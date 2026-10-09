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Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych. Czy będzie zmiana przepisów?

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09 października 2026, 15:05
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych. Czy będzie zmiana przepisów?
Shutterstock

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Pracownikom samorządowym pracującym w godzinach nadliczbowych nie przysługuje z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia. MSWiA przypomniało, że za pracę w nadgodzinach przysługuje jedynie wynagrodzenie albo czas wolny. Czy będzie zmiana przepisów?

Interpelacja w sprawie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

Poseł Dominik Jaśkowiec zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z interpelacją (nr 19616), w której poruszył kwestię sytuacji prawnej pracowników samorządowych wykonujących pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto zapytał o potrzebę zmiany przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w taki sposób, aby zapewnić tej grupie zawodowej porównywalny poziom ochrony praw pracowniczych jak pracownikom objętym bezpośrednio regulacjami Kodeksu pracy.

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Poseł zwrócił uwagę, że pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie przewidują jednak dodatku za pracę w nadgodzinach. Odmienna jest sytuacja pracowników podlegających przepisom Kodeksu pracy. Kodeks pracy przewiduje bowiem, że obok normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 50 proc. albo 100 proc. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w zależności od okoliczności, w których praca ta jest wykonywana. W praktyce oznacza to, że pracownik samorządowy wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych może otrzymać za dodatkową pracę jedynie normalne wynagrodzenie albo czas wolny, podczas gdy pracownik zatrudniony na podstawie powszechnych przepisów prawa pracy może otrzymać dodatkowo ustawowy dodatek.

Praca w nadgodzinach bez dodatku, zmiana przepisów byłaby kosztowna

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister Tomasz Szymański. Poinformował on, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obecnie nie planuje zmiany przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie czasu pracy. W szczególności dotyczy to wprowadzenia odesłania do przepisów Kodeksu pracy.

Szymański podkreślił, że obowiązujące w „służbie publicznej” pragmatyki pracownicze, do których należy również ustawa o pracownikach samorządowych, w podobny sposób rozwiązują kwestię pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z zasadą prawa urzędniczego za pracę ponad normę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny. Regulacje z tego zakresu odnoszące się do pracowników samorządowych są nie mniej korzystne niż w przypadku innych grup urzędniczych.

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Wiceminister dodał, że w związku z postulatem przyznania pracownikom samorządowym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych nie sposób także pominąć faktu, iż taka zmiana wiązałaby się ze zwiększeniem wydatków w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

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Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135)
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
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Źródło: INFOR
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