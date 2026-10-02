Od lipca 2027 r. psa trzeba będzie trzymać w kojcu od 4 do 10 m2 (zależy od wielkości psa) lub na ogrodzonym terenie. MRiRW konsultuje projekt rozporządzenia

Od 23 września 2026 r. trwają prace legislacyjne (w tym m.in. konsultacje publiczne) odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu. Rozporządzenie to ma doprecyzować przepisy uchwalonej przez Sejm 3 lipca 2026 r. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadziła zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy (zarówno ww. ustawy, jak i rozporządzenia w sprawie kojców) zaczną obowiązywać 28 lipca 2027 r.

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Koniec z psami na łańcuchu. Poza mieszkaniem pies tylko na ogrodzonym terenie albo w kojcu. Jakie przepisy wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Wyżej wspomniana nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 3 lipca 2026 r. wprowadziła generalny zakaz trzymania psów oraz kotów na uwięzi.



Zakaz ten nie dotyczy prowadzenia psa lub kota na smyczy lub uwiązania na czas:

1) transportu tego zwierzęcia;

2) udziału tego zwierzęcia w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub tresurze;

3) przeprowadzanego na tym zwierzęciu zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, profilaktycznego lub pielęgnacyjnego;

4) krótkotrwały i incydentalny, poza miejscem stałego bytowania zwierzęcia, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia;

5) niezbędny, poza miejscem stałego bytowania zwierzęcia, w celu zapobieżenia:

a) bezpośredniemu niebezpieczeństwu stwarzanemu przez to zwierzę dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia,

b) wyrządzeniu szkody przez to zwierzę

– w sytuacji, gdy zastosowanie innego środka nie jest w danych okolicznościach możliwe.

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Ważne Nowe przepisy wprowadziły nakaz zapewnienia psu (który jest utrzymywany poza lokalem mieszkalnym) stałego i swobodnego poruszania się na ogrodzonym terenie.



A jeżeli ktoś nie ma ogrodzenia lub jego pies stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia, to może trzymać psa w kojcu.

Nowelizacja wprowadziła też definicję kojca – jest to „miejsce, w którym utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym, z której nieuwiązany pies nie może samodzielne wyjść, znajdujące się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie.”



Przy czym nowe przepisy ustawy o ochronie zwierząt wskazują, że trzymanie psa w kojcu jest dopuszczalne pod warunkiem, że kojec ma powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb oraz trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierają prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

Należy się psu buda

Przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt nakazują też zapewnienie budy psu trzymanemu w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni. Buda ta musi być:

- wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną,

- mieć izolację cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz

- mieć wielkość dostosowaną do wielkości psa.



Buda dla psa musi być ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża. A w przypadku utrzymywania więcej niż jednego psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni - każdemu psu trzeba zapewnić budę. Z tym że w przypadku suki karmiącej szczenięta do 3. miesiąca życia, szczenięta takie powinny przebywać w budzie zapewnionej dla karmiącej je suki.

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Ważne Co więcej, przepisy nakazują właścicielowi psa utrzymywanego w kojcu, by zapewnił temu psu codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

Wyjątki

Wyżej wskazanych przepisów dot. nakaz utrzymywania na ogrodzonym terenie lub kojcu nie stosuje się do:

1) psów wykorzystywanych do celów specjalnych (są to psy, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych),

2) psów pasterskich wykorzystywanych w czasie sezonowego wypasu kulturowego w trakcie wypasu oraz

3) psów utrzymywanych w:

a) schronisku dla zwierząt,

b) celach hodowlanych w zakładzie w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) podlegającym rejestracji na zasadach określonych w art. 84 tego rozporządzenia, w którym na rok kalendarzowy rodzą się więcej niż dwa mioty.

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Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii, ma obowiązek określić w rozporządzeniu minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu. A w szczególności:

- minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie,

- liczbę psów utrzymywanych w kojcu,

- szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz

- zasady zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia.



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt takiego rozporządzenia i od 23 września 2026 r. trwają jego konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie.



Zgodnie z tym projektem kojec dla psa (oprócz spełnienia ww. wymogów określonych w art. 9 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt) musi:

1) być wykonany:

a) z trwałych materiałów umożliwiających jego czyszczenie i dezynfekcję,

b) w sposób:

– niepowodujący urazów lub uszkodzeń ciała psa,

– uniemożliwiający ucieczkę psa z kojca;

2) mieć

a) zadaszenie obejmujące co najmniej 50 % powierzchni kojca,

b) boki o wysokości co najmniej 2 m.



Przy czym budę znajdującą się w kojcu, wykonaną z drewna, zabezpieczyć trzeba środkami impregnującymi nieszkodliwymi dla psa.



Minimalna powierzchnia kojca w zależności od wielkości psa będzie określona w załączniku do rozporządzenia tabeli. Poniższa tabela jest propozycją MRiRW zawartą w omawianym projekcie.

Wysokość psa w kłębie (cm) Minimalna powierzchnia kojca dla psa utrzymywanego pojedynczo (m²) Dodatkowa powierzchnia dla każdego kolejnego psa w kojcu < 40 4 +50% minimalnej powierzchni kojca dla psa utrzymywanego pojedynczo 40–59 5 +50% minimalnej powierzchni kojca dla psa utrzymywanego pojedynczo 60–70 8 +50% minimalnej powierzchni kojca dla psa utrzymywanego pojedynczo > 70 10 +50% minimalnej powierzchni kojca dla psa utrzymywanego pojedynczo

Przy czym do powierzchni kojca nie można wliczać powierzchni zajętej przez budę znajdującą się w tym kojcu.



A w przypadku utrzymywania w kojcu grupy psów o różnej wysokości w kłębie za podstawę do obliczenia minimalnej powierzchni kojca dla tej grupy psów przyjmuje się wysokość w kłębie najwyższego psa w grupie.

Ponadto suce karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia zapewnić trzeba w tym kojcu:

1) powierzchnię odpowiadającą wysokości w kłębie tej suki; szczenięta po ukończeniu 3. miesiąca życia przenosi się do oddzielnych kojców o powierzchni odpowiadającej wysokościom tych szczeniąt w kłębie;

2) dodatkowe pomieszczenie lub przedział umożliwiające czasową separację tej suki od szczeniąt.

Zasady trzymania psów w kojcu

Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma precyzować również, że:

1) W kojcu psy:

- utrzymuje się pojedynczo lub w grupach złożonych ze zgodnie żyjących zwierząt, z wyłączeniem suk ze szczeniętami i całych miotów szczeniąt, których nie rozdziela się;

- agresywne utrzymuje się wyłącznie pojedynczo.



2) W jednym kojcu nie można trzymać razem suk i samców zdolnych do rozrodu.



3) Psa utrzymywanego w kojcu:

- karmić trzeba co najmniej raz dziennie karmą właściwą dla jego wieku, wielkości, stanu zdrowia i stanu fizjologicznego;

- doglądać trzeba co najmniej dwa razy dziennie.

Ważne Rozporządzenie ma wejść w życie z 28 lipca 2027 r. – razem z ww. nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt.

Można wziąć udział w konsultacjach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w komunikacie z 1 października 2026 r. informuje, że:

1) W projekcie rozporządzenia jako punkt odniesienia przyjęto normy określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2026 r. w sprawie dobrostanu psów i kotów oraz ich identyfikowalności. Przepisy unijne określają m.in. minimalne powierzchnie oraz wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń dla psów hodowlanych. Na tej podstawie w projekcie zaproponowano powierzchnie od 4 do 10 m², w zależności od wielkości psa.



2) Zawartych w omawianym projekcie rozporządzenia propozycji nie należy utożsamiać z rozwiązaniami zawartymi w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zawetowanej przez Prezydenta RP w grudniu 2025 r. Tamta ustawa przewidywała minimalne powierzchnie kojców od 10 do 20 m², w zależności od masy psa. Przepisy te nie weszły w życie.



3) Organizacje społeczne i inne zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi do proponowanych rozwiązań, w tym własne propozycje dotyczące minimalnych powierzchni kojców.



Ministerstwo podkreśla, ze zawarte w projekcie zapisy nie są ostateczne. Po zakończeniu konsultacji (króre mają trwać 21 dni) MRiRW przeanalizuje zgłoszone uwagi i na tej podstawie ustali ostateczny kształt przepisów.



Ministerstwo nie podało danych kontaktowych w tej sprawie ale na pewno można przesłać swoje uwagi na ogólne adresy Ministerstwa podane na jego oficjalnej stronie internetowej:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Informacja tel.: +48 222 500 118

Fax: +48 22 623 27 50, 623 27 51

adres e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl



Podstawa prawna: Ustawa z 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt - Dz.U. z 2026 r., poz. 1005. Wejdzie w życie 28 lipca 2027 r.



Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu

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