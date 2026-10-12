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Pracodawcy powinni zweryfikować zasady działania ZFŚS. Powinni też zwrócić na zmianę w przepisach z 2026 roku

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12 października 2026, 07:11
[Data aktualizacji 12 października 2026, 07:11]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcy powinni zweryfikować zasady działania ZFŚS
Pracodawcy powinni zweryfikować zasady działania ZFŚS. Powinni też zwrócić na zmianę w przepisach z 2026 roku
Shutterstock

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Koniec roku to czas, w którym pracodawcy weryfikują obowiązujące w ich zakładzie pracy regulaminy i procedury. To również doskonały moment na podjęcie decyzji co do ewentualnych zmian w zakresie dalszego prowadzenia działalności socjalnej.

Nie każdy pracodawca musi tworzyć ZFŚS

Zasady tworzenia, a także ogólne reguły, zgodnie z którymi funkcjonują zakładowe fundusze świadczeń socjalnych zostały określone w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wynika z niej, że pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Z kolei pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą go bez względu na liczbę zatrudnianych. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 4–6 ustawy o ZFŚS. Jeśli nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Jeśli zatrudniają co najmniej 50 pracowników i są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawierają właśnie w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli nie są nim objęci, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawierają w regulaminie wynagradzania.

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Świadczenie urlopowe to nie jest to samo, co wczasy pod gruszą

Czym jest świadczenie urlopowe, o którym mowa w przepisach? Często jest ono mylone ze świadczeniami związanymi z wypoczynkiem wypłacanymi przez pracodawców tworzących fundusz. Tymczasem to dwa odrębne świadczenia rządzące się odmiennymi zasadami, których jedyną cechą wspólną jest ich związek z wypoczynkiem pracownika.
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na fundusz odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że w przypadku świadczenia dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się ją proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy. Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Co istotne, to świadczenie nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

W sektorze prywatnym jest dowolność co do odpisu

Pracodawcy z sektora prywatnego powinni pamiętać również o tym, że jeśli zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku:
- co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
- co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a fundusz został utworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
wysokość odpisu może być u nich dowolnie kształtowana w układzie zbiorowym pracy, a gdy nie są nim związani, w regulaminie wynagradzania. Zapisy w tym zakresie muszą być uzgodnione z organizacją związkową, a jeżeli taka nie działa, to z przedstawicielem pracowników. Dowolne kształtowanie odpisu na fundusz oznacza, że pracodawca może odpis zarówno zmniejszyć, jak i zwiększyć, w stosunku do poziomu ustawowego.
Rozważając wprowadzenie zmian w omawianym zakresie pracodawcy muszą pamiętać o zmianach, które zaszły w obowiązujących przepisach od 27 stycznia 2026 r., a zgodnie z którymi jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin zfśs ustalany jest z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs). Analogiczna zasada obowiązuje w odniesieniu do postanowień regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na fundusz lub nietworzenia funduszu (art. 4 ust. 3 ustawy o zfśs). Na czym polega zmiana? Przed 26 stycznia 2026 r. przepisy wymagały podjęcia ustaleń z pracownikiem wybranym przez załogę, obecnie ustawodawca posługuje się w tym zakresie liczbą mnogą, co oznacza, że pracowników musi być co najmniej dwóch.

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Podstawa prawna

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

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Źródło: INFOR
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