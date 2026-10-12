Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę mocno ograniczone. Nie będzie rozwiązań korzystnych dla pracowników

Wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej

Termin implementacji do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej upłynął 15 listopada 2024 r. I choć wciąż toczą się prace nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (UC62), której celem miałoby być między innymi wdrożenie tych zmian, to nie mówi się już na ten temat tak wiele, jak w 2025 roku. Tymczasem treść projektowanych rozwiązań istotnie się zmieniła, a pracownicy nie mogą już liczyć na zapowiadane wcześniej korzyści.



Przypomnijmy, że jak wynikało z projektowanych przepisów w wersji przed uzgodnieniami międzyresortowymi i konsultacjami publicznymi, pensja minimalna miał po ich wprowadzeniu oznaczać pensję zasadniczą, a do przewidzianego ustawowo limitu miały nie zaliczać się przysługujące pracownikowi dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. Do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy miał również zostać dodany art. 851 o treści:



§ 1. Jeżeli pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za pracę, pracownikowi należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Odsetki, o których mowa w § 1, naliczane są przez pracodawcę od dnia następującego po dniu upływu terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę i wypłacane łącznie z wypłatą tego wynagrodzenia.

§ 3. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie ustalane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.



Oznaczało to, że celem miał być automatyzm w naliczaniu odsetek za czas opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę, wina pracodawcy miała być bez znaczenia dla prawa do nich, miały być one należne również wtedy, gdy pracodawca wypłaci większość wynagrodzenia, a co więcej, prawo do odsetek miało dotyczyć nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również premii, nagród i innych dodatków.

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Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia mocno ograniczone

Jak się jednak okazuje, po przeanalizowaniu opinii, które trafiły do resortu pracy w czasie prowadzonych konsultacji, projekt został zgodnie z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów z 19 lutego 2026 r. istotnie zmieniony i zawiera obecnie tylko zmiany niezbędne do wdrożenia wspomnianej dyrektywy. To zaś oznacza, że nie tylko nie zmieni się definicja pensji minimalnej, ale też nie zostanie wprowadzony automatyzm w zakresie wypłacania odsetek. Czy to oznacza, że pracownicy nie mają prawa do odsetek, gdy pracodawca nie wypłaca w terminie przysługującego im wynagrodzenia? Nie, na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny mogą się o nie ubiegać, jednak jak wynika z art. 481 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Oznacza to, że aby w praktyce doszło do wypłaty odsetek, niezbędna jest w tym zakresie aktywność pracownika, na podjęcie której najczęściej się on nie decyduje, a w efekcie wypłata odsetek nie ma miejsca.

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Płaca minimalna na 2027 rok wzrośnie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. będą one wynosiły odpowiednio:

- 4950 zł brutto (w 2026 r. 4806 zł),

- 32,30 zł (w 2026 r. 31,40 zł).



Będziemy więc mieli w tym zakresie ze wzrostem, a zmiana ta będzie miała wpływ m.in. na:

- wysokość kwot wolnych od potrąceń,

- dodatek za pracę w porze nocnej,

- granicę odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych,

- wynagrodzenie za czas przestoju,

- wynagrodzenie za czas gotowości do pracy,

- zadośćuczynienie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (od 5.11.2026),

- zadośćuczynienie z tytułu mobbingu (od 5.11.2026).

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