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Polacy masowo zastrzegają PESEL. W kilka tygodni przybyło ponad 3,3 mln osób

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05 października 2026, 13:55
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
cyberatak wyciek danych numer PESEL zastrzeżony PESEL ochrona danych
Polacy masowo zastrzegają PESEL. W kilka tygodni przybyło ponad 3,3 mln osób
Shutterstock

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Po ostatnich masowych wyciekach danych miliony Polaków zastrzegło swój numer PESEL. To popularna i skuteczna metoda ochrony przed tym, aby przestępca podszywający się pod ofiarę, nie zaciągnął na jej dane zobowiązań finansowych.

W Polsce coraz częściej dochodzi do wycieków danych

W Polsce coraz częściej dochodzi do cyberataków i wycieków danych. W sierpniu 2026 r. w firmie MyDr doszło do nieuprawnionego dostępu do bazy danych systemu, z którego korzystają przychodnie lekarskie i gabinety. W wyniku cyberataku wyciekły dane 19 mln Polaków. O zakresie danych informują pacjentów dotknięte incydentem placówki, natomiast w serwisie bezpiecznedane.gov.pl istnieje możliwość sprawdzenia czy PESEL użytkownika znalazł się w wycieku.

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Z kolei w lipcu br. doszło do nieuprawnionego dostępu do zasobów testowej instancji systemów wydawnictwa WAM (wydawnictwowam.pl). Dane testowe, do których uzyskały dostęp osoby nieupoważnione, obejmują imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, kody pocztowe oraz nazwy kont zarejestrowane w systemie wydawnictwa. Baza danych klientów serwisu została opublikowana do pobrania na jednym z forów dla cyberprzestępców. Incydent objął około 60 tysięcy unikalnych rekordów.

W maju ujawniono informację o wycieku danych pochodzących ze strony internetowej arbiko.pl. Potwierdzono, że baza danych klientów tego serwisu została opublikowana do pobrania na jednym z forów dla cyberprzestępców. Incydent objął ponad 4 tysiące unikalnych rekordów.

To tylko niektóre z wykrytych cyberataków i wycieków danych, o których jest informacja na stronie bezpiecznedane.gov.pl.

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UODO zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina i ostrzega, że należy dbać i chronić informacje o sobie. Atak hakera, zgubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze - to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą (albo potencjalnie jest to możliwe) w posiadanie danych osobowych obywateli. Niestety, obywatele nie mają na to wpływu. W sytuacji, gdy administrator uzna, że istnieje ryzyko wykorzystania danych i powiadomi potencjalnych poszkodowanych o zaistniałym incydencie, należy podjąć działania, by zminimalizować ewentualne negatywne konsekwencje wykorzystania danych. Takim działaniem może być zachowanie większej ostrożności podczas podawania danych przez internet lub telefon, by osoby o nieuczciwych zamiarach nie uzyskały dodatkowych danych, które ułatwią im np. tzw. kradzież tożsamości.

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Inną popularną i skuteczną metodą ochrony może być zastrzeżenie numeru PESEL, co w znacznym stopniu chroni przed tym, aby przestępca podszywający się pod ofiarę nie zaciągnął na cudze dane zobowiązań finansowych — na przykład kredytu, leasingu czy innych zobowiązań. Po informacjach o kolejnych wyciekach danych nastąpił gwałtowny wzrost liczby zastrzeżonych numerów PESEL. W dniu 12 sierpnia 2026 r. zastrzeżony PESEL miało 8.618.900 osób, natomiast w dniu 28 września było to aż 11.980.400 osób. To oznacza wzrost o około 3,36 miliona osób, czyli niemal 39 proc., w zaledwie półtora miesiąca.

Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel

Banki oraz instytucje udzielające kredytów i pożyczek mają obowiązek sprawdzić status PESEL-u. Jeżeli numer jest zastrzeżony, w określonych przypadkach nie można zaciągnąć zobowiązania wymagającego spłaty rat. Nawet w przypadku, gdyby to się udało, to firmy pragnące odzyskać środki będą musiały udowodnić, że dopełniły wszelkich formalności i właściwie zweryfikowały, czy kredyt mógł zostać udzielony na podane dane.

Najczęściej do zastrzeżenia numeru PESEL wykorzystywana jest popularna, bezpłatna, rządowa aplikacja mObywatel. Jak tego dokonać?

Krok 1. Należy zalogować się do aplikacji.

Krok 2. Teraz trzeba wejść do zakładki „Usługi”.

Krok 3. Należy kliknąć w „Zastrzeż PESEL”.

Krok 4. Teraz trzeba przesunąć suwak i aktywować ochronę.

Zastrzeżenie numeru PESEL przebiega błyskawicznie. System działa w trybie ciągłym 7/24, czyli przez całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia.

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

W razie takiej potrzeby zastrzeżenie numeru PESEL można w każdej chwili cofnąć. W tym celu w aplikacji mObywatel wystarczy przesunąć suwak. Zastrzeżenie można cofnąć bezterminowo lub wybrać opcję automatycznego ponownego zastrzeżenia.

To nie są jedyne funkcjonalności mObywatela związane z numerem PESEL. Aplikacja pozwala także na sprawdzenie, kiedy PESEL był zastrzeżony, a kiedy nie. Użytkownik może także sprawdzić, kto ostatnio weryfikował PESEL i kiedy.

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Źródło: INFOR
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