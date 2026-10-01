Pilne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Zwrot akcji w sprawie podatku. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił dziś o godzinie 20:00 niespodziewane orędzie do narodu, o czym poinformował szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Choć Pałac Prezydencki nie ujawnił oficjalnego tematu wystąpienia, media spekulowały, że głowa państwa odniesie się do ostrych sporów z rządem dotyczących podatku od koncernów paliwowych. Sprawdź, gdzie można zobaczyć transmisję na żywo w telewizji TVP1 oraz online w internecie.

Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że dziś (w czwartek, 1 października 2026 roku) o godzinie 20:00 Prezydent RP Karol Nawrocki wygłosi niespodziewane orędzie. „Dziś o 20:00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego” - napisał Szefernaker na platformie X.

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O której godzinie i gdzie można było zobaczyć orędzie prezydenta?

Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego można było oglądać na żywo w Telewizji Polskiej na antenie stacji TVP1 oraz w innych głównych stacjach informacyjnych. Transmisja audio była dostępna także w Polskim Radiu.

Jeśli wolisz oglądać online w internecie, wystąpienie głowy państwa było transmitowane w kanałach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP (m.in. na platformie YouTube). Zobacz: https://www.youtube.com/@prezydent/videos

O czym powie prezydent Nawrocki? Media wskazywały na możliwe tematy

Oficjalne powody i szczegóły nie zostały ujawnione przez Pałac Prezydencki. Komentatorzy i media spekulowały jednak, że orędzie może dotyczyć dwóch kluczowych kwestii ostatnich dni:

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Sporu o podatek od koncernów paliwowych i programu „Ceny Paliwa Niżej” – rząd przyjął ustawę wprowadzającą tzw. windfall tax, którą prezydent prawdopodobnie zamierza zawetować lub skierować do TK, proponując jednocześnie własny projekt. Napięć na linii rząd–prezydent wokół obsady szefa Służby Ochrony Państwa (SOP) oraz zablokowania rozwiązań dotyczących KRRiT.

🛑 Zwrot akcji w sprawie podatku. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK

Podczas orędzia prezydent Karol Nawrocki przekazał, że podjął ostateczną decyzję w sprawie kluczowej ustawy dotyczącej opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Głowa państwa podpisała dokument wprowadzający tak zwany windfall tax, co oznacza, że przepisy wejdą w życie. To zaskakujący ruch w obliczu wcześniejszych spekulacji medialnych, które niemal jednoznacznie zapowiadały prezydenckie weto i całkowite zablokowanie rządowego programu.

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Podpis pod ustawą nie oznacza jednak pełnej akceptacji dla propozycji rządu. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu podpisanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Taki krok pozwala na natychmiastowe uruchomienie nowych przepisów, jednocześnie dając sędziom TK możliwość zbadania, czy uderzający w gigantów paliwowych podatek jest w pełni zgodny z ustawą zasadniczą.

Premier Donald Tusk gwarantuje powrót CPN. Ten jeden warunek był niezbędny

Premier Donald Tusk zapowiedział, że po podpisaniu przez prezydenta nowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd przywróci program osłonowy. „Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw” - zapewnił premier.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca (obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca). W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.

Według szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego wprowadzenie podatku od koncernów paliwowych spowoduje, że firmy przerzucą jego koszt na inne osoby. Ponadto - w ocenie KPRP - proponowane przez rząd przepisy łamią zasadę „lex retro non agit”, czyli niedziałania prawa wstecz, ponieważ opodatkowują zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów.

Rządzący argumentowali, że ustawa jest odpowiedzią na nadzwyczajną i nieprzewidywalną sytuację gospodarczą wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Rząd przekonywał ponadto, że regulacja mieści się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnego odstępstwa od zasady niedziałania prawa wstecz.