwe na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych z 3 września 2026 roku, Wytycznych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych na rok 2025 (aktualne), zaleceń WHO na 2026, oraz Grupy zadaniowej ds. sytuacji nadzwyczajnych (ETF) działającej przy Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Szczepienia przeciwko COVID-19 u nastolatków i osób dorosłych

Szczepienia u osób w wieku 12 lat i starszych realizowane są jednodawkową szczepionką Spikevax XFG w dawce 50 mikrogramów w ampułko-strzykawkach (PFS) – 1 dawka 0,5 ml.

W przypadku osób z ciężkim niedoborem odporności dodatkową dawkę szczepionki Spikevax XFG należy podać w minimalnym odstępie 2 miesięcy od poprzedniej dawki szczepionki. O odrębnym postępowaniu i szczepieniu decyduje każdorazowo lekarz.

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Szczepienia przeciwko COVID-19 u dzieci

Szczepienia u dzieci młodszych realizowane są szczepionką Spikevax XFG w dawce pediatrycznej 25 mikrogramów/0,25 ml w ampułko-strzykawkach (PFS) – 1 dawka 0,25 ml.

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  • osoby od 6 miesięcy do 4 lat bez historii szczepień – schemat dwudawkowy: 2 dawki po 0,25 ml w odstępie co najmniej 28 dni;
  • osoby od 6 miesięcy do 4 lat z historią szczepień lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w wywiadzie – 1 dawka 0,25 ml;
  • osoby od 5 do 11 lat – 1 dawka 0,25 ml.

W przypadku osób z ciężkim niedoborem odporności dodatkową właściwą dla wieku dawkę (dawki) można podać po upływie co najmniej 2 miesięcy od ostatniej dawki. Osobom od 6 miesięcy do 4 lat bez historii szczepień trzecią dawkę można podać po upływie co najmniej 28 dni od podania drugiej dawki. O odrębnym postępowaniu i szczepieniu decyduje każdorazowo lekarz.

Szczepienia przeciwko COVID-19 u osób wysokiego ryzyka

Szczepienia są zalecane przede wszystkim osobom:

  • o największym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19, do których należą osoby w wieku powyżej 60 lat, w tym szczególnie osoby w wieku 75 lat i starsze, oraz dzieci, młodzież i dorośli,
  • z chorobami współistniejącymi tj. cukrzycą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, przewlekłą chorobą nerek, przewlekłą chorobą wątroby, chorobami układu sercowo-naczyniowego, otyłością olbrzymią (BMI ≥ 40), zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, z immunosupresją (wynikającą z choroby lub leczenia).

Szczepienia są szczególnie wskazane dla pensjonariuszy placówek opieki długoterminowej i ich opiekunów, kobiet w ciąży – ze względu na zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 u niemowląt – oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentami lub pensjonariuszami opieki długoterminowej.

Jednoczesne szczepienie przeciwko COVID-19 i grypie

W komunikacie Minister Zdrowia zapewnia, że jednoczesne podanie sezonowej szczepionki przeciw COVID-19 i szczepionki przeciw grypie jest postępowaniem powszechnie zalecanym i bezpiecznym. Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed podaniem innych szczepionek lub po ich podaniu, w tym szczepionek „żywych”, inaktywowanych oraz szczepionek zalecanych kobietom w ciąży.

Informacja dla pacjentów

Szczepienia przeciw COVID-19 są wykonywane bez e-skierowania, na podstawie zapisów na wizyty w terminach podanych przez punkty szczepień (POZ lub punkty szczepień w aptekach ogólnodostępnych).

Szczepienia wykonywane są przez:

  • przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (każdy POZ może realizować szczepienia zalecane u dorosłych i dzieci z wykorzystaniem szczepionki zapewnionej przez Ministra Zdrowia),
  • punkty szczepień w aptekach ogólnodostępnych, które zawarły umowę z NFZ na realizację usługi szczepień.

Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień. Informacji o terminach szczepień udziela punkt szczepień.

O uruchomieniu Centralnej e-Rejestracji dla punktów szczepień i możliwości zapisania się pacjentów z poziomu IKP/mojeIKP Ministerstwo Zdrowia poinformuje oddzielnym komunikatem.

W przypadku zapewnienia przez producenta szczepionki dostępnej do sprzedaży w aptece, szczepienie wykonane szczepionką kupioną samodzielnie przez pacjenta (dopuszczoną do obrotu na terytorium Polski):

  • w aptece ogólnodostępnej - podlega rozliczeniu przez NFZ na takich samych zasadach jak usługa wykonana szczepionką zakupioną przez Ministra Zdrowia,
  • w POZ - podlega rozliczeniu w ramach stawki kapitacyjnej w przychodni, w której pacjent złożył deklarację.

Pacjenci, którzy nie posiadają prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie są uprawnieni do bezpłatnego szczepienia szczepionką zapewnioną przez Ministra Zdrowia ani do finansowania przez NFZ usługi kwalifikacji i wykonania szczepienia. W przypadku dostępności szczepionki w sprzedaży aptecznej osoby te mogą zaszczepić się szczepionką kupioną samodzielnie, jeżeli wybrany punkt szczepień wykonuje takie szczepienia odpłatnie. Pacjent ponosi wówczas pełny koszt szczepionki oraz koszt kwalifikacji i jej podania.

Ponadto w komunikacie podano, że:

  • kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 nie obowiązuje,
  • wpis o kwalifikacji do szczepienia oraz informacja o podaniu szczepionki są obligatoryjnie wprowadzane do e-Karty Szczepień.

Informacja dla punktów szczepień

W sezonie 2026/2027 szczepionki przeciw COVID-19 są przechowywane w stanie zamrożenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), a po rozmrożeniu przekazywane do dystrybucji w warunkach zimnego łańcucha kaskadowo przez Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli, wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Analogicznie jak w przypadku szczepionek do realizacji szczepień obowiązkowych oraz szczepień przeciw HPV, również szczepionki przeciw COVID-19 są odbierane przez punkty szczepień transportem własnym z zachowaniem zimnego łańcucha. Po rozmrożeniu, szczepionka ma okres ważności 30 dni, o czym informuje etykieta naklejona na opakowaniu zewnętrznym. Z uwagi na łączny czas dystrybucji szczepionki z RARS do PSSE, szczepionka odebrana z PSSE może mieć termin przydatności krótszy niż 14 dni.

Szczepionki dla osób w wieku 12 lat i starszych są dostarczane w jednodawkowych ampułko-strzykawkach (PFS) pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu. Szczepionki dla dzieci dostarczane są w jednodawkowych ampułko-strzykawkach (PFS) pakowanych po 1 sztuce w opakowaniu.

Punkty szczepień zapewniają jednorazowy sprzęt (igły, strzykawki) oraz materiały opatrunkowe (gaziki, plastry) niezbędne do wykonania szczepienia.

Szczegółowe informacje dot. zasad realizacji szczepień zostały zawarte w dokumencie „Ogólne wytyczne Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 z wykorzystaniem szczepionek zakupionych przez ministra właściwego do spraw zdrowia”.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania dawek do Karty Szczepień zawarto w dokumencie „Ogólne wytyczne Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 z wykorzystaniem szczepionek zakupionych przez ministra właściwego do spraw zdrowia”.

Podmioty uprawnione do realizacji szczepień przeciw COVID-19 składają do RARS zapotrzebowanie na szczepionki:

  • dla osób dorosłych – od dnia 11 września 2026 r.;
  • dla dzieci – od dnia 29 września 2026 r.

Lista zamówień złożonych do RARS w danym tygodniu jest zamykana w każdy czwartek o godz. 12.00.

Termin rozpoczęcia realizacji szczepień w punktach szczepień jest uzależniony od terminu odbioru szczepionek z PSSE.

Podmiot dotychczas nieposiadający uprawnień do składania zamówień w systemie PUE RARS powinien wystąpić z prośbą o nadanie uprawnień na adres: szczepionkacovid@rars.gov.pl.

Weryfikacja zużycia szczepionek następuje poprzez raportowanie ich podania do elektronicznej Karty Szczepień, a strat – poprzez system PUE RARS.

Szczepionki powinny być zamawiane zgodnie z bieżącymi potrzebami z uwzględnieniem wskazania ich nazwy i ilości dawek. W przypadku wprowadzenia tygodniowego limitu zamówień lub dostaw do punktu szczepień informacja będzie podana na stronie RARS i po zalogowaniu do Platformy Usług Elektronicznych RARS.

Sposób transportowania i przechowywania szczepionek w warunkach zimnego łańcucha, tj. w temperaturze od +2°C do +8°C, określają Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz przyjęte wytyczne w sprawie przyjmowania i przechowywania szczepionek do szczepień przeciw COVID-19.

Szczepionki przeciwko COVID-19 dla własnych pracowników i pacjentów

Szpitale, ZOL, ZPO, hospicja, zakłady karne i jednostki MON pozostają jednostkami uprawnionymi do składania do RARS zapotrzebowań na szczepionki przeciw COVID-19 w celu przeprowadzenia szczepień wśród własnych pracowników oraz pacjentów przebywających na oddziałach i osób osadzonych. Obowiązkowe jest raportowanie wykonanych szczepień do elektronicznej Karty Szczepień, a ewentualnych strat – poprzez system PUE RARS. Wykonane szczepienia nie podlegają rozliczeniu z NFZ.

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Źródło: INFOR
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