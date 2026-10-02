REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI

Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 06:23
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
rower 2026, rowerzyści, pojazdy, kierowca, ruch drogowy, RPO
Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy prawa o ruchu drogowym zobowiązują kierującego pojazdem do ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, ale również temu, który wchodzi na to przejście. Analogiczne zasady nie znalazły jednak odzwierciedlenia w przepisach ruchu drogowego w odniesieniu do rowerzystów. Z uwagi na to, że „przepisy w tym zakresie powinny być możliwie jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego, zwłaszcza w miejscach, w których przecinają się tory ruchu pojazdów i osób korzystających z infrastruktury rowerowej” – z interwencją w tej sprawie i sugestią doprecyzowania regulacji (która skutkowałaby wprowadzeniem nowej zasady pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierowców), do Ministerstwa Infrastruktury, wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Prawo ruchu drogowego niewystarczająco chroni rowerzystów po uchyleniu przepisu rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych – w miejscach, w których przecinają się tory ruchu pojazdów i osób korzystających z infrastruktury rowerowej

Do 2 grudnia 2021 r. obowiązywał przepis par. 47 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, zgodnie z którym:

REKLAMA

REKLAMA

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b obowiązany był zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Przepis ten został uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2065).

Ww. uchylony przepis rozporządzenia – zobowiązujący kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących albo wjeżdżających – znalazł swoje odwzorowanie na poziomie ustawowym w odniesieniu do przejść dla pieszych, natomiast nie zostało wprowadzone analogiczne rozwiązanie w odniesieniu do przejazdów dla rowerów.

REKLAMA

Ważne

Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – w odniesieniu do pieszych, stanowi, że – kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Art. 27 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym natomiast – w odniesieniu do rowerzystów, stanowi, że – Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

W art. 27 ust. 1 prawa ruchu drogowego – w stosunku do rowerzystów – nie znalazła się zatem regulacja analogiczna jak w przypadku pieszych, zgodnie z którą – kierujący pojazdem zobowiązany byłby do ustąpienia pierwszeństwa nie tylko rowerzyście znajdującemu się już na przejeździe, ale również wjeżdżającemu na ten przejazd.

Jak podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – „Okoliczność ta uzasadnia rozważenie, czy obecne brzmienie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w dostateczny sposób zapewnia jasność i spójność zasad obowiązujących na przejazdach dla rowerów. Przepis ten nakłada na kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejazdu dla rowerów, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejeździe. Nie zawiera natomiast analogicznego, jednoznacznego odniesienia do osoby wjeżdżającej na przejazd, tak jak ma to miejsce w art. 26 ust. 1 ustawy w odniesieniu do pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami? RPO (po zasięgnięciu opinii Komendy Głównej Policji) występuje z interwencją do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym

W związku ze wspomnianą powyżej rozbieżnością w zasadach pierwszeństwa pieszych i rowerzystów, tj. brakiem uregulowania w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, iż kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa nie tylko kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów, ale również kierującemu rowerem, który wjeżdża na przejazd dla rowerów, co stanowi – problem nie tylko z perspektywy ochrony rowerzystów jako uczestników ruchu, lecz także z punktu widzenia kierujących pojazdami, którzy powinni mieć możliwość jasnej oceny, kiedy są obowiązani ustąpić pierwszeństwa, a kiedy pierwszeństwo im przysługuje – w dniu 2 września 2026 r., RPO wystąpił z interwencją do Ministra Infrastruktury.

Jak podkreślił rzecznik – wpłynął do niego „wniosek dotyczący zasad pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów, zwłaszcza w sytuacjach, w których przejazd przecina wlot drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Wnioskodawca zwrócił uwagę na rozbieżności w praktyce interpretacyjnej oraz na trudności w ocenie zdarzeń, w których kierujący pojazdem wjeżdża na przejazd bezpośrednio przed nadjeżdżającym rowerzystą, zmuszając go do gwałtownego hamowania lub wykonania manewru obronnego.”

W związku z przedstawionymi wątpliwościami, Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji o przeanalizowanie praktyki stosowania przez Policję przepisów dotyczących pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów oraz oceny zachowania zarówno kierujących pojazdami, jak i rowerzystów.

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że obowiązki wynikające z przepisów i znaków drogowych określających relacje w razie przecinania się kierunków ruchu rowerów i innych pojazdów nie powinny budzić wątpliwości. Podkreślono zarazem, że wiodącą rolę w tym zakresie ma poprawne i czytelne oznakowanie takich miejsc, a w szczególnych przypadkach również zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub znaków o ustąpieniu pierwszeństwa. Zwrócono także uwagę, że w konkretnych przypadkach konieczne może być ustalenie, czy dane zdarzenie wynikało z naruszenia przepisów przez uczestnika ruchu, czy też z niedoskonałości infrastruktury lub oznakowania.

Jednocześnie Biuro Ruchu Drogowego KGP wskazało, że – nie jest planowane wydanie policjantom wytycznych wyznaczających konkretną, opartą na przedstawionych kazusach, interpretację norm dotyczących relacji kierujący rowerem – kierujący innym pojazdem. I co najistotniejsze – w odpowiedzi, zwrócono również uwagę, że uchylony przepis rozporządzenia zobowiązujący kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących albo wjeżdżających – znalazł swoje odwzorowanie na poziomie ustawowym w odniesieniu do przejść dla pieszych, natomiast w odniesieniu do przejazdów dla rowerów analogiczne rozwiązanie nie zostało wprowadzone.

W związku z powyższym – RPO zwrócił się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o przeanalizowanie powyższego problemu oraz o poinformowanie go o zajętym stanowisku i podjętych działaniach. Rzecznik jednocześnie zaznaczył, że – „Ewentualne doprecyzowanie regulacji powinno przy tym uwzględniać obowiązki obu grup uczestników ruchu:

  • Z jednej strony powinno przeciwdziałać sytuacjom, w których kierujący pojazdem wjeżdża na przejazd bezpośrednio przed nadjeżdżającym rowerzystą, wymuszając na nim gwałtowne hamowanie lub wykonanie manewru obronnego.
  • Z drugiej strony zasadne jest rozważenie jednoznacznego określenia obowiązków osób korzystających z przejazdów dla rowerów, w szczególności w zakresie zachowania szczególnej ostrożności oraz dostosowania prędkości przed wjazdem na przejazd.”

Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – czy i kiedy można spodziewać się zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym?

Na dzień dzisiejszy, nie wiadomo jeszcze czy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zostanie doprecyzowany zgodnie z sugestią RPO, aby – kierujący pojazdem zobowiązany był ustąpić pierwszeństwa nie tylko kierującemu rowerem, który znajduje się na przejeździe dla rowerów, ale również kierującemu rowerem, który wjeżdża na przejazd dla rowerów. Ministerstwo Infrastruktury nie ustosunkowało się bowiem jeszcze do wystąpienia rzecznika z dnia 2 września 2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2310 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2065)
Powiązane
9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG. „Największe podwyżki paliw dopiero przed nami” – nowy system obejmie transport drogowy, a koszt poniesie odbiorca końcowy
9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG. „Największe podwyżki paliw dopiero przed nami” – nowy system obejmie transport drogowy, a koszt poniesie odbiorca końcowy
Sąsiad utwardził podjazd i deszczówka spływa na sąsiednią działkę – zapłaci grzywnę, a gmina nakaże rozbiórkę. Gorzka niespodzianka dla właścicieli nieruchomości
Sąsiad utwardził podjazd i deszczówka spływa na sąsiednią działkę – zapłaci grzywnę, a gmina nakaże rozbiórkę. Gorzka niespodzianka dla właścicieli nieruchomości
Podwyżka emerytury nawet o kilkaset złotych dla 196,5 tys. seniorów (a nie tylko dla 67 tys. emerytów) od 1 kwietnia 2027 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia dotychczasowe ustalenia
Podwyżka emerytury nawet o kilkaset złotych dla 196,5 tys. seniorów (a nie tylko dla 67 tys. emerytów) od 1 kwietnia 2027 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia dotychczasowe ustalenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pilne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Zwrot akcji w sprawie podatku. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK
01 paź 2026

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił dziś o godzinie 20:00 niespodziewane orędzie do narodu, o czym poinformował szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Choć Pałac Prezydencki nie ujawnił oficjalnego tematu wystąpienia, media spekulowały, że głowa państwa odniesie się do ostrych sporów z rządem dotyczących podatku od koncernów paliwowych. Sprawdź, gdzie można zobaczyć transmisję na żywo w telewizji TVP1 oraz online w internecie.
Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026 r. w noc z 3 października na 4 października – czy już w ten weekend przestawimy zegarki? Czy tym razem, po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenia? [czas zimowy 2026]
02 paź 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego na zimowy. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. Czy już w ten weekend przestawimy zegarki? W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Kto może liczyć na 690 zł na dojazdy do szkoły? Rok szkolny 2026/2027, jak starać się o pomoc finansową?
01 paź 2026

Nauka w szkole poza miejscem zamieszkania wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z transportem lub koniecznością zamieszkania poza domem. Rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, a więc te pozostające w najtrudniejszej sytuacji socjalnej, mogą liczyć w tym zakresie na pomoc finansową.
Czy mSzyfr zastąpi komunikatory komercyjne? Trwają testy nowego narzędzia dla pracowników sektora publicznego
01 paź 2026

Komunikator mSzyfr to narzędzie dla pracowników sektora publicznego. Aplikacja, będąca obecnie w fazie testów, ma zastąpić komunikatory komercyjne używane w administracji publicznej. Aplikacja będzie dostępna na systemach iOS, Android oraz w wersji webowej.

REKLAMA

Wypadek sprzed kilku lat – kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu?
01 paź 2026

Od wypadku minęło pięć, dziesięć lub kilkanaście lat. Czy po takim czasie można jeszcze dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia? W wielu przypadkach tak. Sam upływ czasu od zdarzenia nie wystarcza bowiem do stwierdzenia, że roszczenie jest już przedawnione.
Seniorzy w Polsce najbardziej boją się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Zamiast jednak panikować, eksperci radzą wdrożyć genialny mechanizm
01 paź 2026

Ogromna większość starszych osób w Polsce najbardziej boi się utraty samodzielności i bycia ciężarem dla bliskich. Tymczasem w systemie opieki brakuje aż 50 tysięcy rąk do pracy. Zamiast jednak panikować, eksperci radzą wdrożyć genialny mechanizm z 2008 roku, który sprawił, że zamiast przyznawać stałą pomoc, seniorów uczy się czegoś zupełnie innego. Efekt? Gigantyczne oszczędności dla budżetu i powrót do zdrowia.
Alert RCB to dopiero początek. Medycy bez jasnych procedur na czas zagrożenia
01 paź 2026

„Samodzielne przychodnie lekarzy rodzinnych, dentystów i specjalistów potrzebują oficjalnych wytycznych na wypadek ataków zbrojnych. Dziś lekarze nie wiedzą, jak traktować alerty RCB z poleceniem «Znajdź bezpieczne miejsce»” - czytamy w „Dziennika Gazety Prawnej”.
Tysiące aptek wymienia dane z hurtowniami farmaceutycznymi. Czy z aptek płynęły PESEL-e i dane o zdrowiu?
01 paź 2026

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ustalił, że pomiędzy aptekami a hurtowniami farmaceutycznymi funkcjonował mechanizm wymiany informacji. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który skierował do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) zapytanie o przekazywanie danych osobowych pacjentów.

REKLAMA

Od lipca 2027 r. psa trzeba będzie trzymać w kojcu od 4 do 10 m2 (w zależności od wielkości psa) lub na ogrodzonym terenie. Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MRiRW
01 paź 2026

Od 23 września 2026 r. trwają prace legislacyjne (w tym m.in. konsultacje publiczne) odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu. Rozporządzenie to ma doprecyzować przepisy uchwalonej przez Sejm 3 lipca 2026 r. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadziła zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy (zarówno ww. ustawy, jak i rozporządzenia w sprawie kojców) zaczną obowiązywać 28 lipca 2027 r.
Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI
02 paź 2026

Przepisy prawa o ruchu drogowym zobowiązują kierującego pojazdem do ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, ale również temu, który wchodzi na to przejście. Analogiczne zasady nie znalazły jednak odzwierciedlenia w przepisach ruchu drogowego w odniesieniu do rowerzystów. Z uwagi na to, że „przepisy w tym zakresie powinny być możliwie jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego, zwłaszcza w miejscach, w których przecinają się tory ruchu pojazdów i osób korzystających z infrastruktury rowerowej” – z interwencją w tej sprawie i sugestią doprecyzowania regulacji (która skutkowałaby wprowadzeniem nowej zasady pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierowców), do Ministerstwa Infrastruktury, wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA