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Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę istotnie okrojone. Zrezygnowano z rozwiązań korzystnych dla pracowników

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05 października 2026, 10:39
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę istotnie okrojone
Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę istotnie okrojone. Zrezygnowano z rozwiązań korzystnych dla pracowników
Shutterstock

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W 2025 r. jednymi z najczęściej komentowanych zmian na gruncie prawa pracy, nad którymi toczyły się prace były zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Pod koniec 2026 r. nadal nie zostały one uchwalone, a projekt, nad którym toczyły się prace został zgodnie z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów z 19 lutego 2026 r. istotnie zmieniony.

Adekwatne wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej

Termin implementacji do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej upłynął 15 listopada 2024 r. I choć wciąż toczą się prace nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (UC62), której celem miałoby być między innymi wdrożenie tych zmian, to nie mówi się już na ten temat tak wiele, jak w 2025 roku. Tymczasem treść projektowanych rozwiązań istotnie się zmieniła, a pracownicy nie mogą już liczyć na zapowiadane wcześniej korzyści.

Przypomnijmy, że jak wynikało z projektowanych przepisów w wersji przed uzgodnieniami międzyresortowymi i konsultacjami publicznymi, pensja minimalna miał po ich wprowadzeniu oznaczać pensję zasadniczą, a do przewidzianego ustawowo limitu miały nie zaliczać się przysługujące pracownikowi dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. Do ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy miał również zostać dodany art. 851 o treści:

§ 1. Jeżeli pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za pracę, pracownikowi należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Odsetki, o których mowa w § 1, naliczane są przez pracodawcę od dnia następującego po dniu upływu terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę i wypłacane łącznie z wypłatą tego wynagrodzenia.
§ 3. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie ustalane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Oznaczało to, że celem miał być automatyzm w naliczaniu odsetek za czas opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę, wina pracodawcy miała być bez znaczenia dla prawa do nich, miały być one należne również wtedy, gdy pracodawca wypłaci większość wynagrodzenia, a co więcej, prawo do odsetek miało dotyczyć nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również premii, nagród i innych dodatków.

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Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę istotnie okrojone

Jak się jednak okazuje, po przeanalizowaniu opinii, które trafiły do resortu pracy w czasie prowadzonych konsultacji, projekt został zgodnie z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów z 19 lutego 2026 r. istotnie zmieniony i zawiera obecnie tylko zmiany niezbędne do wdrożenia wspomnianej dyrektywy. To zaś oznacza, że nie tylko nie zmieni się definicja pensji minimalnej, ale też nie zostanie wprowadzony automatyzm w zakresie wypłacania odsetek. Czy to oznacza, że pracownicy nie mają prawa do odsetek, gdy pracodawca nie wypłaca w terminie przysługującego im wynagrodzenia? Nie, na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny mogą się o nie ubiegać, jednak jak wynika z art. 481 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Oznacza to, że aby w praktyce doszło do wypłaty odsetek, niezbędna jest w tym zakresie aktywność pracownika, na podjęcie której najczęściej się on nie decyduje, a w efekcie wypłata odsetek nie ma miejsca.

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Płaca minimalna na 2027 rok wzrośnie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. będą one wynosiły odpowiednio:
- 4950 zł brutto (w 2026 r. 4806 zł),
- 32,30 zł (w 2026 r. 31,40 zł).

Będziemy więc mieli w tym zakresie ze wzrostem, a zmiana ta będzie miała wpływ m.in. na:
- wysokość kwot wolnych od potrąceń,
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- granicę odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych,
- wynagrodzenie za czas przestoju,
- wynagrodzenie za czas gotowości do pracy,
- zadośćuczynienie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (od 5.11.2026),
- zadośćuczynienie z tytułu mobbingu (od 5.11.2026).

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Źródło: INFOR
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