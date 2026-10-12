REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wielka reforma opłat za groby przed Wszystkich Świętymi. Rząd oddaje cenniki samorządom

Wielka reforma opłat za groby przed Wszystkich Świętymi. Rząd oddaje cenniki samorządom

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 października 2026, 09:38
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
kwiaty, wiązanki, wieńce, stroiki, cmentarz, grób, nagrobek
Rewolucja na cmentarzach. Rząd szykuje nowe opłaty, a samorządy dostaną wolną rękę
Jean-Marc RICHARD
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polskie nekropolie czeka największa reforma od blisko siedmiu dekad. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało projekt przepisów, które całkowicie zmienią dotychczasowe zasady zarządzania cmentarzami komunalnymi. Dla milionów Polaków oznacza to jedno: nowe cenniki i opłaty, o których wysokości zdecydują lokalni radni.

Utrzymanie grobów bliskich może wkrótce wyglądać zupełnie inaczej. Rządowy projekt ma na celu natychmiastowe ukrócenie chaosu prawnego, który od lat narastał wokół cmentarnych cenników. Zmiany uderzą w dotychczasowe praktyki wielu samorządów, ale jednocześnie dadzą im potężne narzędzie do legalnego pobierania pieniędzy.

REKLAMA

REKLAMA

Koniec z chaosem. Nadchodzi nowa era opłat cmentarnych

Obecne przepisy regulujące funkcjonowanie nekropolii w Polsce są przestarzałe i kompletnie nie przystają do współczesnych realiów gospodarczych. W polskim porządku prawnym brakuje dziś jednoznacznej podstawy ustawowej do ustalania stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz znajdujących się na ich terenie obiektów. W praktyce prowadziło to do gigantycznych rozbieżności interpretacyjnych. Każda gmina interpretowała przepisy na własną rękę, tworząc cenniki za wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy, a nawet za montaż pomnika przez kamieniarza.

Dlaczego urzędnicy musieli interweniować? Sądy w akcji

Głównym zapalnikiem do natychmiastowego działania stały się wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych z ostatnich dwóch lat. Sądy zaczęły masowo stawać po stronie obywateli, orzekając, że dotychczasowa ustawa pozwala gminom pobierać pieniądze wyłącznie za dwie rzeczy:

  1. Pochowanie zwłok.
  2. Zastrzeżenie (rezerwację) grobu przed ponownym użyciem na kolejne 20 lat.

Wszelkie inne opłaty - na przykład za korzystanie z cmentarnej infrastruktury, wywóz śmieci czy wodę – były przez sędziów coraz częściej uznawane za nielegalne z powodu braku jasnej podstawy prawnej. W obecnej sytuacji istniało ogromne ryzyko masowego unieważniania uchwał samorządowych w całym kraju. Co więcej, dotychczasowy stan prawny przerzucał koszty utrzymania nekropolii na wąską grupę osób (użytkowników grobów ziemnych), co naruszało zasady sprawiedliwości społecznej. Planowane zmiany wdrażają także dawne rekomendacje kontrolerów państwowych, którzy już lata temu alarmowali o pilnej potrzebie jasnego uregulowania kompetencji gmin w tym zakresie.

REKLAMA

Decyzja w rękach lokalnych radnych. Co to oznacza dla naszych portfeli?

Planowana nowelizacja ma raz na zawsze przeciąć te spory. Projekt zakłada, że opłaty cmentarne zostaną oficjalnie włączone w ramy ustawy o gospodarce komunalnej. To dokładnie ten sam mechanizm, który pozwala gminom pobierać opłaty za wywóz śmieci, dostarczanie wody czy ścieki. Dla przeciętnego Polaka kluczowa jest jedna zmiana: to rady gmin i miast będą bezpośrednio decydować o wysokości cen oraz o precyzyjnym sposobie ich naliczania. Samorządy zyskają pełne prawo do legalnego opodatkowania usług cmentarnych, co przy stale rosnących kosztach wywozu odpadów i zieleni może niestety oznaczać podwyżki w wielu regionach Polski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe przepisy na cmentarzach - najważniejsze pytania (FAQ)

Czy nowe opłaty zaczną obowiązywać natychmiast?

Nie, projekt przepisów musi najpierw przejść pełną ścieżkę legislacyjną w parlamencie oraz zostać podpisany przez prezydenta. Na tym etapie są to propozycje zmian, które mają zabezpieczyć finanse samorządów przed falami sądowych unieważnień.

Za co gminy będą mogły legalnie pobierać opłaty?

Dzięki dopisaniu cmentarzy do ustawy o gospodarce komunalnej, radni będą mogli ustalać stawki nie tylko za sam pochówek, ale też za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych (np. domów pogrzebowych, kaplic czy infrastruktury technicznej).

Czy na cmentarzach parafialnych też zmienią się ceny?

Reforma dotyczy bezpośrednio cmentarzy komunalnych, czyli tych zarządzanych przez władze lokalne (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Cmentarze wyznaniowe (parafialne) podlegają wewnętrznym regulacjom związków wyznaniowych.

Powiązane
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
Waloryzacja emerytur 2027 wyższa niż zakładano? Ile procent podwyżki dostaną seniorzy? Pojawiła się nowa propozycja
Waloryzacja emerytur 2027 wyższa niż zakładano? Ile procent podwyżki dostaną seniorzy? Pojawiła się nowa propozycja
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci duże pieniądze. ZUS przypomina: są tylko 3 miesiące
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci duże pieniądze. ZUS przypomina: są tylko 3 miesiące
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Śmierć osoby bliskiej w wypadku – jakich świadczeń mogą dochodzić członkowie rodziny?
12 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby w wypadku to nie tylko osobista tragedia, ale również zdarzenie wywołujące poważne konsekwencje finansowe dla członków rodziny. Utrata małżonka, rodzica, dziecka czy partnera życiowego może stanowić podstawę do dochodzenia określonych świadczeń pieniężnych od podmiotu odpowiedzialnego za wypadek lub jego ubezpieczyciela. W praktyce roszczenia te najczęściej powstają w związku z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi czy innymi zdarzeniami, za które odpowiedzialność ponosi osoba trzecia.
Ślub w Las Vegas – czy jest w Polsce ważny?
12 paź 2026

Ślub w Las Vegas to połączenie romantyzmu, szalonej spontaniczności i amerykańskiego rozmachu. To właśnie tutaj można powiedzieć sobie „tak” w kultowej kaplicy i w blasku wszechobecnych neonów. Jak wygląda organizacja takiego ślubu, jakie formalności należy spełnić i czy małżeństwo zawarte w Las Vegas jest w Polsce ważne?
Będą zmiany w komunikacji między pracownikami a pracodawcami. Prezydent podpisał nowelizację
12 paź 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał deregulacyjną nowelizację, której celem jest uelastycznienie kanałów komunikacji między związkami zawodowymi, radami pracowników i pracodawcami w odniesieniu do składanych wniosków i odpowiedzi na nie – przekazała jego kancelaria.
MEN zapowiada zmiany prawa. Mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach
12 paź 2026

Po ostatnich atakach nożowników Policja skontrolowała tysiące szkół w całym kraju. Na odprawie u premiera Donalda Tuska padło ostrzeżenie, że narastające napięcie społeczne może być wykorzystane do destabilizacji państwa. MEN zapowiedziało zmiany w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.

REKLAMA

Łatwiejsza komunikacja związków zawodowych i rad pracowników z pracodawcą – prezydenta podpisał
12 paź 2026

Zostały podpisane przez Prezydenta przepisy związane z usprawnieniem kontaktu pomiędzy związkami zawodowymi,a także radami pracowników z pracodawcą. To jeden z postulatów deregulacyjnych wypracowanych przez Rządowy Zespół do spraw Deregulacji utworzony przez Radę Ministrów przeszło 2,5 roku temu. Co się zmieni?
Badania lekarskie i psychologiczne myśliwych - obywatelski projekt ustawy
12 paź 2026

Wśród wielu zaproponowanych zmian dotyczących przepisów prawa łowieckiego znalazły się też kwestie dotyczące posługiwania się bronią przez myśliwych. W ostatnim okresie pojawia się coraz więcej informacji o przypadkach postrzeleń z broni przy okazji polowań. Jakie uregulowania związane z bronią miałyby być zmodyfikowane?
Zrozumiałe dla wszystkich pouczenia w postępowaniu karnym – stanowisko RPO
12 paź 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wniósł obszerne uwagi do projektu zmian w Kodeksie postępowania karnego dotyczącego prawa do informacji. Pewne z uprzednio wniesionych uwag zostały uwzględnione, natomiast niektóre kwestie jeszcze wymagają korekty.
Rząd chyba wysłuchał niepełnosprawnych. Do świadczenia pielęgnacyjnego dojdą dochody z pracy
11 paź 2026

Nikt w tę zmianę nie wierzył (ja też nie) – że opiekun osoby niepełnosprawnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym wynoszącym blisko 3500 zł w 2027 r. będzie mógł dorobić sobie na etacie np. 3000 zł. Ale pojawiły się dokumenty, z których wynika, że w 2027 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli pracować, nie tracąc prawa do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego. Są to dokumenty będące podstawą opracowania projektu ustawy nowelizującej. Zastrzegam, że wciąż nie mamy gwarancji, że projekt ustawy rzeczywiście trafi do Sejmu. Ale sam fakt ich pojawienia się świadczy o tym, że trwają prace. Szanse na nowelizację obecnych zasad zwiększa to, że budżet nic nie musi dopłacać osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w tych trudnych dla budżetu latach – po prostu przepisy zezwolą na łączenie zadania opiekuna otrzymującego świadczenia pielęgnacyjne z etatem czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przy pracy na pełny etat oznaczałoby to dla opiekuna możliwość uzyskiwania obok świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3488 zł w 2027 r. także wynagrodzenia za pracę. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2027 r. 4950 zł brutto łączne dochody opiekuna mogłyby więc przekroczyć 7000 zł miesięcznie. I to przy założeniu pensji minimalnej. Oznaczałoby to ponad dwukrotnie większe wpływy do budżetu rodziny osoby niepełnosprawnej niż samo tylko świadczenie pielęgnacyjne. Zakładamy tu pracę na pełny etat. W praktyce łatwiejsze do pogodzenia z opieką nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudnienie na pół etatu. Wówczas dodatkowy dochód będzie odpowiednio niższy.

REKLAMA

To już koniec pracy zdalnej? Tej zmiany nikt się nie spodziewał
12 paź 2026

Nie trzeba nastawiać budzika na wczesną godzinę, tracić czasu w korkach ani codziennie szykować się do wyjścia. Praca z domu miała być sposobem na większą swobodę i lepsze godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. W praktyce nie zawsze tak wygląda. Dla części pracowników home office oznacza niekończące się telekonferencje, domowe obowiązki wciśnięte między służbowe zadania i dostępność dla szefa niemal do wieczora. Nic dziwnego, że oczekiwania na rynku pracy się zmieniają. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dziś bardziej niż samo miejsce wykonywania obowiązków liczy się elastyczność. Pracownicy chcą sami decydować, jak zorganizują swój dzień.
Czy pozwy kredytobiorców doprowadzą banki do upadłości? Mamy kumulację ryzyk prawnych w sektorze bankowym
09 paź 2026

Teza, że masowe pozwy konsumentów nie mogą doprowadzić banku do upadłości, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Najlepszym dowodem jest Getin Noble Bank, objęty przymusową restrukturyzacją we wrześniu 2022 r. – w dużej mierze z powodu ryzyka prawnego kredytów frankowych. Dziś sektor bankowy mierzy się nie z jednym, lecz z kilkoma ryzykami naraz: końcówką sporów frankowych, masowymi sprawami o sankcję kredytu darmowego i – potencjalnie – sporami o WIBOR. Nakładają się one na kurczącą się poduszkę dochodową banków: stopy są o 2 pkt proc. niższe niż wiosną 2025 r., a CIT dla banków wzrósł do 30%. To scenariusz, którego nie wolno bagatelizować.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA