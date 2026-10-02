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Wolne w pracy na okres żałoby. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Resortowi pracy kończy się czas na odpowiedź

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02 października 2026, 15:24
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Wolne w pracy na okres żałoby. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Wolne w pracy na okres żałoby. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Resortowi pracy kończy się czas na odpowiedź
Shutterstock

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Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną? Do resortu pracy trafiła petycją z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się.

Zmiany umacniające pozycję pracowników

W przestrzeni publicznej systematycznie pojawiają się informacje dotyczące propozycji wprowadzenia na gruncie prawa pracy zmian. Często skupiają się one na uprawnieniach pracowniczych, a ich autorzy, wśród których istotną rolę pełnią organizacje związkowe, chętnie postulują np. zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, czy też ustanowienie nowych zwolnień od pracy. Przykładem takich długo forsowanych rozwiązań może być urlop regeneracyjny, o którym mówiło się i pisało niemal przez cały 2025 rok. W uzasadnieniu przemawiającym za koniecznością wprowadzenia go mówiło się o zdrowiu psychicznym pracowników, wypaleniu zawodowym i work life balance. Pomysłodawcy wskazywali, że rozwiązanie to wpisywałoby się w charakter zmian zachodzących w ostatnich latach na gruncie prawa pracy. Chodziło o zwiększenie prawa do informacji, poszerzenie uprawnień rodzicielskich, zwiększenie przejrzystości warunków zatrudnienia czy zmiany dotyczące dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Z propozycją wprowadzenia urlopu regeneracyjnego wystąpiła między innymi Związkowa Alternatywa, która postulowała, aby przysługiwał on każdemu pracownikowi, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miał być w pełni płatny i przyznawany na wniosek, a pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia.

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Wolne w pracy na okres żałoby

W dniu 5 lipca 2026 r. do Ministerstwa Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej trafiła petycja, której autor postuluje aby w przypadku żałoby pracownika zakład pracy wysyłał go na urlop z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres od 3 miesięcy do roku. Urlop miałby być połączony z regularnymi wizytami u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, zakładowych, ambulatoryjnych, na odległość. Druga propozycja dotyczy osób uczących się. W przypadku żałoby ucznia, studenta, słuchacza, szkoła miałaby zwolnić ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na dany okres od 3 miesięcy do roku. Z uwagi na dobrostan podmioty te miałyby też skierować te osoby na indywidualnych tok nauczania oraz regularne wizyty u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, ambulatoryjnych, na odległość.
Resort pracy nie udzielił jeszcze odpowiedzi na petycję. Przypomnijmy, że co do zasady ma na to 3 miesiące od dnia jej złożenia.

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Źródło: INFOR
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