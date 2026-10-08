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Sprzedający swoje nieruchomości nie ukryją już przed nikim za ile je kupili i sprzedali – cena sprzedaży mieszkania i domu z aktu notarialnego trafi do publicznego rejestru?

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08 października 2026, 08:13
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nieruchomości, sprzedaż, cena, mieszkania, dom, akt notarialny, portal DOM
Sprzedający swoje nieruchomości nie ukryją już przed nikim za ile je kupili i sprzedali – cena sprzedaży mieszkania i domu z aktu notarialnego trafi do publicznego rejestru?
Shutterstock

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W kwietniu 2027 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, której celem jest uruchomienie nowego bezpłatnego i ogólnodostępnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwanego „Portalem DOM”), który ma umożliwić każdemu zainteresowanemu dostęp do cen transakcyjnych mieszkań i domów w Polsce (również tych z rynku wtórnego) – ułatwiając tym samym podjęcie świadomej decyzji o zakupie mieszkania czy domu. Czy „dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych o cenach transakcyjnych nieruchomości”, które pochodzić będą m.in. z aktów notarialnych – będzie zatem sprowadzał się do możliwości identyfikacji ceny, po której została nabyta i sprzedana konkretna nieruchomości?

Nowy bezpłatny i ogólnodostępny Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwany „Portalem DOM”) – umożliwi każdemu porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi nieruchomości na rynku lokalnym

Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 27 listopada 2025 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 1 grudnia 2025 r. – ma na celu uruchomienie w Polsce nowego bezpłatnego i ogólnodostępnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwanego „Portalem DOM”), który umożliwi każdemu bezpłatny dostęp do statystyk dotyczących cen transakcyjnych mieszkań i domów w Polsce.

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„Dziś osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mieszkaniowych w Polsce nie mają dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych o cenach transakcyjnych mieszkań. Ceny publikowane m.in. przez komercyjne portale ogłoszeniowe są najczęściej cenami ofertowymi, które mogą znacząco odbiegać od wartości rynkowych i mogą być też podatne na manipulacje. Aby ułatwić decyzje zakupowe, w oparciu o wiarygodne dane dotyczące cen transakcyjnych, niezbędne jest zbudowanie portalu o zasięgu ogólnokrajowym, aktualizowanego na bieżąco i z uwzględnieniem przeprowadzanych transakcji zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego– zapowiedział jeszcze we wrześniu 2024 r. ówczesny minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Ówczesny wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak dodał natomiast – „Informacje uzyskiwane dzięki funkcjonowaniu Portalu DOM umożliwią organom publicznym bieżącą analizę rynku mieszkaniowego, w tym analizę wpływu instrumentów wsparcia mieszkalnictwa na ten rynek. Funkcjonowanie Portalu ma dostarczyć informacji niezbędnych do prowadzenia polityki mieszkaniowej państwa oraz parametryzacji instrumentów wsparcia mieszkalnictwa”.

Systematyzując – powszechny dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w Polsce ma umożliwić:

  • osobom szukającym mieszkaniaporównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na rynku lokalnym,
  • podmiotom gospodarczym, w tym deweloperom – racjonalne planowanie i parametryzowanie inwestycji mieszkaniowych,
  • podmiotom publicznym – właściwe parametryzowanie instrumentów wsparcia mieszkalnictwa oraz prowadzenie analiz dotyczących wpływu proponowanych i wdrażanych instrumentów na rynek mieszkaniowy.

Dane i informacje dotyczące obrotu lokalami mieszkalnymi i domami jednorodzinnymi położonymi na terytorium Polski będą gromadzone i przetwarzane w celu realizacji w ramach prowadzenia Portalu DOM dwóch zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), które obejmą:

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  1. utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie w oparciu o te dane i informacje punktu dostępu do informacji statystycznych dotyczących cen transakcyjnych odnoszących się do lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych,
  2. generowanie lub opracowywanie w oparciu o te dane i informacje informacji statystycznych służących prowadzeniu polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w tym informacji statystycznych dotyczących uczestników obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi.

Prowadzenie Portalu DOM zostało powierzone Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który prowadzi już Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

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Nowy bezpłatny i ogólnodostępny Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwany „Portalem DOM”) – jakie dane dotyczące cen nieruchomości (tj. mieszkań i domów), będą w nim gromadzone?

W nowym Portalu DOM będą gromadzone dane i informacje pochodzące zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego sprzedaży mieszkań i domów, a konkretnie:

  • z rynku pierwotnego – dotyczące umów w zakresie mieszkań i domów jednorodzinnych objętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych obowiązanych do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego;
  • z rynku pierwotnego – dotyczące umów sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych nieobjętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych nieobjętych obowiązkiem zgłaszania danych do Ewidencji,
  • z rynku pierwotnego i wtórnego udostępniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o informacje wynikające z aktów notarialnych zgłaszanych przez notariuszy, z wyłączeniem umów o dożywocie i umów zamiany.

Portal DOM będzie korzystał z danych już obecnie gromadzonych przez organy publiczne, a dodatkowe dane z rynku pierwotnego oraz dane z rynku wtórnego będą dostarczane przez Krajową Administrację Skarbową, która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane te pochodzą z aktów notarialnych zgłaszanych do KAS przez notariuszy. Obowiązek notariuszy przekazywania administracji skarbowej informacji o sporządzonym akcie notarialnym wynika wprost z art. 84a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Nowy bezpłatny i ogólnodostępny Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwany „Portalem DOM”) – czy będzie można w nim uzyskać informację o cenie transakcyjnej/sprzedaży dotyczącej konkretnej nieruchomości (tj. mieszkania lub domu)?

Ważne

Pomimo, że Portal DOM będzie gromadził dane pochodzące z aktów notarialnych, zgłaszanych do KAS przez notariuszy – użytkownicy systemu nie uzyskają dostępu do cen transakcyjnych dotyczących konkretnych nieruchomości, a – do informacji statystycznych o:

  1. średnich cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych lub średnich cenach transakcyjnych m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych, bądź medianach tych cen transakcyjnych oraz
  2. liczbie transakcji, z których pochodzą ceny transakcyjne uwzględnione przy generowaniu informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej

z możliwością dokonania przez użytkownika portalu dyspozycji ich zawężenia do wybranej lokalizacji, charakterystyki nieruchomości lub transakcji oraz okresu nie dłuższego niż dwa lata poprzedzające dokonanie dyspozycji takiego zawężenia.

Cena sprzedaży mieszkania i domu z aktu notarialnego trafi zatem do publicznego rejestru (zostanie udostępniona przez Szefa KAS, w oparciu o informacje wynikające z aktów notarialnych zgłaszanych przez notariuszy), ale zostanie podana do publicznej wiadomości w formie statystyk o średnich cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych – z możliwością zawężenia tych informacji do wybranej lokalizacji, charakterystyki nieruchomości lub transakcji (z okresu ostatnich dwóch lat).

Upublicznianie powyższych informacji statystycznych będzie przy tym następowało w sposób, który uniemożliwia identyfikację zbywców i nabywców nieruchomości.

Nowy bezpłatny i ogólnodostępny Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwany „Portalem DOM”) – czy portal został już uruchomiony i kiedy będzie można uzyskać informacje w zakresie cen transakcyjnych/sprzedaży nieruchomości (tj. mieszkań i domów) w Polsce?

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, której celem jest uruchomienie portalu DOM – przepisy stanowiące podstawę dla uruchomienia ww. portalu, wchodzą w życie po upływie 16 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 2 kwietnia 2027 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w komunikacie z dnia 26 sierpnia 2025 r., informowało natomiast, iż – rozpoczęcie funkcjonowania portalu DOM planowane jest w ciągu 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy, czyli najpóźniej do końca lipca 2027 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1669)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 622 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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