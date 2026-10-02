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Jest instrukcja postępowania w razie ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. MSWiA przygotowało wytyczne do dla szkół i przedszkoli

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02 października 2026, 14:43
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Jest instrukcja postępowania w razie ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. MSWiA przygotowało wytyczne do dla szkół i przedszkoli
Shutterstock

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MSWiA przygotowało instrukcję na wypadek ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. Dokument ma zapobiec sytuacjom, które miały miejsce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Instrukcje dotyczą przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informacja rodziców o sytuacji kryzysowej.

Chaos w szkołach po ogłoszeniu alarmu o zagrożeniu z powietrza

17 września na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono alarmy o zagrożeniu z powietrza. Sytuacja wywołała chaos organizacyjny w szkołach, a niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Te wydarzenia spowodowały szeroką dyskusję o konieczności stworzenia szczegółowych wytycznych dla szkół w przypadku alarmów. W konsekwencji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało wytyczne w przypadku alarmu. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że instrukcje trafią do szkół.

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Procedurę przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu MSWiA przesłało do kuratoriów oświaty. Dokument zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informacja rodziców o sytuacji kryzysowej.

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Po ogłoszeniu alarmu dzieci powinny pozostać w budynku

Przekazana przez MSWiA instrukcja stanowi, że po ogłoszeniu alarmu nauczyciel przerywa zajęcia, wydaje polecenie o pozostawieniu rzeczy osobistych na miejscu i przeprowadza grupę w wyznaczone miejsce. Należy pozostać w budynku szkoły lub przedszkola. Dzieci nie mogą być przeprowadzane przez otwartą przestrzeń. Wyjątkiem jest sytuacja, w której budynek stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a właściwy organ albo służby polecą jego opuszczenie i wskażą bezpieczną drogę.

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Istniejący w szkole lub przedszkolu schron bądź miejsce schronienia jest docelowym miejscem, do której jak najszybciej muszą zostać przyprowadzeni uczniowie w sytuacji ogłoszenia alarmu. Jeśli jednak budynek nie posiada takiego miejsca dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym, organem ochrony ludności i właścicielem albo zarządcą wskazuje najbezpieczniejsze dostępne pomieszczenia wewnętrzne.

Miejsce schronienia najlepiej w kondygnacji podziemnej

W instrukcji wskazano, ze w pierwszej kolejności jako miejsca schronienia wyznaczane są pomieszczenia w kondygnacji podziemnej. Jeżeli jej nie ma albo nie można jej użyć, wybiera się najniższą dostępną kondygnację. Wybrana kondygnacja powinna mieć co najmniej dwa wyjścia prowadzące na zewnątrz. Pomieszczenie wewnętrzne nie powinno mieć okien. Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnia szklana powinna być jak najmniejsza.

Ponadto, jeżeli układ budynku na to pozwala, między miejscem pobytu ludzi a ścianą zewnętrzną powinny znajdować się dwie ściany. Można wykorzystać wewnętrzny korytarz, jeżeli nie jest narażony na spadające elementy.

Pomieszczenia wyznaczone jako schrony lub miejsca schronienia muszą być dostępne w godzinach pracy placówki. Klucze albo urządzenia dostępu przechowuje się w miejscu znanym wyznaczonym pracownikom.

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Wyposażenie miejsca schronienia

Zgodnie z instrukcją miejsce schronienia musi być przygotowane na wypadek braku dostaw energii elektrycznej. Powinny znajdować się w nim latarki i oświetlenie awaryjne. W miarę możliwości w środku powinny być dostępne radio zasilane bateriami, radiotelefony albo inne środki łączności wewnętrznej.

Na bieżąco należy też sprawdzać dostępność wody, apteczki, podstawowych środków higieny, worków na odpady, rozwiązań sanitarnych, koców i zapasowych baterii. Małe dzieci muszą mieć zapewniony dostęp do żywności, pieluch i ubrań na zmianę.

Obowiązki dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników

Dyrektor szkoły lub przedszkola wyznacza osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności związane z ewakuacją do miejsca schronienia. Dyrektor albo osoba wyznaczona do zastępowania uruchamia instrukcję, utrzymuje kontakt z organem prowadzącym i służbami oraz podejmuje decyzje należące do placówki.

Do zadań nauczyciela będzie należało prowadzenie powierzonej grupy, zabieranie dostępnego wykazu obecności, sprawdzenie osób po przejściu a także złożenie meldunku dyrektorowi albo koordynatorowi. Pracownicy wyznaczeni do części wspólnych kierują osoby z toalet, szatni i korytarzy do najbliższego wskazanego miejsca.

Do przekazywania komunikatów rodzicom będzie wyznaczony odpowiedni pracownik szkoły lub przedszkola. Rodzice otrzymują informację, że po ogłoszeniu alarmu dzieci pozostają pod opieką placówki. O zasadach postępowania w przypadku sytuacji kryzysowej rodzice będą informowani przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.

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Źródło: INFOR
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MSWiA przygotowało instrukcję na wypadek ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. Dokument ma zapobiec sytuacjom, które miały miejsce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Instrukcje dotyczą przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informacja rodziców o sytuacji kryzysowej.
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