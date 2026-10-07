Coraz więcej interwencji w sprawie umów cywilnoprawnych? Są dane MRPiPS

W ciągu pierwszych trzech miesięcy działania PIP na nowych zasadach pracownicy złożyli 1362 skargi na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne, a inspektorzy wydali 607 poleceń przekształcenia kontraktu cywilnego w etat – podało MRPiPS.

Reforma PIP. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca 2026 r. W praktyce oznacza to przede wszystkim nowe uprawnienia dla inspektorów, m.in. możliwość zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę.

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„Setki osób, które dotychczas pracowały na umowach śmieciowych, mają już normalne umowy o pracę, liczone nadgodziny, płatne urlopy, ochronę przed zwolnieniem” – powiedziała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w przekazanym PAP komunikacie.

Zwróciła uwagę, że „w większości przypadków PIP nie musi prowadzić postępowań administracyjnych czy kierować sprawy do sądu. Pracodawcy po prostu wypełniają polecenia inspektorów i przywracają w swoich firmach stan zgodny z prawem. To bardzo dobra wiadomość”.

MRPiPS poinformowało, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy działania PIP na nowych zasadach pracownicy złożyli 1362 skargi na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne.

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„W tym czasie inspektorzy wydali 607 poleceń przekształcenia kontraktu cywilnego w etat, zrealizowanych zostało 535. Oznacza to, że 535 osób, które do niedawna pracowały na umowach śmieciowych, podpisało umowy o pracę” – przekazał resort.

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Co się stanie, jeśli pracodawca nie wykona polecenia PIP?

Zwrócił uwagę, że „w dziesięciu przypadkach polecenia nie zostały wykonane, w związku z tym okręgowy inspektor pracy zdecyduje, czy w tych sprawach podjęte zostaną postępowania administracyjne, czy też skieruje pozew do sądu pracy. Wobec pozostałych nie upłynął jeszcze termin realizacji”.

Nie tylko reforma PIP. Wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem

Obok reformy PIP znalazło się także m.in. wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem, ustawa stażowa polegająca na wliczaniu do stażu pracy okresów samozatrudnienia i świadczenia pracy na umowie-zleceniu, zmiany w przepisach o układach i porozumieniach zbiorowych oraz przejrzystość w rekrutacjach. Resort prowadzi także pilotaż skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia, realizowany w tym roku w kilkudziesięciu firmach i instytucjach w Polsce.