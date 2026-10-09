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Nie będzie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej w 2027 r. ze względu na nadmierny dług publiczny – co wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2027?

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09 października 2026, 09:00
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wynagrodzenia, podwyżki, pracownik, dług publiczny, ustawa budżetowa, budżet państwa, PKB
Nie będzie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej w 2027 r. ze względu na nadmierny dług publiczny – co wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2027?
Shutterstock

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W sytuacji, gdy wartość relacji państwowego długu publicznego przekroczy określoną kwotę w stosunku do PKB – ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Radę Ministrów do uruchomienia tzw. procedury ostrożnościowej, która jest równoznaczna m.in. z brakiem podwyżek wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok. Jak zatem przedstawia się aktualnie państwowy dług publiczny i jakie założenia w zakresie podwyżek wynagrodzenia pracowników budżetówki przyjęto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, który w dniu 29 września br. został przyjęty przez Radę Ministrów?

Państwowy dług publiczny (PDP) na koniec II kwartału 2026 r. – jaka jest obecnie relacja PDP do PKB?

Zgodnie z danymi dotyczącymi zadłużenia sektora finansów publicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów – na koniec II kwartału 2026 r. państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł 2 bln 147,8 mld zł, co stanowi 53,3% produktu krajowego brutto (PKB). Relacja PDP do PKB wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 2,8 pp. oraz o 4,4 pp. w porównaniu z końcem 2025 r.1

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Oficjalne dane o państwowym długu publicznym (PDP) na koniec III kwartału 2026 r. nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Finansów.

Procedura ostrożnościowa w sytuacji nadmiernego długu publicznego – przekroczenie określonego progu przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB) jest równoznaczne z brakiem podwyżek wynagrodzenia pracowników budżetówki

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w rozdziale 3 (art. 86) zawiera dwa progi w zakresie relacji kwoty państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB): 55% i 60% oraz związane z nimi procedury ostrożnościowe i sanacyjne.

Ważne

Przekroczenie progu 55% (ale nieprzekroczenie progu 60%) przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB) – wymaga od Rady Ministrów szeregu działań. Na kolejny rok, po stwierdzeniu ww. przekroczenia, Rada Ministrów uchwala wówczas projekt ustawy budżetowej, w którym m.in. nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym pracowników jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Biura Rady Fiskalnej.

W przypadku przekroczenia przez państwowy dług publiczny 55% PKB (ale nieprzekroczenia 60% PKB) – w projekcie ustawy budżetowej uchwalonym przez Radę Ministrów ponadto:

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  • nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa, zapewniający, że relacja długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku budżetowego, którego dotyczy projekt ustawy, będzie się obniżała,
  • waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji konsumenckiej), ogłoszonemu przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok budżetowy,
  • wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich,
  • nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. – Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunale Konstytucyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach powszechnych, biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowym Biurze Wyborczym, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Biurze Rady Fiskalnej – na poziomie wyższym niż w administracji rządowej.

Rada Ministrów zobowiązana jest wówczas również do dokonania przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych i przeglądu programów wieloletnich, jak również do przedstawienia Sejmowi programu sanacyjnego, mającego na celu obniżenie relacji państwowego długu publicznego do PKB.

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Dodatkowo procedury ostrożnościowe wymagają szeregu działań od samorządów (w zakresie limitowania wydatków), organów administracji rządowej oraz PFRON.2

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok – co stanowi on w kwestii podwyżek wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej?

W dniu 29 września 2026 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2027 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2027, przedłożonym przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Jak wynika z komunikatu kancelarii premiera – „Projekt budżetu na 2027 r. koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju polskiej gospodarki. Wydatki na obronność przekroczą 4,5% PKB, czyli wyraźnie więcej niż średnia w NATO. Na ochronę zdrowia trafi o 26,3 mld zł więcej niż w 2026 r. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na potrzeby pacjentów. Projekt budżetu zakłada również korzystne dla tzw. „klasy średniej” zmiany w PIT, które obejmą 3,5 mln Polek i Polaków. Rząd będzie jednocześnie kontynuował realizację strategicznych inwestycji i wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki. W przyszłym roku PKB wzrośnie realnie o 3%, a inflacja wyniesie 2,8%.”

Ważne

Wśród najważniejszych wydatków przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, znalazły się środki na wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3%. Łączny koszt podwyżki ww. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ma opiewać na ok. 7,8 mld zł.

W projekcie budżetu na rok 2027 r., w związku z nieprzekroczeniem przez relację państwowego długu publicznego (PDP) w stosunku do PKB wartości 55% – nie została zatem uruchomiona procedura ostrożnościowa, o której mowa w art. 86 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zostały w nim uwzględnione środki (wydatki) na przyszłoroczne podwyżki wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli.

W dniu 29 września 2026 r. rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2027 został złożony przez Prezesa Rady Ministrów do laski marszałkowskiej, a w dniu 30 września 2026 r. skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W harmonogramie posiedzenia Sejmu, które odbędzie się w dniu 6 października 2026 r., zastrzeżono, że porządek dzienny obrad w tym dniu, może zostać uzupełniony o pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej. Wówczas należy zatem – z dużym prawdopodobieństwem – spodziewać się szczegółowego omówienia projektu ustawy budżetowej przez Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Relacja PDP w stosunku do PKB ma wpływ na podwyżki wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ale – jaka wartość długu publicznego była brana pod uwagę przez Radę Ministrów przy uchwalaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2027?

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej w ramach tzw. procedury ostrożnościowej, która zobowiązuje ją do nieuwzględniania w projekcie m.in. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jeżeli – wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 38 ww. ustawy – jest większa od 55%, a mniejsza od 60%.

Art. 38 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że – kwotę i relację państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB) – Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oznacza to, że – przy uchwalaniu projektu budżetu na rok 2027brana była pod uwagę relacja PDP do PKB za rok 2025 (która nie przekroczyła 55%, a wynosiła konkretnie 49,1%3). Wspomniana powyżej relacja PDP do PKB za rok 2026 (z tym jednak zastrzeżeniem, że za cały rok 2026, a nie za II kwartał 2026, choć – na dzień dzisiejszy, są to ostatnie znane nam dane na temat wysokości długu publicznego) będzie natomiast brana pod uwagę przy planowaniu budżetu państwa na rok 2028. Jeżeli zatem – relacja PDP do PKB za rok 2026 przekroczyłaby 55%, wówczas – z powodu nadmiernego długu publicznego – w projekcie budżetu na rok 2028, Rada Ministrów nie powinna przewidywać podwyżek wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej.

1 Ministerstwo Finansów, Dług publiczny II kw. 2026, 10 września 2026 r.

2 Ludwik Kotecki, prof. Paweł Wojciechowski, Marek Skawiński, Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2026, czerwiec 2026 r.

3 Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw. 2025, 31 marca 2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Fot. Kancelaria Premiera, Konferencja po posiedzeniu RM, 29 września 2026 r.

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Źródło: INFOR
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