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Zasiedzenie przejazdu: Cała nieruchomość także dla sąsiada. Bo kilka metrów zasiedzianych

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01 października 2026, 15:34
[Data aktualizacji 01 października 2026, 15:34]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Zasiedzenie przejazdu: Cała nieruchomość także dla sąsiada. Bo kilka metrów zasiedzianych
Zasiedzenie przejazdu: Cała nieruchomość także dla sąsiada. Bo kilka metrów zasiedzianych
T. Król
Własne

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Problem dotyczy służebności gruntowych takich jak służebność przejścia. Okazało się, że można zasiedzieć takie prawo do przejścia drogą 100 metrów w ten sposób, że tylko na kilku metrach osoba nabywająca służebność ustanowiła trwałą instalację (w postaci płyt betonowych). Tak wynika z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Do tej pory wszyscy uważali, że na całym odcinku 100 metrów musi był taka instalacja naniesiona np. przez sąsiada. W ten sposób właściciel nieruchomości miałby sygnał, że sąsiad korzysta z jego drogi. I dawałoby mu to wybór "1) Zgadza się na zbliżające się zasiedzenie przejścia po jego drodze albo 2) nie zgadza się i usuwa trwałą instalację (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe).

Tak wynika z poniższego przepisu. Na odcinku 100 metrów drogi, z której korzysta kilka osób (ale należy tylko do jednej z nich) powinna być instalacja zgodnie z tym przepisem.

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Podstawa prawna

Art. 292. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.

Sąd Najwyższy zmienia wykładnię kodeksu cywilnego - wystarczy chodzić stale drogą 100 metrów a betony umieścić jako sąsiad na 5 metrach

SN stwierdził (POSTANOWIENIE z 27 sierpnia 2026 r. I CSK 1191/25):

"W niniejszej sprawie wykonywanie służebności gruntowej przez wnioskodawców polegało na wieloletnim korzystaniu z drogi, która prowadziła z ich posesji do drogi gminnej, o łącznej długości około 95,5 m. Tylko część tej drogi została przez nich utwardzona płytami żelbetonowymi. Nie zmienia to jednak faktu, że co najmniej od 1978 roku korzystali z całej długości drogi dojazdowej do ich posesji. Nie było zatem żadnych podstaw, aby Są stwierdził zasiedzenie służebności gruntowej jedynie na długości drogi utwardzonej przez wnioskodawców. Do zasiedzenia służebności w postaci drogi wystarczy, że na jej przebiegu znajduje się tylko jedno trwałe i widoczne urządzenie."

link do postanowienia

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Negatywne odpowiedzi dla właścicieli dróg, z których korzystają inne osoby

Uczestnicy postępowania wnieśli o przyjęcie skargi kasacyjnej ze względu na występowanie w sprawie istotnych zagadnień prawnych:

1) czy wspólnie wykonywane prace przy urządzaniu trwałego i widocznego urządzenia (wykonywanie betonowego podjazdu) przez właściciela nieruchomości oraz osobę korzystającą z takiego szlaku mogą stanowić przesłankę uznania strony niebędącej właścicielem za posiadacza samoistnego i spełniającego przesłankę stworzenia przez takiego posiadacza trwałego i widocznego urządzenia;

2) czy możliwe i prawnie uzasadnione było ustanowienie służebności gruntowej na całym szlaku drogowym w sytuacji, gdy z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, któremu Sąd drugiej instancji dał wiarę, wynika, że utwardzenie drogi przez wnioskodawców ograniczyło się tylko do kilkunastu metrów szlaku poprzez wyłożenie płyt żeliwnych, przy długości wskazywanego w opinii biegłego całego szlaku na 95,5 m i uznaniu przez Sąd Okręgowy, że na dalszym odcinku drogi wystarczające jest spełnienie jedynie przesłanki korzystania z drogi przez wnioskodawców.

Co uchwalił SN w 2011 r. o trwałych urządzeniach przy zasiedzeniu tych służebności?

Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2011 r., III CZP 10/11.

Sąd rozstrzygnął problem: "Czy wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza służebności gruntowej jest konieczną przesłanką zasiedzenia przez niego tej służebności (art. 292 k.c.)?"

I podjął uchwałę: "Wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej jest przesłanką zasiedzenia tej służebności (art. 292 k.c.)."

link do wyroku

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Źródło: INFOR
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