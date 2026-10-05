W szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym będzie można tworzyć samorządy uczniowskie. MEN przygotował w tej sprawie projekt rozporządzenia. Zmiana przepisów odpowiada na postulaty RPO, RPD oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Brak samorządu uczniowskiego w niektórych szkołach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

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Zmieniane rozporządzenie określa, że samorządu uczniowskiego nie tworzy się w niektórych szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów. W katalogu tych wyłączeń znajdują się m.in.:

szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

i specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Wyłączenie możliwości tworzenia samorządu uczniowskiego osłabia możliwość angażowania się w życie szkoły lub placówki przez uczęszczających do nich uczniów i wychowanków.

Samorząd dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi

Projektowane rozporządzenie uchyla przepisy, które obecnie wyłączają tworzenie samorządu uczniowskiego w wyżej wymienionych szkołach i placówkach. Zmiana spowoduje, że samorządy uczniowskie będą tworzone w tych szkołach i placówkach, przy czym w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych będzie to dotyczyło dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

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Dzięki projektowanym zmianom zostanie wzmocniona reprezentacja uczniów m.in. z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą, tj. w sprawach codziennego życia szkoły lub placówki, do której uczęszczają.

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Projekt rozporządzenia zakłada, że regulamin samorządu w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych będzie uchwalany niepóźniej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Zmiana przepisów po interwencji RPO

Projektowana zmiana rozporządzenia w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego odpowiada na postulaty organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem nowelizacji rozporządzenia jest większe włączenie uczniów z niepełnosprawnościami w życie szkoły lub placówki i wzmocnienie ich poczucia sprawczości.

Dodatkowo projektowana zmiana jest spójna z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które nakazują możliwie najsilniej włączać odpowiednio dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami m.in. w życie szkoły lub placówki, do której uczęszczają.

Wprowadzenie obowiązku tworzenia samorządów uczniowskich wpisuje się także w założenia reformy Kompas Jutra. Wzmacnianie sprawczości uczniów jest jednym z ważnych elementów nowej podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2026/2027, również w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

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Wejście w życie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego zakłada, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.