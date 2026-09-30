Podstawą współpracy z wykonawcą może być umowa o świadczenie usług z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Liczy się samodzielność wykonawcy, brak podporządkowania pracowniczego i brak obowiązku osobistego świadczenia pracy. Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy z 21 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.5180.14.2026.4).

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

W dniu 20 sierpnia 2026 r. do Państwowej Inspekcji Pracy został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca przedstawił w nim opis zdarzenia przyszłego, wskazując, że zamierza zawrzeć umowę o świadczeniu usług z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadającą doświadczenie w zakresie projektowania tworzenia i wdrażania systemów informatycznych.

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Przedmiotem umowy będzie zaprojektowanie, stworzenie, uruchomienie oraz rozwijanie specjalistycznego systemu informatycznego przeznaczonego dla działalności wnioskodawcy. Przewidywany okres współpracy wyniesie 8 miesięcy, co odpowiada przewidywanemu okresowi niezbędnemu do stworzenia, wdrożenia i uruchomienia zasadniczych funkcjonalności systemu.

Sposób wykonania umowy przez wykonawcę

Cechy systemu informatycznego zostaną określone przez wnioskodawcę, jednak sposób osiągnięcia zamierzonych przez niego rezultatów samodzielnie określi zatrudniona osoba. Wykonawca będzie samodzielnie decydował o technicznych sposobach realizacji projektu. Dotyczy to:

sposobu programowania,

sposobu rozwiązywania problemów technicznych,

organizacji prac programistycznych,

wykorzystywania odpowiednich narzędzi i rozwiązań technicznych.

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Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcą będzie kierownik projektu, który będzie precyzował oczekiwania wnioskodawcy co do rezultatu i wskazywał błędy systemu wymagające poprawy.

Wykonawca nie będzie zobowiązany do świadczenia usług każdego dnia, ani w stałych lub w z góry określonych godzinach. Usługi będą mogły być świadczone w biurze wnioskodawcy, jak i poza biurem – według wyboru wykonawcy. Ponadto wnioskodawca udostępni wykonawcy niezbędne do realizacji projektu sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie. Wykonawca będzie także upoważniony do posłużenia się przy realizacji projektu innymi osobami, jeżeli uzna to za uzasadnione z technicznego, organizacyjnego lub ekonomicznego punktu widzenia.

W złożonym do PIP wniosku o interpretację indywidualną wnioskodawca uznał, że podstawą współpracy z wykonawcą powinna być umowa o świadczenie usług z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Cechy umowy nie odpowiadają umowie o pracę

Główny Inspektor pracy uznał stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe. Opisany we wniosku stosunek prawny nie jest stosunkiem pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Ponadto nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy właściwych dla stosunku pracy.

W opisanym we wniosku stosunku prawnym brakuje cechy istotnej dla stosunku pracy, jaką jest osobiste świadczenie pracy. Przy wykonywaniu projektu wykonawca będzie mógł się posłużyć innymi osobami jeżeli uzna to za konieczne.

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Ponadto brakuje także innej cechy charakterystycznej dla stosunku pracy – podporządkowania pracowniczego. Wykonawca będzie miał swobodę co do sposobów osiągnięcia rezultatów zamierzonych przez wnioskodawcę. Nie będzie podlegał rygorom związanym z czasem pracy charakterystycznym dla stosunku pracy. Także pracę będzie mógł świadczyć zarówno z biura wnioskodawcy, jak i spoza biura.

W interpretacji uznano, że w opisanej przez wnioskodawcę umowie przeważająca ilość cech typowych dla stosunku cywilnoprawnego przemawia za uznaniem jej za umowę ze sfery prawa cywilnego.

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.5180.14.2026.4)