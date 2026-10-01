Zasiedzenie przejazdu: Cała nieruchomość także dla sąsiada. Bo kilka metrów zasiedzianych
REKLAMA
REKLAMA
Problem dotyczy służebności gruntowych takich jak służebność przejścia. Okazało się, że można zasiedzieć takie prawo do przejścia drogą 100 metrów w ten sposób, że tylko na kilku metrach osoba nabywająca służebność ustanowiła trwałą instalację (w postaci płyt betonowych). Tak wynika z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Do tej pory wszyscy uważali, że na całym odcinku 100 metrów musi był taka instalacja naniesiona np. przez sąsiada. W ten sposób właściciel nieruchomości miałby sygnał, że sąsiad korzysta z jego drogi. I dawałoby mu to wybór "1) Zgadza się na zbliżające się zasiedzenie przejścia po jego drodze albo 2) nie zgadza się i usuwa trwałą instalację (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe).
- Sąd Najwyższy zmienia wykładnię kodeksu cywilnego - wystarczy chodzić stale drogą 100 metrów a betony umieścić jako sąsiad na 5 metrach
- Negatywne odpowiedzi dla właścicieli dróg, z których korzystają inne osoby
- Co uchwalił SN w 2011 r. o trwałych urządzeniach przy zasiedzeniu tych służebności?
Tak wynika z poniższego przepisu. Na odcinku 100 metrów drogi, z której korzysta kilka osób (ale należy tylko do jednej z nich) powinna być instalacja zgodnie z tym przepisem.
REKLAMA
REKLAMA
Art. 292. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.
Sąd Najwyższy zmienia wykładnię kodeksu cywilnego - wystarczy chodzić stale drogą 100 metrów a betony umieścić jako sąsiad na 5 metrach
SN stwierdził (POSTANOWIENIE z 27 sierpnia 2026 r. I CSK 1191/25):
"W niniejszej sprawie wykonywanie służebności gruntowej przez wnioskodawców polegało na wieloletnim korzystaniu z drogi, która prowadziła z ich posesji do drogi gminnej, o łącznej długości około 95,5 m. Tylko część tej drogi została przez nich utwardzona płytami żelbetonowymi. Nie zmienia to jednak faktu, że co najmniej od 1978 roku korzystali z całej długości drogi dojazdowej do ich posesji. Nie było zatem żadnych podstaw, aby Są stwierdził zasiedzenie służebności gruntowej jedynie na długości drogi utwardzonej przez wnioskodawców. Do zasiedzenia służebności w postaci drogi wystarczy, że na jej przebiegu znajduje się tylko jedno trwałe i widoczne urządzenie."
REKLAMA
Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta
Negatywne odpowiedzi dla właścicieli dróg, z których korzystają inne osoby
Uczestnicy postępowania wnieśli o przyjęcie skargi kasacyjnej ze względu na występowanie w sprawie istotnych zagadnień prawnych:
1) czy wspólnie wykonywane prace przy urządzaniu trwałego i widocznego urządzenia (wykonywanie betonowego podjazdu) przez właściciela nieruchomości oraz osobę korzystającą z takiego szlaku mogą stanowić przesłankę uznania strony niebędącej właścicielem za posiadacza samoistnego i spełniającego przesłankę stworzenia przez takiego posiadacza trwałego i widocznego urządzenia;
2) czy możliwe i prawnie uzasadnione było ustanowienie służebności gruntowej na całym szlaku drogowym w sytuacji, gdy z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, któremu Sąd drugiej instancji dał wiarę, wynika, że utwardzenie drogi przez wnioskodawców ograniczyło się tylko do kilkunastu metrów szlaku poprzez wyłożenie płyt żeliwnych, przy długości wskazywanego w opinii biegłego całego szlaku na 95,5 m i uznaniu przez Sąd Okręgowy, że na dalszym odcinku drogi wystarczające jest spełnienie jedynie przesłanki korzystania z drogi przez wnioskodawców.
Co uchwalił SN w 2011 r. o trwałych urządzeniach przy zasiedzeniu tych służebności?
Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2011 r., III CZP 10/11.
Sąd rozstrzygnął problem: "Czy wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza służebności gruntowej jest konieczną przesłanką zasiedzenia przez niego tej służebności (art. 292 k.c.)?"
I podjął uchwałę: "Wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej jest przesłanką zasiedzenia tej służebności (art. 292 k.c.)."
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA