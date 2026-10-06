Każdy lokal gastronomiczny sprzedający jedzenie i napoje na wynos od 12 lutego 2027 roku będzie musiał bezpłatnie napełnić pojemnik, który przyniesie klient. To jeden z wymogów unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Czasu na przygotowania dla restauratorów zostało niewiele, a kary mogą być wysokie.

Nowe przepisy unijne - do restauracji z własnym termosem lub słoikiem

Unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) wymaga, aby każdy lokal gastronomiczny sprzedający jedzenie i napoje na wynos – od kawiarni po punkt w strefie food court – bezpłatnie napełniał pojemnik, który przyniesie klient. Cel jest jasny: ograniczyć liczbę jednorazowych opakowań trafiających do koszy. W praktyce oznacza to, że za samo przyniesienie własnego naczynia nikt nie zapłaci więcej – restauracja nie może naliczyć z tego tytułu dodatkowej opłaty, wyższej marży ani zaproponować gorszych warunków sprzedaży niż klientowi korzystającemu z jednorazowego opakowania.

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Rozporządzenie PPWR weszło w życie 11 lutego 2025 r., a jego zasadnicza część – w tym przepisy dotyczące pojemników wielokrotnego użytku w HoReCa – zaczęła być stosowana 12 sierpnia 2026 r. Obowiązuje w Polsce bezpośrednio, bez potrzeby uchwalania odrębnej ustawy wdrażającej. Państwa członkowskie mają jednak czas do 12 lutego 2027 r., by wprowadzić do krajowego porządku prawnego przepisy określające sankcje za jego naruszenie.

- To rodzi złudne poczucie komfortu: skoro nie ma jeszcze krajowych kar, można poczekać z dostosowaniem procedur. To błąd. Sam obowiązek akceptowania pojemników klientów wiąże przedsiębiorców niezależnie od tego, czy polski ustawodawca zdąży z przepisami karnymi. Organy kontrolne nie są przy tym całkowicie bezbronne – w grę wchodzą chociażby ogólne przepisy o ochronie praw konsumentów czy przepisy sanitarne. Brak krajowej ustawy sankcyjnej to więc nie ulga, lecz pułapka dla tych, którzy zignorują unijne przepisy, licząc na brak konsekwencji - ostrzega radca prawny Magdalena Szczepanek z kancelarii Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.

Jaka kara za odmowę przyjęcia pojemnika klienta?

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wdrażająca PPWR do polskiego prawa, procedowana jest pod numerem UC100. W marcu 2026 r. opublikowano jej wersję po konsultacjach publicznych, 3 czerwca 2026 r. pozytywnie – z 14 poprawkami – zaopiniowała ją Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, a 8 lipca 2026 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło kolejną, zaktualizowaną wersję projektu. Równolegle w konsultacjach jest kilkanaście projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Projekt wciąż nie trafił pod obrady rządu ani do Sejmu, ale te kolejne etapy pokazują, że prace nabierają tempa – i całkiem możliwe, że ustawa, a wraz z nią krajowe sankcje, wejdą w życie jeszcze przed lutowym terminem, a nie tuż po nim.

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- Kierunek, w jakim idzie projekt, też już jest widoczny. Zgodnie z aktualnymi założeniami za naruszenia PPWR – m.in. wprowadzanie do obrotu opakowań bez wymaganej oceny czy deklaracji zgodności – mają grozić kary administracyjne w przedziale od 10 tys. do 1 mln zł. Nie wiadomo jeszcze, jaka stawka obejmie samą odmowę przyjęcia pojemnika klienta, ale skala widełek pokazuje, że ustawodawca traktuje temat opakowań poważnie - dodaje Magdalena Szczepanek.

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Branża HoReCa ma cztery miesiące na przygotowania

Niezależnie od tego, jak ostatecznie ukształtują się sankcje, samo przejście na obsługę pojemników klientów rodzi poważne pytania organizacyjne – zwłaszcza w punktach w strefach food court w centrach handlowych. Restauracje będą musiały zaktualizować system zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP), uwzględniając choćby scenariusz przyniesienia przez klienta brudnego lub uszkodzonego opakowania. Personel musi mieć wyraźnie przyznane prawo odmowy napełnienia takiego naczynia – w przeciwnym razie to pracownicy zostaną sami z decyzją, której konsekwencji prawnych nie znają. W punktach sprzedających na wagę konieczne będzie wdrożenie procedury tarowania nieznanych wcześniej naczyń, a w samych food courtach, gdzie liczy się czas obsługi w godzinach szczytu, pakowanie do nietypowych, różnorodnych pojemników może realnie wydłużyć kolejki.

- To wszystko wymaga przeszkolenia personelu, przygotowania jasnych wytycznych i wymaganych oznaczeń informacyjnych – w każdym lokalu z osobna, bo w food courtach obowiązek dotyczy każdego punktu indywidualnie. Realistycznie licząc, na spokojne wdrożenie zostało niewiele ponad cztery miesiące – to niewiele czasu, żeby zrobić to porządnie w skali całej branży, zwłaszcza że – z tego, co obserwuję – świadomość tego konkretnego obowiązku w gastronomii jest wciąż stosunkowo niska. O samym rozporządzeniu i licznych obowiązkach dotyczących opakowań mówi się sporo, ale ten jeden przepis, dotyczący wąskiej grupy podmiotów HoReCa, mógł się jeszcze nie przebić do świadomości przedsiębiorców - komentuje radca prawny Magdalena Szczepanek.

Konieczna kampania informacyjna skierowana do konsumentów

Czy ktokolwiek planuje kampanię informacyjną skierowaną do konsumentów? Nowy obowiązek to przecież nowe prawo klientów, nie tylko nowy obowiązek restauracji.

- Nie widzę na razie sygnałów, że ktokolwiek – czy to po stronie administracji publicznej, czy organizacji konsumenckich – szykuje taką kampanię na dużą skalę. A to oznacza, że przez pierwsze miesiące obowiązywania przepisu realna liczba klientów korzystających z nowego prawa może być znikoma, niezależnie od tego, jak dobrze przygotują się same restauracje. To prowadzi do kolejnego pytania: czy konsumenci w ogóle są mentalnie gotowi, żeby zabierać własne menażki, słoiki czy termosy do restauracji? W Polsce przynoszenie własnego naczynia po jedzenie na wynos wciąż kojarzy się bardziej z barem mlecznym czy zakładem gastronomicznym sprzed dekad niż z nowoczesną restauracją czy punktem w galerii handlowej. Zmiana tego nawyku to proces, który – w mojej ocenie – potrwa znacznie dłużej niż wejście w życie samego przepisu, i który wymaga czegoś więcej niż tylko formalnego uprawnienia zapisanego w rozporządzeniu - dodaje radca prawny Magdalena Szczepanek z kancelarii Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.

Restauracje, które już teraz zaczną komunikować klientom tę możliwość – na przykład promując ją w mediach społecznościowych czy na miejscu w lokalu – zyskają przewagę wizerunkową, zanim jeszcze zrobi to ktokolwiek inny. Te, które będą czekać na gotową ustawę i falę zapytań ze strony klientów, ryzykują, że wdrożenie nowych procedur zastanie je w biegu, pod presją terminu, zamiast w spokojnym tempie.