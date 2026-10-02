Zwrot akcji w sprawie podatku. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK
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Prezydent Karol Nawrocki wygłosił wczoraj o godzinie 20:00 niespodziewane orędzie do narodu. Choć Pałac Prezydencki nie ujawnił oficjalnego tematu wystąpienia, media spekulowały, że głowa państwa odniesie się do ostrych sporów z rządem dotyczących podatku od koncernów paliwowych. Sprawdź, gdzie można zobaczyć transmisję.
- O której godzinie i gdzie można było zobaczyć orędzie prezydenta Nawrockiego? Jest dostępna transmisja online
- O czym powie prezydent Nawrocki? Media wskazywały na możliwe tematy
- 🛑 Nagły zwrot akcji w sprawie podatku. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK
- Premier Donald Tusk gwarantuje powrót CPN. Ten jeden warunek był niezbędny
Niespodziewanie, w dniu wczorajszym szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że w czwartek, 1 października 2026 roku o godzinie 20:00 Prezydent RP Karol Nawrocki wygłosi orędzie. „Dziś o 20:00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego” - napisał Szefernaker na platformie X. Tak też się stało
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O której godzinie i gdzie można było zobaczyć orędzie prezydenta Nawrockiego? Jest dostępna transmisja online
Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego można było oglądać na żywo w Telewizji Polskiej na antenie stacji TVP1 oraz w innych głównych stacjach informacyjnych. Transmisja audio była dostępna także w Polskim Radiu.
Jeśli wolisz oglądać online w internecie, wystąpienie głowy państwa było transmitowane w kanałach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP (m.in. na platformie YouTube). Zobacz: https://www.youtube.com/@prezydent/videos
O czym powie prezydent Nawrocki? Media wskazywały na możliwe tematy
Oficjalne powody i szczegóły nie zostały ujawnione przez Pałac Prezydencki. Komentatorzy i media spekulowały jednak, że orędzie może dotyczyć dwóch kluczowych kwestii ostatnich dni:
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- Sporu o podatek od koncernów paliwowych i programu „Ceny Paliwa Niżej” – rząd przyjął ustawę wprowadzającą tzw. windfall tax, którą prezydent prawdopodobnie zamierza zawetować lub skierować do TK, proponując jednocześnie własny projekt.
- Napięć na linii rząd–prezydent wokół obsady szefa Służby Ochrony Państwa (SOP) oraz zablokowania rozwiązań dotyczących KRRiT.
🛑 Nagły zwrot akcji w sprawie podatku. Prezydent podpisał ustawę, ale idzie do TK
Podczas orędzia prezydent Karol Nawrocki przekazał, że podjął ostateczną decyzję w sprawie kluczowej ustawy dotyczącej opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Głowa państwa podpisała dokument wprowadzający tak zwany windfall tax, co oznacza, że przepisy wejdą w życie. To zaskakujący ruch w obliczu wcześniejszych spekulacji medialnych, które niemal jednoznacznie zapowiadały prezydenckie weto i całkowite zablokowanie rządowego programu.
Podpis pod ustawą nie oznacza jednak pełnej akceptacji dla propozycji rządu. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu podpisanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Taki krok pozwala na natychmiastowe uruchomienie nowych przepisów, jednocześnie dając sędziom TK możliwość zbadania, czy uderzający w gigantów paliwowych podatek jest w pełni zgodny z ustawą zasadniczą.
Premier Donald Tusk gwarantuje powrót CPN. Ten jeden warunek był niezbędny
Premier Donald Tusk zapowiedział, że po podpisaniu przez prezydenta nowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd przywróci program osłonowy. „Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw” - zapewnił premier.
Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca (obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca). W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.
Według szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego wprowadzenie podatku od koncernów paliwowych spowoduje, że firmy przerzucą jego koszt na inne osoby. Ponadto - w ocenie KPRP - proponowane przez rząd przepisy łamią zasadę „lex retro non agit”, czyli niedziałania prawa wstecz, ponieważ opodatkowują zyski firm uzyskane przed wprowadzeniem przepisów.
Rządzący argumentowali, że ustawa jest odpowiedzią na nadzwyczajną i nieprzewidywalną sytuację gospodarczą wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Rząd przekonywał ponadto, że regulacja mieści się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnego odstępstwa od zasady niedziałania prawa wstecz.
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