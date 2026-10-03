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Pieniądze dla rolników. Do 23 października można składać wnioski o rekompensatę strat. Chodzi o zakup nawozów i oleju napędowego

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03 października 2026, 09:13
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pieniądze dla rolników. Do 23 października można składać wnioski
Pieniądze dla rolników. Do 23 października można składać wnioski o rekompensatę strat. Chodzi o zakup nawozów i oleju napędowego
Shutterstock

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Straty rolników poniesione w związku ze wzrostem kosztów zakupu oleju napędowego oraz nawozów mineralnych zostaną zrekompensowane. Rada Ministrów przyjęła projekt odpowiedniego rozporządzenia i zadeklarowała, że ponownie zweryfikuje wysokości cen nawozów przyjęte na potrzeby programu dopłat.

Do 23 października można składać wnioski o rekompensatę strat

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia wprowadzającego rozwiązania mające zrekompensować rolnikom straty finansowe poniesione w związku ze wzrostem kosztów zakupu oleju napędowego oraz nawozów mineralnych. Na ten cel Polska otrzyma 66,633 mln euro ze środków unijnych, a dodatkowo budżet zostanie zwiększony o 200 proc. ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wnioski o wsparcie można składać do 23 października 2026 roku.
Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej resortu rolnictwa, aby uzyskać wsparcie w obu dostępnych zakresach, należy złożyć dwa osobne wnioski - dotyczący nawozów oraz dotyczący oleju napędowego. Wsparcie będzie można uzyskać do każdego prawidłowo złożonego wniosku, a o przyznaniu wsparcia nie będzie decydowała kolejność składania wniosków.

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Pieniądze dla rolników za nawozy i olej napędowy

Wsparciem zostaną objęte nawozy mineralne kupione w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r., a więc okres kwalifikowania zakupów został wydłużony o dwa tygodnie. Wysokość wsparcia będzie ustalana jako iloczyn liczby ton nawozów zakupionych w okresie objętym wsparciem oraz różnicy między ceną zakupu, a średnią ceną danego nawozu w IV kwartale poprzedniego roku, a łączna kwota wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 500 zł na hektar powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów za 2026 r., bez ugorów i maksymalnie do 300 ha.
W zakresie oleju napędowego wsparcie skierowane jest do wszystkich rolników, którym w 2026 r. przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostanie nim objęty olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej zakupiony w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r. Limit wsparcia zostanie określony na podstawie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, a wysokość wsparcia będzie wynikała z iloczynu liczby litrów oleju napędowego z przedstawionych faktur oraz stawki wsparcia 0,52 zł na 1 litr tego oleju napędowego.

Ceny nawozów zostaną zweryfikowane

Wnioski należy złożyć za pośrednictwem Portalu Rolnika. Podaje się w nich dane rolnika i numer identyfikacyjny (EP). Należy też złożyć oświadczenie potwierdzające poniesienie strat gospodarczych związanych z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Kluczowym elementem będą w tej sytuacji oczywiści faktury potwierdzające zakup nawozów i oleju napędowego.
Co istotne, w dniu 1 października resort rolnictwa poinformował, że w odpowiedzi na zgłaszane zastrzeżenia dotyczące wysokości cen nawozów przyjęte na potrzeby programu dopłat, ponownie je zweryfikuje. Jak wyjaśniono, na potrzeby programu ministerstwo opublikowało średnie ceny nawozów z końca 2025 r., czyli sprzed kryzysu. Są to tak zwane ceny referencyjne: punkt odniesienia pozwalający określić, jak bardzo wzrosły koszty zakupu nawozów. Zestawienie przygotował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB według tej samej metody, którą stosował w poprzednich programach dopłat do zakupu nawozów. Opublikowane wartości są średnimi dla całej Polski. Mogą różnić się od kwot na fakturach poszczególnych rolników, ponieważ ceny różniły się w zależności od województwa i wielkości opakowania. W związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami ponownie zweryfikujemy ceny referencyjne.

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Źródło: INFOR
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