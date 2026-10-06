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Większe pieniądze wrócą na konta Polaków. Rewolucja w PIT od 2027 roku przyniesie wysokie zwroty

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06 października 2026, 14:00
[Data aktualizacji 07 października 2026, 09:23]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
PIT
Zmiany w PIT od 2027 roku. Wielu Polaków zyska znacznie wyższy zwrot z podatku
Shutterstock

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Rząd po cichu przyjął rewolucyjny projekt nowelizacji przepisów podatkowych, który drastycznie wpłynie na rozliczenia roczne. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku i przyniosą gigantyczną finansową niespodziankę wybranej grupie podatników. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na całkowite podwojenie dotychczasowych stawek, co pozwoli na odliczenie od dochodu znacznie większych kwot niż do tej pory.

Zamiast dotychczasowych 130 zł, nową podstawą do wyliczenia ulgi stanie się kwota 260 zł. To potężny zastrzyk finansowy dla tych, którzy regularnie angażują się w bezinteresowną pomoc i wspieranie publicznego systemu medycznego.

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Kto ukrywa się za nowym przywilejem?

Tajemniczymi beneficjentami nadchodzącej reformy są honorowi dawcy krwi oraz jej składników. Resort finansów nie ukrywa, że tak drastyczne podniesienie benefitów podatkowych to przemyślana strategia. Wyższy zwrot z podatku ma stać się potężnym magnesem, który przyciągnie do punktów pobrań nowych ochotników i pomoże rozwiązać problem chronicznych niedoborów tego cennego leku w szpitalach. Warto jednak pamiętać, że ten podatkowy bonus rząd obwarował konkretnymi warunkami:

  • To nie jest żywa gotówka: Ulga polega na obniżeniu podstawy opodatkowania (dochodu lub przychodu), a nie bezpośredniej wypłacie pieniędzy z kasy urzędu skarbowego.
  • Nieprzekraczalny limit: Pomimo dwukrotnego podniesienia stawki za litr krwi, ogólny limit na darowizny pozostał nienaruszony - suma odliczeń nie może przerosnąć 6 proc. rocznego dochodu podatnika.
  • Tylko z oficjalnym kwitem: Podstawą do obniżenia podatku jest wyłącznie formalne zaświadczenie z placówki publicznej służby zdrowia, która pobrała krew bezpłatnie.

Kiedy dodatkowe pieniądze trafią do kieszeni?

Nowelizacja ustawy o PIT ma wejść w życie z pierwszym dniem 2027 roku. Oznacza to, że podwyższone stawki obejmą wyłącznie krew oddaną od stycznia tego roku. W efekcie na realne korzyści finansowe trzeba będzie trochę poczekać. Pierwsze rozliczenie na nowych, niezwykle atrakcyjnych warunkach podatnicy przeprowadzą dopiero na początku 2028 roku, kiedy przyjdzie czas na złożenie deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 wraz z załącznikiem PIT/O za rok poprzedni.

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Źródło: INFOR
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