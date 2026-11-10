REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » BHP: Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu przysługują w zimę?

BHP: Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu przysługują w zimę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2026, 11:00
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
posiłek profilaktyczny posiłek regeneracyjny napoje dla pracowników obiad schabowy zima talony bony okres zimowy pracownicy
BHP: Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu przysługują w zimę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczął się tzw. okres zimowy. Pracodawca musi wówczas zapewnić niektórym pracownikom gorące napoje i posiłki profilaktyczne. Komu i kiedy należy zapewnić posiłki profilaktyczne?

rozwiń >

Posiłki profilaktyczne przy pracy w warunkach szczególnie uciążliwych

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnych posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego. Ponadto pracownikom przysługują napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 st. C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25 st. C,
  • pod ziemią.

Pracodawca zapewnia także posiłki pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Zobacz również:

Zimne lub gorące napoje dla pracowników

Oprócz posiłków profilaktycznych pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby - zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

REKLAMA

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 st. C (w tym przypadku napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy),
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 st. C lub powyżej 25 st. C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C.

Czytaj również

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wszystkie zasiłki, dodatki i inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Jaka jest wysokość dodatkowych świadczeń?

Napoje i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym

Ponadto w okresie zimowym pracodawca musi zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu:

  • powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn,
  • powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Za okres zimowy uważany jest czas od 1 listopada do 31 marca. W tym okresie prawo do posiłku profilaktycznego przysługuje bez względu na temperaturę powietrza.

Ponadto pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C. Napoje powinny być zapewnione w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Ważne

W okresie zimowym posiłki profilaktyczne wydaje się w dniu roboczym, w którym wydatek energetyczny podczas wykonywania prac wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet.

Zobacz również:

Jaka wartość kaloryczna posiłków profilaktycznych i zasady ich wydawania

Posiłki profilaktyczne powinny być wydawane co do zasady w formie jednego dania gorącego (zawierającego około 50-55 proc. węglowodanów, 30-35 proc. tłuszczów, 15 proc. białek). Posiłki dostarczone przez pracodawcę muszą wykazywać się odpowiednią kalorycznością, wynoszącą około 1000 kcal.

Posiłki i napoje powinny być wydawane wyłącznie w dniach roboczych, w czasie regulaminowych przerw w pracy, najpóźniej po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków.

Czytaj również

Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje likwidację karty rowerowej? W innych państwach ten dokument nie jest wymagany

Bony lub talony zamiast posiłków profilaktycznych

Przepisy dopuszczają, aby pracodawcy zapewniali pracownikom możliwość spożycia posiłku podczas pracy w inny sposób niż tradycyjny. Dostępne są tutaj dwie opcje:

  • przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie, lub
  • przekazanie bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie odpowiednich produktów lub posiłku.

Takie rozwiązanie może zastosować ten pracodawca, który ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zapewnienia im posiłków w miejscu pracy.

Czytaj również

Czy członkowie rodziny odziedziczą składki ZUS? Stanowisko MRPiPS w sprawie zmiany przepisów

Porozumienie w sprawie posiłków profilaktycznych

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ustala powyższe kwestie po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Dobrą praktyką jest, aby porozumienie regulowało też kwestie związane z wydawaniem bonów, talonów lub kuponów. W porozumieniu warto określić nie tylko wykaz stanowisk uprawniających do otrzymywania bonów lub kuponów, ale również kwestie organizacyjne regulujące między innymi miejsce i częstotliwość wydawania bonów, osobę właściwą do wydawania bonów oraz zasady postępowania w przypadku niemożności wykorzystania bonów zgodnie z przeznaczeniem w okresie, na który zostały udzielone.

Podstawa prawna

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279 z późn. zm.)
Zobacz również:
Powiązane
Pieniądze na opłaty za prąd, gaz i ciepło. Komu ZUS wypłaci świadczenie?
Pieniądze na opłaty za prąd, gaz i ciepło. Komu ZUS wypłaci świadczenie?
Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jakie przyczyny uzasadniają przerwę w wykonywaniu pracy?
Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jakie przyczyny uzasadniają przerwę w wykonywaniu pracy?
Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ustawa nr 3003. Sejm uchwalił „konstytucję sankcyjną”. Nowe zasady uderzą w manipulację informacjami i obchodzenie sankcji
10 lis 2026

Posłowie przyjęli rządową ustawę o środkach ograniczających, druk sejmowy nr 3003. Nowe przepisy mają uporządkować polski system sankcyjny, dostosować go do wymogów Unii Europejskiej oraz wprowadzić nowe narzędzia do walki z zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego – w tym z manipulacją informacjami.
Prawa do spadku lepiej chronione? Trwają prace nad nową procedurą
10 lis 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją prawa i postępowania spadkowego. Jednym z założeń reformy jest przeciwdziałanie pojawianiu się kolejnych postanowień spadkowych po tym samym spadkodawcy. Dlaczego to poważny problem dla spadkobierców? Na jakim etapie znajdują się prace nad projektem?
Wyższe wpłaty na PFRON. Od grudnia pracodawcy głębiej sięgną do kieszeni
10 lis 2026

Od grudnia pracodawcy wpłacą więcej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. GUS podał, że w trzecim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło do kwoty 9317,01 zł.
Ile kosztują najtańsze, nowe mieszkania w listopadzie 2026 r. w największych polskich miastach? Jakie mają metraż?
09 lis 2026

Ile trzeba zapłacić za najtańsze, nowe mieszkania, jakie w listopadzie 2026 r. znajdują się w ofercie rynkowej w poszczególnych miastach? W jakich projektach je znajdziemy? Jaki mają metraż? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl. W artykule są podane ceny ofertowe brutto, bez dopłat wiązanych z zakupem, np. miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej.

REKLAMA

Kończy się czas na wymianę wodomierzy. Od 1 stycznia 2027 r. będą obowiązywały nowe zasady. Dla kogo ta zmiana jest ważna?
10 lis 2026

Już 1 stycznia 2027 r. w budynkach wielolokalowych zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odczytu zużycia wody i ciepła. Dla jednych ta zmiana będzie niezauważalna, dla innych może stać się problemem. Na czym dokładnie polega?
Dzień wolny na wykonanie badań okresowych. Czy naprawdę przysługuje każdemu pracownikowi?
09 lis 2026

Wielu pracowników uważa, że w związku z przeprowadzaniem okresowych badań profilaktycznych przysługuje im dzień wolny od pracy. Sprawa nie jest jednak tak prosta i korzystna dla zatrudnionych, jak im się wydaje.
Podwyżki dla pracowników młodocianych. Wynagrodzenie wzrośnie od grudnia 2026 roku
10 lis 2026

GUS podał, że w trzecim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło do kwoty 9317,01 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Pilotaż skróconego czasu pracy – wyniki są obiecujące
09 lis 2026

Do końca roku potrwa pilotaż rządowego programu skróconego czasu pracy. Wyniki są obiecujące, bowiem 80 proc. pracodawców uczestniczących w pilotażu chciałoby kontynuować skrócenie czasu pracy. Program obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne.

REKLAMA

Żałoba narodowa po strzelaninie w Krakowie. Jakie zasady obowiązują?
08 lis 2026

Od północy w niedzielę rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa ogłoszona po strzelaninie w Krakowie, w której zginęło sześć osób, a 16, w tym zamachowiec, zostało rannych.
Strzelanina w Krakowie. Prokurator wskazał, co świadkowie powinni zrobić z nagraniami
07 lis 2026

Dla dobra postępowania, filmy od świadków z momentu tego zdarzenia powinny trafiać najpierw do służb, a nie być rozpowszechniane w portalach społecznościowych – tak dr Piotr Kosmaty, prokurator, odniósł się w rozmowie z PAP do sobotnich zdarzeń w Krakowie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA