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W Sejmie budżet na 2027 rok. Co jeszcze? [Transmisja online]

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08 października 2026, 08:11
Co w Sejmie?
Co w Sejmie?
Shutterstock

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W czwartek w Sejmie odbędzie się debata nad projektem budżetu na 2027 rok. Posłowie zajmą się też projektem tzw. ustawy praworządnościowej.

Sejm 8 października zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2027 rok

W projekcie założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 proc.

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W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 mld zł.

Dochody z CIT w 2027 r. mają wynieść 94,6 mld zł, dochody z VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 r. do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

Jak informowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt budżetu na 2027 r. koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki.

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Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.

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Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 r.

Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.

Wieczorem Sejm będzie też pracował nad projektem tzw. ustawy praworządnościowej, która ma na celu uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. Projekt przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych po 2018 r. do maja 2026 r. - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Zasadniczo sędziowie, których ma dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

Na czwartkowy wieczór zaplanowano również głosowania nad rozpatrzonymi punktami oraz głosowania proceduralne.

Źródło: PAP, Sejm

Archiwum: Sejm 7 października 2026 r.

7 października posłowie rozpatrzą m.in. dwa rządowe projekty zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które dotyczą opłaty cukrowej. W planie obrad jest też rządowy projekt podwyższenia akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2027 r. Gdzie oglądać transmisję online?

Pierwszy z projektów podnosi stawki opłaty cukrowej do poziomu z zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji z listopada 2025 r. Opłata stała wzrośnie z 0,50 do 0,70 zł za litr napoju, zmienna z 0,05 do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml, a za dodatek kofeiny lub tauryny z 0,10 do 1 zł za litr. Opłatą zostaną też objęte wszystkie koncentraty oraz słodzone słodzikami napoje z dodatkiem soku. Według rządu da to ok. 1,5 mld zł rocznie dla NFZ od 2027 r. Drugi rządowy projekt zmian przenosi obowiązek zapłaty opłaty ze sprzedawców na producentów i importerów. Przesądza też, że opłatę liczy się od łącznej zawartości cukrów w napoju, zarówno dodanych, jak i naturalnych.

W planie Sejmu na środę jest też rządowy projekt podwyższenia akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2027 r. Akcyza na alkohol etylowy ma wzrosnąć z 8 811 do 10 109 zł za hektolitr, a na piwo z 12,04 do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato. Na wino stawka wzrośnie z 245 do 280,83 zł za hektolitr. Szacowane na 1,4 mld zł dodatkowe wpływy z akcyzy mają trafić do NFZ w formie zwiększonej dotacji.

Podczas tego posiedzenia, w czwartek, Sejm pochyli się nad projektem ustawy budżetowej na 2027 r., oraz nad projektem tzw. ustawy praworządnościowej, która ma na celu uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów.

Archiwum: Sejm 6 października 2026 r.

We wtorek Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. przyspieszeniem procedur dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, przepisami o zabezpieczeniu socjalnym artystów i nowelizacją ustaw podatkowych.

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu we wtorek 6 października posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Projekt zakłada przyspieszone procedury dla wskazanych w nim inwestycji, m.in. rozbudowy portów w Gdyni i Świnoujściu, modernizacji pięciu kluczowych linii kolejowych, rozbudowy lotnisk w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie i Modlinie, infrastruktury towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej oraz trzech inwestycji przeciwpowodziowych.

Sejm zajmie się też projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez resort kultury. Projekt wprowadza status artysty, przyznawany na pięć lat osobom z udokumentowanym dorobkiem, dla których praca artystyczna jest istotną częścią aktywności zawodowej. Artyści, których średni roczny dochód z trzech ostatnich lat nie przekroczył 125 proc. dwunastokrotności płacy minimalnej, będą mogli liczyć na opłacanie przez państwo składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od podstawy równej płacy minimalnej, co da im m.in. prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która gwarantuje osobom z trudnościami w komunikowaniu się prawo do występowania przed sądem w wybranej przez siebie formie komunikacji, np. w języku migowym, oraz do bezpłatnej pomocy tłumacza.

We wtorek wieczorem Sejm rozpatrzy cztery projekty zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dwóch rządowych i dwóch poselskich.

Rządowy projekt zakłada nową skalę podatkową w PIT: 12 proc. do 130 tys. zł dochodu, nową stawkę 24 proc. między 130 a 150 tys. zł i 32 proc. powyżej 150 tys. zł. Według rządu zmiana obniży dochody z PIT w 2027 r. o ok. 10,2 mld zł. Źródłem finansowania ma być m.in. podwyższenie CIT do 22 proc. dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro, wzrost daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. oraz obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro. Nowa skala PIT wejdzie w życie tylko pod warunkiem, że od 1 stycznia 2027 r. zaczną obowiązywać także zmiany w CIT i ryczałcie.

Drugi rządowy projekt likwiduje ulgę na internet i ulgę na ekspansję, przedłuża do 2036 r. ulgę na robotyzację i podwyższa odliczenie dla honorowych dawców krwi.

Projekty poselskie dotyczą progu podatkowego: posłowie Polski 2050 proponują jego podniesienie ze 120 do 140 tys. zł, a posłowie PiS do 180 tys. zł. PiS chce sfinansować swoją propozycję obowiązkowym objęciem największych płatników CIT programem współdziałania z administracją skarbową.

Sejm zajmie się także dwoma innymi rządowymi projektami zmian w ustawie o podatku od osób fizycznych. Pierwszy uszczelnia zasady opodatkowania fundacji rodzinnych, m.in. podnosząc z 15 do 19 proc. stawkę podatku od wypłacanych przez nie świadczeń. Drugi zawiera kilkadziesiąt zmian porządkujących i uszczelniających w PIT, CIT i ryczałcie, w tym objęcie daniną solidarnościową dochodów z ulgi IP Box.

Archiwum: Jakie projekty 7, 8 i 9 października?

W środę Sejm rozpatrzy rządowy projekt zmian w ustawie o Żandarmerii Wojskowej, który rozszerza kompetencje tej formacji. Przewiduje on m.in. możliwość kontroli uprawnień do noszenia munduru, czy wzmocnienie procedur ochrony najważniejszych osób w państwie.

Posłowie zajmą się też dwoma rządowymi projektami zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które dotyczą opłaty cukrowej.

Pierwszy z projektów podnosi stawki te opłaty do poziomu z zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji z listopada 2025 r. Opłata stała wzrośnie z 0,50 do 0,70 zł za litr napoju, zmienna z 0,05 do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml, a za dodatek kofeiny lub tauryny z 0,10 do 1 zł za litr. Opłatą zostaną też objęte wszystkie koncentraty oraz słodzone słodzikami napoje z dodatkiem soku. Według rządu da to ok. 1,5 mld zł rocznie dla NFZ od 2027 r.

Drugi rządowy projekt zmian przenosi obowiązek zapłaty opłaty ze sprzedawców na producentów i importerów. Przesądza też, że opłatę liczy się od łącznej zawartości cukrów w napoju, zarówno dodanych, jak i naturalnych.

W planie posiedzenia jest także rządowy projekt podwyższenia akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2027 r. Proponowane stawki są takie same jak w zawetowanej przez prezydenta nowelizacji z listopada 2025 r. Akcyza na alkohol etylowy ma wzrosnąć z 8 811 do 10 109 zł za hektolitr, a na piwo z 12,04 do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato. Na wino stawka wzrośnie z 245 do 280,83 zł za hektolitr. Szacowane na 1,4 mld zł dodatkowe wpływy z akcyzy mają trafić do NFZ w formie zwiększonej dotacji.

W czwartek Sejm pochyli się nad projektem ustawy budżetowej na 2027 r. Rząd zakłada w nim dochody budżetu państwa na poziomie 696,4 mld zł, wydatki w wysokości 977,6 mld zł i deficyt nieprzekraczający 281,2 mld zł. Na obronność ma trafić 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB, a na ochronę zdrowia 274,1 mld zł, o 26,3 mld zł więcej niż w tym roku.

Projekt zakłada realny wzrost PKB o 3 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 2,8 proc. W budżecie nie uwzględniono dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego, bo według rządu TK nie przekazał skutecznie swojego planu ministrowi finansów.

W 2027 r. prognozowane dochody wyniosą 696,4 mld zł, czyli o 69,3 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 r. Dochody z CIT mają wynieść 94,6 mld zł, VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a przypływy z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł.

Posłowie zajmą się także projektem tzw. ustawy okołobudżetowej, który umożliwia m.in. udzielenie pożyczki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w wysokości do 1,5 mld zł czy przekazanie środków państwowym osobom prawnym na sfinansowanie ich zadań ustawowych lub statutowych albo finansowanie inwestycji służących wykonaniu tych zadań skarbowych papierów wartościowych.

Przygotowany przez ministra finansów i gospodarki projekt zawiera przepisy konieczne do prawidłowego wykonania budżetu państwa w 2027 roku.

Na czwartkowy wieczór zaplanowano głosowania nad rozpatrzonymi punktami oraz głosowania proceduralne.

W czwartek Sejm będzie też pracował nad projektem tzw. ustawy praworządnościowej, która ma na celu uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. Projekt przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych po 2018 r. do maja 2026 r. - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Generalnie sędziowie, których ma dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

Projekt zakłada także wprowadzenie ograniczonej możliwości wznowienia postępowań w określonych przypadkach po orzeczeniach wydanych przez tych sędziów. Projektowana ustawa przewiduje również zmiany w Sądzie Najwyższym, obejmujące m.in. zniesienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zlikwidowana miałaby też zostać instytucja skargi nadzwyczajnej.

W piątek, posłowie zajmą się projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego autorstwa resortu sprawiedliwości. Zmiana zmierza do poszerzenia zasad ugodowego sposobu rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowej instytucji umorzenia postępowania karnego opartego na ugodzie podejrzanego z pokrzywdzonym zawartej już na etapie postępowania przygotowawczego, czyli tzw. umorzenia ugodowego.

Ma ono dotyczyć wąskiej kategorii przestępstw, m.in. występków przeciwko mieniu bez użycia przemocy do 20 tys. zł i części nieumyślnych wypadków komunikacyjnych, i jest zastrzeżone dla osób wcześniej niekaranych za przestępstwa umyślne.

Prokurator będzie mógł uzależnić umorzenie od wpłaty od 1 do 20 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa. Projekt ułatwia też dobrowolne poddanie się karze: zamiast zgody prokuratora wystarczy brak jego sprzeciwu. Według resortu sprawiedliwości zmiany mają ograniczyć przewlekłość postępowań.

Źródło: PAP, Sejm

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Źródło: INFOR
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