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Czy mSzyfr zastąpi komunikatory komercyjne? Trwają testy nowego narzędzia dla pracowników sektora publicznego

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01 października 2026, 14:41
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
komunikator mSzyfr Signal Messenger WhatsApp ministerstwo cyfryzacji administracja publiczna
Czy mSzyfr zastąpi komunikatory komercyjne? Trwają testy nowego narzędzia dla pracowników sektora publicznego
Shutterstock

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Komunikator mSzyfr to narzędzie dla pracowników sektora publicznego. Aplikacja, będąca obecnie w fazie testów, ma zastąpić komunikatory komercyjne używane w administracji publicznej. Aplikacja będzie dostępna na systemach iOS, Android oraz w wersji webowej.

Bezpieczny komunikator mSzyfr dla sektora publicznego

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK) stworzyły pierwszy polskie narzędzie do bezpiecznej komunikacji: komunikator mSzyfr. Komunikator jest przeznaczony dla pracowników sektora publicznego i podmiotów krajowego systemu bezpieczeństwa.

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To pierwszy bezpieczny komunikator będący w pełni pod jurysdykcją Polski. Serwery obsługujące komunikator mSzyfr, znajdują się na terytorium Polski i administrowane są przez osoby posiadające stosowe poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Komunikator mSzyfr – cechy i charakterystyka

Komunikator mSzyfr zapewnia:

  • pełną suwerenność cyfrową – organizacja zachowuje całkowitą kontrolę nad danymi, infrastrukturą serwerową oraz cyklem życia oprogramowania w modelu on-premise (wdrożeniu serwera Element ESS Pro),
  • zintegrowane szyfrowanie end-to-end z zaawansowaną kryptografią - gwarantuje to nieprzerywalne szyfrowanie komunikacji między użytkownikami oraz bezpieczne przesyłanie danych do serwera. W odróżnieniu od standardowych komunikatorów, mSzyfr kompleksowo szyfruje nie tylko wiadomości tekstowe i głosowe, ale także połączenia audio/wideo, przesyłane pliki oraz metadane pokoi,
  • decentralizację i minimalizację metadanych – otwarta architektura pozwala na zarządzanie tożsamością i uprawnieniami w sposób ograniczający gromadzenie zbędnych informacji na serwerze centralnym. Newralgiczne dane, takie jak klucze szyfrujące, przechowywane są bezpiecznie na urządzeniach końcowych użytkowników,
  • wysoką niezawodność i skalowalność klasy Enterprise – wykorzystanie technologii konteneryzacji gwarantuje stabilność systemu, łatwość aktualizacji oraz możliwość płynnego skalowania infrastruktury wraz ze wzrostem liczby użytkowników, co znacząco obniża koszty utrzymania (TCO),
  • personalizację i zaufanie – zastosowanie własnej aplikacji mSzyfr pozwala na pełne dostosowanie interfejsu (branding) oraz gwarantuje, że kod aplikacji jest zgodny z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa organizacji.

Komunikator mSzyfr opiera się na szyfrowaniu end-to-end. Oznacza to, że dostęp do wiadomości może mieć tylko jej nadawca i odbiorca. Szyfrowaniu podlegają nie tylko wiadomości tekstowe, ale też głosowe, połączenia audio i wideo, przesyłane pliki oraz metadane.

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Testy komunikatora mSzyfr i ambitne plany

Obecnie komunikator testuje 5 tys. użytkowników, a po fazie testów ma z niego korzystać nawet 100 tys. osób. Wicedyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Strzelczyk poinformował, że mSzyfr w docelowej wersji zostanie najpierw wdrożony w administracji publicznej, a w następnej kolejności w podmiotach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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Strzelczyk podkreślił, że dziś jesteśmy na tym poziomie, że ta aplikacja jest do używania przez całą administrację, a mierzymy jeszcze wyżej i chcemy, żeby to był topowy produkt komercyjny. Dodał, że mSzyfr ma "zastąpić i wyrugować" z administracji publicznej wszystkie darmowe i komercyjne komunikatory, jak np. WhatsApp i Signal. Aplikacja będzie dostępna na systemach iOS, Android oraz w wersji webowej.

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Źródło: INFOR
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