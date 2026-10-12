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Nowy obowiązek. Do 31 grudnia właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości muszą oznakować punkty schronienia

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12 października 2026, 11:11
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Nowy obowiązek. Do 31 grudnia właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości muszą oznakować punkty schronienia
Shutterstock

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31 grudnia 2026 roku mija termin oznakowania punktów schronienia międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej. Punkt schronienia należy też oznakować napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Takie są nowe obowiązki dla właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat.

Nowy obowiązek - oznakowanie punktów schronienia

Punkty schronienia to miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludzi, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami. Taką definicję zawiera ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.

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Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zobowiązuje właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) do oznakowania punktów schronienia.

Znak rozpoznawczy obrony cywilnej na punkcie schronienia

Punkt schronienia należy oznakować międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej. Jest to równoboczny trójkąt w kolorze niebieskim, umieszczonym na tle w kolorze pomarańczowym.

OC

OC

INFOR

Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej

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Ponadto oznakowanie punktu schronienia powinno obejmować tabliczkę o wymiarach 200 mm × 200 mm umieszczonej na budynku, naklejkę o wymiarach 80 mm × 80 mm umieszczonej w górnym prawym rogu na drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się punkt schronienia, oraz na drzwiach do punktu schronienia. Punkt schronienia należy też oznakować napisem „PUNKT SCHRONIENIA” w kolorze białym na tabliczce o wymiarach 100 mm × 200 mm w kolorze zielonym.

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PS

PS

INFOR

Napis „PUNKT SCHRONIENIA”

31 grudnia 2026 roku - termin oznakowania punktów schronienia

Punkty schronienia zidentyfikowane przed dniem 30 września 2026 r. należy niezwłocznie oznakować w powyższy sposób. Nie może to nastąpić później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.)

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Źródło: INFOR
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