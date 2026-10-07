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Czy obowiązek zwrotu środków w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE kiedyś wygasa? Czy i jaki okres przedawnienia obowiązuje w prawie polskim i na poziomie UE?

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07 października 2026, 11:44
Marta Dębiak-Bartosewicz
Marta Dębiak-Bartosewicz
Radca prawny i wspólnik w kancelarii Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych
Przedawnienie zwrotu środków unijnych. Po ilu latach wygasa obowiązek?
Przedawnienie zwrotu środków unijnych. Po ilu latach wygasa obowiązek?
Shutterstock

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Instytucja pośrednicząca może żądać zwrotu udzielonego dofinansowania UE, ale nie bez końca. Prawo unijne wyznacza tu wyraźne granice czasowe, a polska praktyka liczenia terminów coraz częściej przegrywa z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Dla beneficjenta, który po kilku latach od zakończenia projektu dostaje wezwanie do zwrotu środków, prawidłowe wyliczenie okresu przedawnienia jest absolutnie kluczowe.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych to nie tylko realizacja inwestycji czy wdrożenie innowacji. To przede wszystkim skrupulatne rozliczenie każdego wydatku. Błąd w procedurze zamówienia, nieudokumentowany koszt czy niedotrzymanie wskaźnika mogą zostać uznane za nieprawidłowość i skutkować decyzją nakazującą zwrot części lub całości dotacji –z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Takie decyzje zapadają nierzadko kilka, a nawet kilkanaście lat po wypłacie środków.

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Niestety beneficjenci zbyt rzadko zadają sobie najważniejsze pytanie: czy instytucja w ogóle może jeszcze tych dochodzić zwrotu tych środków? W niniejszym artykule wyjaśniam, jaki okres przedawnienia zwrotu dofinansowania obowiązuje na gruncie przepisów krajowych oraz UE.

Cztery lata według UE, pięć według polskich przepisów

Podstawowym aktem regulującym instytucję nieprawidłowości i przedawnienia na poziomie UE jest Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Jego art. 3 ust. 1 przewiduje czteroletni termin przedawnienia.
Rozporządzenie pozwala państwom członkowskim stosować terminy dłuższe. Polska z tego uprawnienia skorzystała: zgodnie z art. 66a ustawy o finansach publicznych, krajowy termin przedawnienia należności z tytułu zwrotu środków wynosi 5 lat.

Spór o początek biegu terminu

Najwięcej kontrowersji budzi pytanie, od kiedy liczyć okres przedawnienia. Polskie organy przez lata stosowały rozwiązania krajowe, niekorzystne dla beneficjentów. Termin liczono od końca roku, w którym decyzja o zwrocie stała się ostateczna albo od daty wypłaty salda końcowego projektu a nawet od daty rozliczenia całego programu.

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Polskie sądy administracyjne długo były w tej kwestii niejednolite. Częściowo podzielały interpretacje organów, a w niektórych sprawach kreowały również swoją linię orzeczniczą. W wyroku z 18 maja 2017 r. (II GSK 4503/16) Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że przedawnienie następuje po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym przekazano beneficjentowi środki podlegające zwrotowi. Rozstrzygnięcie to spotkało się w doktrynie z krytyką, ale pokazało również kolejną możliwość liczenia początku biegu terminu przedawnienia.

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Z pomocą beneficjentom przyszedł jednak Trybunał Sprawiedliwości UE. Przełomowe orzeczenie zostało wydane 6 lutego 2025 r. w sprawie C-42/24 Emporiki Serron. Wyrok dotyczył przepisów greckich, ale jego wykładnia wiąże sądy i organy we wszystkich państwach członkowskich. W sprawie Emporiki Serron Trybunał jednoznacznie stwierdził, że art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2988/95 umożliwia państwom członkowskim jedynie wydłużyć sam termin przedawnienia, ale nie pozwala zmieniać momentu rozpoczęcia jego biegu. Termin biegnie więc od dnia popełnienia nieprawidłowości (lub jej ustania), a nie od wydania decyzji czy wypłaty salda w projekcie.
Ta interpretacja bezpośrednio wpłynęła na dotychczasową polską praktykę i jest przyjmowana przez sądy administracyjne, choć niestety nie zawsze przez organy wydające decyzje o zwrocie środków.

Podsumowując, instytucja przedawnienia zwrotu środków UE, oznacza, że po upływie 4-letniego terminu od dnia wystąpienia nieprawidłowości organ traci możliwość skutecznego dochodzenia zwrotu dofinansowania. To nie jest zwykła formalność, lecz gwarancja pewności prawa: beneficjent nie może pozostawać w niepewności przez kilka czy kilkanaście lat.

Jednak, czy 4-letni termin zawsze będzie obowiązujący? Niekoniecznie…

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Przerwanie i zawieszenie – kiedy termin się wydłuża

Na bieg terminu przedawnienia wpływają dwie instytucje:

  • przerwanie – następuje wskutek czynności właściwego organu, o której beneficjent został poinformowany i dotyczącej postępowania w sprawie konkretnej nieprawidłowości. Po przerwaniu termin biegnie od nowa, a czas, który upłynął wcześniej, przestaje się liczyć.
  • zawieszenie – wstrzymuje bieg terminu na czas trwania określonych okoliczności. Przepisy przewidują je wtedy, gdy postępowanie administracyjne zostaje zawieszone z powodu wszczęcia w tej samej sprawie postępowania karnego (art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2988/95). Po jego zakończeniu termin biegnie dalej.

Istotnym jest pamiętać, że nie każda czynność czy pismo organu przerywa bieg przedawnienia. TSUE wymaga, by czynność była skierowana do beneficjenta i wystarczająco precyzyjnie określała, jakich działań i jakiej nieprawidłowości dotyczy. Ogólne wezwanie do przedstawienia dokumentów czy rutynowa kontrola zwykle tego warunku nie spełniają.

Termin maksymalny – bezpiecznik dla beneficjenta

Teoretycznie kolejne przerwania biegu przedawnienia mogłyby wydłużać obowiązek zwrotu i niepewność beneficjenta w nieskończoność. Dlatego Rozporządzenie nr 2988/95 wprowadza termin maksymalny, równy dwukrotności podstawowego terminu przedawnienia. Przy terminie czteroletnim oznacza to, że po ośmiu latach od dnia wystąpienia nieprawidłowości przedawnienie następuje definitywnie, chyba że w tym czasie organ wydał ostateczną decyzję. Z jednym zastrzeżeniem - okres zawieszenia postępowania z powodu sprawy karnej nie jest jednak do tego limitu wliczany.

Jak beneficjent może się bronić?

Zarzut przedawnienia jest skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie dobrze udokumentowany i odpowiednio zgłoszony. Beneficjent, który otrzymał wezwanie do zwrotu środków lub decyzję administracyjną o zwrocie, powinien:

  1. Odtworzyć chronologię projektu – daty wypłat zaliczek i refundacji, zapłaty faktur, złożenia wniosków o płatność i wypłaty salda końcowego projektu,
  2. Ustalić datę nieprawidłowości – sprawdzić, kiedy według organu doszło do naruszenia i czy było ono jednorazowe, czy ciągłe. To od daty nieprawidłowości liczy się bieg przedawnienia,
  3. Przeanalizować czynności organu – zweryfikować, które pisma faktycznie mogły przerwać bieg terminu, czy zostały doręczone i czy wystarczająco precyzyjnie wskazywały nieprawidłowość,
  4. Sprawdzić, czy nie upłynął maksymalny termin 8 lat oraz czy w sprawie toczyło się postępowanie karne, które mogło zawiesić jego bieg,
  5. Pilnować terminów procesowych – zarzut przedawnienia warto podnieść już na etapie postępowania administracyjnego, a nie dopiero przed sądem administracyjnym, choć będzie on skuteczny również na etapie sądowym.

Sprawy dotyczące zwrotu dotacji unijnych łączą przepisy prawa unijnego, ustawy o finansach publicznych, Ordynację podatkową i szybko zmieniające się orzecznictwo. Szczegółowa analiza chronologii projektu oraz terminów na wczesnym etapie postępowania w zakresie zwrotu środków pozwala nie tylko ocenić szanse na podniesienie zarzutu przedawnienia, ale też uniknąć wieloletniego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a finalnie zapłaty kwot, których organ nie miał już prawa dochodzić.

Oczywiście każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Powyższe informacje stanowią ogólne informacje i nie mogą być czytane jako rekomendacje w konkretnej sprawie.

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