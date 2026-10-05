Karta rowerowa potwierdza posiadanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w ruchu drogowym. Czy utrzymywanie obowiązku posiadania tego dokumentu jest zasadne?

Interpelacja poselska w sprawie karty rowerowej

Poseł Robert Dowhan wystosował do ministra infrastruktury interpelację (nr 18615) w sprawie karty rowerowej. Poseł zwrócił uwagę, że w Polsce osoby niepełnoletnie, które chcą poruszać się rowerem, muszą posiadać kartę rowerową, mimo że taki obowiązek nie istnieje w wielu innych państwach. Według posła w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy kwestionujące zasadność utrzymywania tego dokumentu oraz wskazujące, że nie przekłada się on w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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W związku z powyższym poseł zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie przesłanki przemawiają za utrzymywaniem obowiązku posiadania karty rowerowej w Polsce?

Czy Ministerstwo Infrastruktury przeprowadzało analizy dotyczące wpływu obowiązku posiadania karty rowerowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Czy ministerstwo rozważa likwidację obowiązku posiadania karty rowerowej lub zmianę obecnych przepisów w tym zakresie?

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister Stanisław Bukowiec.

Przesłanki utrzymania obowiązku posiadania karty rowerowej

Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest osiągnięcie wymaganego wieku oraz wykazanie się niezbędnymi umiejętnościami w kierowaniu rowerem. Wiceminister Bukowiec przypomniał, że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, jest karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, B lub T. Minimalny wiek wymagany do kierowania rowerem wynosi 10 lat. Natomiast osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem.

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W odpowiedzi na interpelację stwierdzono, że podstawową przesłanką przemawiającą za utrzymaniem karty rowerowej jest konieczność zapewnienia, aby osoby małoletnie uczestniczące samodzielnie w ruchu drogowym posiadały co najmniej podstawową wiedzę o przepisach ruchu drogowego oraz umiejętności praktyczne niezbędne do bezpiecznego kierowania rowerem. Karta rowerowa potwierdza, że osoba małoletnia osiągnęła wymagany wiek, została odpowiednio przygotowana oraz wykazała się znajomością zasad ruchu drogowego i umiejętnością bezpiecznego kierowania rowerem.

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Karta rowerowa a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bukowiec podkreślił, że obowiązek posiadania karty rowerowej pełni funkcję edukacyjną, prewencyjną i ochronną. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci, których zdolność do oceny prędkości i odległości, przewidywania zachowań innych uczestników ruchu oraz identyfikowania zagrożeń jest dopiero kształtowana.

Ministerstwo Infrastruktury nie przeprowadzało odrębnych analiz i badań pozwalających na ilościowe ustalenie wpływu samego obowiązku posiadania karty rowerowej na liczbę wypadków i innych zdarzeń drogowych z udziałem dzieci. Wiceminister podkreślił jednak, że mimo braku możliwości statystycznego wyodrębnienia wpływu samego dokumentu, wiedza i umiejętności sprawdzane podczas egzaminu w szczególności znajomość znaków i sygnałów drogowych, zasad pierwszeństwa, sposobu wykonywania manewrów oraz identyfikowania zagrożeń mają istotne znaczenie dla bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym.

Czy zmienią się przepisy o karcie rowerowej

Stanisław Bukowiec poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych zmierzających do likwidacji obowiązku posiadania karty rowerowej. Zniesienie tego obowiązku oznaczałoby rezygnację z formalnej weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności osób małoletnich przed dopuszczeniem ich do samodzielnego kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w ruchu drogowym.

Resort dostrzega jednak potrzebę doskonalenia systemu przygotowania dzieci do uzyskania karty rowerowej. W szczególności dotyczy to zwiększania udziału zajęć praktycznych, poprawy dostępności egzaminów oraz ograniczania przypadków, w których pomiędzy ukończeniem przez dziecko 10 lat a uzyskaniem karty upływa dłuższy okres. Na obecnym etapie nie został jednak przyjęty konkretny projekt zmiany przepisów w tym zakresie.

Bukowiec podsumował, że Ministerstwo Infrastruktury nie planuje obecnie likwidacji karty rowerowej, nie wyklucza jednak zmian służących usprawnieniu przygotowania dzieci, organizacji egzaminów i dostępu do uzyskania tego uprawnienia. Ewentualne rozwiązania powinny zachowywać podstawową funkcję karty rowerowej, jaką jest potwierdzenie przygotowania małoletniego do bezpiecznego i samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym.