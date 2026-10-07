Czy obowiązek zwrotu środków w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE kiedyś wygasa? Czy i jaki okres przedawnienia obowiązuje w prawie polskim i na poziomie UE?
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Instytucja pośrednicząca może żądać zwrotu udzielonego dofinansowania UE, ale nie bez końca. Prawo unijne wyznacza tu wyraźne granice czasowe, a polska praktyka liczenia terminów coraz częściej przegrywa z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Dla beneficjenta, który po kilku latach od zakończenia projektu dostaje wezwanie do zwrotu środków, prawidłowe wyliczenie okresu przedawnienia jest absolutnie kluczowe.
- Cztery lata według UE, pięć według polskich przepisów
- Spór o początek biegu terminu
- Przerwanie i zawieszenie – kiedy termin się wydłuża
- Termin maksymalny – bezpiecznik dla beneficjenta
- Jak beneficjent może się bronić?
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych to nie tylko realizacja inwestycji czy wdrożenie innowacji. To przede wszystkim skrupulatne rozliczenie każdego wydatku. Błąd w procedurze zamówienia, nieudokumentowany koszt czy niedotrzymanie wskaźnika mogą zostać uznane za nieprawidłowość i skutkować decyzją nakazującą zwrot części lub całości dotacji –z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Takie decyzje zapadają nierzadko kilka, a nawet kilkanaście lat po wypłacie środków.
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Niestety beneficjenci zbyt rzadko zadają sobie najważniejsze pytanie: czy instytucja w ogóle może jeszcze tych dochodzić zwrotu tych środków? W niniejszym artykule wyjaśniam, jaki okres przedawnienia zwrotu dofinansowania obowiązuje na gruncie przepisów krajowych oraz UE.
Cztery lata według UE, pięć według polskich przepisów
Podstawowym aktem regulującym instytucję nieprawidłowości i przedawnienia na poziomie UE jest Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Jego art. 3 ust. 1 przewiduje czteroletni termin przedawnienia.
Rozporządzenie pozwala państwom członkowskim stosować terminy dłuższe. Polska z tego uprawnienia skorzystała: zgodnie z art. 66a ustawy o finansach publicznych, krajowy termin przedawnienia należności z tytułu zwrotu środków wynosi 5 lat.
Spór o początek biegu terminu
Najwięcej kontrowersji budzi pytanie, od kiedy liczyć okres przedawnienia. Polskie organy przez lata stosowały rozwiązania krajowe, niekorzystne dla beneficjentów. Termin liczono od końca roku, w którym decyzja o zwrocie stała się ostateczna albo od daty wypłaty salda końcowego projektu a nawet od daty rozliczenia całego programu.
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Polskie sądy administracyjne długo były w tej kwestii niejednolite. Częściowo podzielały interpretacje organów, a w niektórych sprawach kreowały również swoją linię orzeczniczą. W wyroku z 18 maja 2017 r. (II GSK 4503/16) Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że przedawnienie następuje po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym przekazano beneficjentowi środki podlegające zwrotowi. Rozstrzygnięcie to spotkało się w doktrynie z krytyką, ale pokazało również kolejną możliwość liczenia początku biegu terminu przedawnienia.
Z pomocą beneficjentom przyszedł jednak Trybunał Sprawiedliwości UE. Przełomowe orzeczenie zostało wydane 6 lutego 2025 r. w sprawie C-42/24 Emporiki Serron. Wyrok dotyczył przepisów greckich, ale jego wykładnia wiąże sądy i organy we wszystkich państwach członkowskich. W sprawie Emporiki Serron Trybunał jednoznacznie stwierdził, że art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2988/95 umożliwia państwom członkowskim jedynie wydłużyć sam termin przedawnienia, ale nie pozwala zmieniać momentu rozpoczęcia jego biegu. Termin biegnie więc od dnia popełnienia nieprawidłowości (lub jej ustania), a nie od wydania decyzji czy wypłaty salda w projekcie.
Ta interpretacja bezpośrednio wpłynęła na dotychczasową polską praktykę i jest przyjmowana przez sądy administracyjne, choć niestety nie zawsze przez organy wydające decyzje o zwrocie środków.
Podsumowując, instytucja przedawnienia zwrotu środków UE, oznacza, że po upływie 4-letniego terminu od dnia wystąpienia nieprawidłowości organ traci możliwość skutecznego dochodzenia zwrotu dofinansowania. To nie jest zwykła formalność, lecz gwarancja pewności prawa: beneficjent nie może pozostawać w niepewności przez kilka czy kilkanaście lat.
Jednak, czy 4-letni termin zawsze będzie obowiązujący? Niekoniecznie…
Przerwanie i zawieszenie – kiedy termin się wydłuża
Na bieg terminu przedawnienia wpływają dwie instytucje:
- przerwanie – następuje wskutek czynności właściwego organu, o której beneficjent został poinformowany i dotyczącej postępowania w sprawie konkretnej nieprawidłowości. Po przerwaniu termin biegnie od nowa, a czas, który upłynął wcześniej, przestaje się liczyć.
- zawieszenie – wstrzymuje bieg terminu na czas trwania określonych okoliczności. Przepisy przewidują je wtedy, gdy postępowanie administracyjne zostaje zawieszone z powodu wszczęcia w tej samej sprawie postępowania karnego (art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2988/95). Po jego zakończeniu termin biegnie dalej.
Istotnym jest pamiętać, że nie każda czynność czy pismo organu przerywa bieg przedawnienia. TSUE wymaga, by czynność była skierowana do beneficjenta i wystarczająco precyzyjnie określała, jakich działań i jakiej nieprawidłowości dotyczy. Ogólne wezwanie do przedstawienia dokumentów czy rutynowa kontrola zwykle tego warunku nie spełniają.
Termin maksymalny – bezpiecznik dla beneficjenta
Teoretycznie kolejne przerwania biegu przedawnienia mogłyby wydłużać obowiązek zwrotu i niepewność beneficjenta w nieskończoność. Dlatego Rozporządzenie nr 2988/95 wprowadza termin maksymalny, równy dwukrotności podstawowego terminu przedawnienia. Przy terminie czteroletnim oznacza to, że po ośmiu latach od dnia wystąpienia nieprawidłowości przedawnienie następuje definitywnie, chyba że w tym czasie organ wydał ostateczną decyzję. Z jednym zastrzeżeniem - okres zawieszenia postępowania z powodu sprawy karnej nie jest jednak do tego limitu wliczany.
Jak beneficjent może się bronić?
Zarzut przedawnienia jest skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie dobrze udokumentowany i odpowiednio zgłoszony. Beneficjent, który otrzymał wezwanie do zwrotu środków lub decyzję administracyjną o zwrocie, powinien:
- Odtworzyć chronologię projektu – daty wypłat zaliczek i refundacji, zapłaty faktur, złożenia wniosków o płatność i wypłaty salda końcowego projektu,
- Ustalić datę nieprawidłowości – sprawdzić, kiedy według organu doszło do naruszenia i czy było ono jednorazowe, czy ciągłe. To od daty nieprawidłowości liczy się bieg przedawnienia,
- Przeanalizować czynności organu – zweryfikować, które pisma faktycznie mogły przerwać bieg terminu, czy zostały doręczone i czy wystarczająco precyzyjnie wskazywały nieprawidłowość,
- Sprawdzić, czy nie upłynął maksymalny termin 8 lat oraz czy w sprawie toczyło się postępowanie karne, które mogło zawiesić jego bieg,
- Pilnować terminów procesowych – zarzut przedawnienia warto podnieść już na etapie postępowania administracyjnego, a nie dopiero przed sądem administracyjnym, choć będzie on skuteczny również na etapie sądowym.
Sprawy dotyczące zwrotu dotacji unijnych łączą przepisy prawa unijnego, ustawy o finansach publicznych, Ordynację podatkową i szybko zmieniające się orzecznictwo. Szczegółowa analiza chronologii projektu oraz terminów na wczesnym etapie postępowania w zakresie zwrotu środków pozwala nie tylko ocenić szanse na podniesienie zarzutu przedawnienia, ale też uniknąć wieloletniego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a finalnie zapłaty kwot, których organ nie miał już prawa dochodzić.
Oczywiście każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Powyższe informacje stanowią ogólne informacje i nie mogą być czytane jako rekomendacje w konkretnej sprawie.
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