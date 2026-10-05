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UOKiK postawił zarzuty Google. Chodzi o polskich wydawców

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05 października 2026, 12:02
oprac. Łucja Orzeł
UOKiK postawił zarzuty Google. Chodzi o polskich wydawców
UOKiK postawił zarzuty Google. Chodzi o polskich wydawców
Shutterstock

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Prezes UOKiK postawił zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej giganta technologicznego wobec polskich wydawców medialnych - przekazał urząd. Kara za takie działania może wynieść 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. 

UOKiK stawia zarzuty Google

Jak wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w komunikacie, koncern Google, właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, nie podpisał z większością polskich wydawców prasy umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu.

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Google grozi kara w wysokości 10 proc. obrotu

Taki obowiązek wynika z unijnej dyrektywy DSM - ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W związku z zarzutami firmie Google grozi kara w wysokości 10 proc. obrotu. 

Zarzuty dotyczą spółek: Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Poland.

Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem. Przepisy jasno określają jakie informacje Google powinien przedstawić wydawcom, aby móc uczciwie rozliczyć się z nimi za treści, z których korzysta” - wskazał, cytowany w komunikacie prasowym, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

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Źródło: PAP
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