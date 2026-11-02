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Seniorzy osaczeni przez oszustów. Od wyłudzenia pieniędzy po przejęcie nieruchomości

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02 listopada 2026, 17:48
oprac. Adam Kuchta
emerytura senior
Seniorzy na celowniku. Od wyłudzenia pieniędzy po przejęcie nieruchomości
Shutterstock

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Wysokie koszty życia i niskie emerytury to nie jedyne zmartwienia polskich seniorów. Najnowsze badanie ujawnia porażającą prawdę: ponad 60% osób starszych w Polsce padło ofiarą lub otarło się o finansowe oszustwo, a przestępcy coraz częściej polują na ich domy i mieszkania. „Zostali wręcz osaczeni” – alarmują eksperci. Dlaczego aż 7 na 10 emerytów uważa, że państwo zostawiło ich bezbronnych i w jakie pułapki najłatwiej dziś wpaść? Sprawdź szczegóły poruszającego raportu.

Oszuści w bardzo różny sposób atakują seniorów, sięgając nawet po majątek życia. Na wnuczka, na policjanta, na sąsiada. Nowych metod jest coraz więcej. Jak wynika z badania SW Research na zlecenie członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych, większość polskich seniorów zetknęła się z próbą oszustwa finansowego, a aż 7 na 10 z nich uważa, że państwo nie chroni ich odpowiednio w tym zakresie.

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Seniorzy tracą oszczędności i mieszkania. Skala przeraża, a regulacji brak

Wysokie koszty życia, niskie emerytury i brak oszczędności to tylko kilka wyzwań, z którymi borykają się osoby starsze w Polsce. Seniorzy obawiają się o swoje finanse również z powodu licznych przypadków oszustw, których padli ofiarą lub o których słyszeli w swoim otoczeniu.

„Od lat analizujemy sytuację życiową, w tym materialną, najstarszej grupy Polaków. Ostatnio coraz częściej słyszymy o finezyjnych sposobach wyłudzania pieniędzy od seniorów. Polscy emeryci i renciści zostali wręcz osaczeni przez przestępców, w tym tych działających pod przykrywką rzekomej chęci pomocy. Najnowsze badania dobitnie pokazują skalę problemu, który czeka na rozwiązania, zwłaszcza regulacyjne” – mówi Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM, należącego do Związku Przedsiębiorstw Finansowych, który wraz z SW Research przyjrzał się finansowemu bezpieczeństwu najstarszych.

Strach i bezradność. Ponad 60 proc. seniorów na celowniku przestępców

Na poczucie bezpieczeństwa osób starszych ma wpływ już nie tylko ich trudna sytuacja materialna, ale i skala przestępczości, która dotyka grupę. Z badania SW Research wynika, że ponad 60% osób w wieku od 65 do 80 lat zetknęło się osobiście lub wśród znajomych z próbą oszustwa finansowego.

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Poczucie zagrożenia wśród najstarszych narasta - próby oszustwa obawia się już blisko 70% ankietowanych. A borykający się często z problemami zdrowotnymi czy samotnością seniorzy łatwiej podejmują nieprzemyślane decyzje związane z majątkiem.

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Oszuści w białych rękawiczkach. Pułapka „fałszywego przyjaciela”

Oprócz „popularnych” przestępstw polegających na manipulacji emocjami osoby starszej, np. podczas rozmowy telefonicznej, ogromnym problemem są oszustwa bazujące na obietnicy pomocy. Badanie zrealizowane na zlecenie Funduszu Hipotecznego DOM pokazuje, że co trzeci emeryt spotkał się z ofertą pomocy od obcej osoby, której intencje były niejasne. Wnioski płynące z badania są komentowane również przez przedstawicieli organizacji sektorowych.

„Przestępcy czasami działają w białych rękawiczkach. Czyhają na pieniądze lub nieruchomości seniorów w domach opieki, lokalnych społecznościach, a w skrajnych przypadkach w dalszej rodzinie. Niezwykle niepojący jest fakt, że aż 72% ankietowanych uważa, że państwo nie zapewnia im odpowiedniego bezpieczeństwa w tym zakresie” – dodaje ekspert.

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Wśród całego majątku seniorów szczególnej ochrony wymaga ten najważniejszy: nieruchomość, w której mieszkają. To właśnie mieszkanie lub dom bywa celem nieuczciwych „opiekunów”, dalszych krewnych czy przypadkowych osób proponujących pomoc w zamian za przekazanie majątku. O jakiej skali mowa?

W Polsce zawiera się rocznie ok. 20 tysięcy umów o dożywocie i umów pokrewnych, a w ostatniej dekadzie było ich łącznie blisko 150 tysięcy. Dla porównania, profesjonalny segment rynku, tworzony przez fundusze hipoteczne zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych na koniec 2025 r. objął ok. 400 takich umów. Oznacza to, że ogromna część transakcji odbywa się bez niezależnej wyceny nieruchomości, zabezpieczenia prawa do dożywotniego zamieszkiwania w akcie notarialnym i księdze wieczystej.

Polscy seniorzy dysponują liczbą ok. 2,2 mln mieszkań. Co z ustawą o Dożywotnim Świadczeniu Pieniężnym?

Ustawa o Dożywotnim Świadczeniu Pieniężnym, choć wstępnie procedowana, nie weszła w życie, pomimo że sprawa dotyczy ogromnej liczby obywateli i majątku – polscy seniorzy dysponują liczbą ok. 2,2 mln mieszkań. O systemowe uregulowanie tego obszaru i zwiększenie ochrony najstarszych od lat apelują organizacje senioralne, jak i finansowe, w tym Związek Przedsiębiorstw Finansowych.

„Profesjonalny segment rynku istnieje w Polsce od lat, choć to nadal tylko ułamek całości. Znacznie większy jest obszar prywatnych umów pozostających poza jakąkolwiek kontrolą. Wprowadzenie solidnej, ustawowej regulacji całego rynku jest po prostu konieczne - dobre praktyki stosowane przez pojedyncze podmioty nie wystarczą. Seniorzy zasługują na jasne standardy, realny nadzór, obowiązki informacyjne i konkretne zabezpieczenia prawne – przekonuje Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

*Badanie opinii zrealizowane w kwietniu 2026 r. przez SW Research na zlecenie członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych na grupie seniorów w wieku 65–80 lat (metoda CAWI, N=300).

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Źródło: INFOR
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