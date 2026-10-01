Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ustalił, że pomiędzy aptekami a hurtowniami farmaceutycznymi funkcjonował mechanizm wymiany informacji. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który skierował do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) zapytanie o przekazywanie danych osobowych pacjentów.

UOKiK: Wymiana danych między aptekami a hurtowniami farmaceutycznymi

Z doniesień medialnych dotyczących postępowania antymonopolowego zwieńczonego decyzją UOKiK wynika, że mechanizm wymiany informacji pomiędzy aptekami a hurtowniami (m.in. Neuca, Farmacol, PGF) opierał się na wykorzystaniu programów partnerskich i tzw. „nakładek” zintegrowanych z aptecznymi systemami informatycznymi. Oprogramowanie służyło do automatycznego raportowania przez apteki do hurtowni danych o sprzedaży produktów farmaceutycznych.

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W systemach aptecznych przetwarzane są dane osobowe pacjentów, w zakresie obejmującym m.in. dane, których ujawnienie powoduje istotne ryzyka (np. numer PESEL), a także dane dotyczące zdrowia. Nie wiadomo, czy dane te nie były przekazywane do hurtowni.

UODO pyta GIF o dane osobowe pacjentów

Urząd Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o ustalenie, jak wymiana informacji mogła dotknąć danych osobowych pacjentów. W tym celu prezes UODO Mirosław Wróblewski skierował do Łukasza Pietrzaka, Głównego Inspektora Farmaceutycznego pytania:

Czy GIF badał już zakres danych pobieranych tzw. „nakładki” hurtowni farmaceutycznych z systemów aptecznych?

Czy zna przypadki przekazania danych osobowych przez systemy raportujące, będące przedmiotem postępowania prowadzonego przez UOKIK?

A może dopiero planuje takie kontrole?

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Sprawa pilna ze względu na skalę zjawiska

Prezes UODO, ze względu na skalę zjawiska, prosi GIF o potraktowanie sprawy jako pilnej. Według UOKiK wskazane hurtownie posiadały ponad 70 proc. udziału w rynku, a z programów partnerskich korzysta łącznie ponad 4 tys. aptek, czyli blisko 40 proc. rynku. Sprawa może wiązać się z ryzykiem systemowego naruszenia prywatności milionów pacjentów.