Umowa cywilnoprawna o świadczenie usług medycznych zawarta przez profesjonalne podmioty branży medycznej nie oznacza powstania stosunku pracy. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy nie ma stosunku pracy, jeśli brakuje takich cech jak podporządkowanie pracownicze, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem czy odpłatny charakter zatrudnienia.

Wniosek do GIP o wydanie interpretacji indywidualnej

Do Głównego Inspektora Pracy wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny jest stosunkiem pracy. Wnioskodawca wskazał, że przedstawiony stosunek prawny nie jest stosunkiem pracy, lecz stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług medycznych zawartą między dwoma przedsiębiorcami.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioskodawca opisał zdarzenie przyszłe i wskazał, że zamierza zmienić profil swojej działalności i rozpocząć świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej jako zarejestrowany podmiot medyczny. W związku z tym planuje nawiązać współpracę z lekarzem specjalistą z dziedziny anestezjologii i medycyny estetycznej, który obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Lekarz wniesie do spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport nie będzie obejmował osobistej działalności leczniczej lekarza, który będzie ją nadal wykonywał w ramach własnej działalności gospodarczej.

Po sfinalizowaniu aportu wnioskodawca zamierza zawrzeć z lekarzem cywilnoprawną umowę o świadczenie usług medycznych. Lekarz będzie wykonywał te usługi jako samodzielny przedsiębiorca w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, zachowując pełną niezależność zawodową. Będzie on samodzielnie decydował o sposobie i procesie leczenia, bez jakiegokolwiek kierownictwa. Zachowa też swobodę w zakresie ustalania własnego grafiku pracy w ramach ogólnych godzin funkcjonowania kliniki. Ponadto lekarz będzie pełnił funkcję członka zarządu spółki. Lekarz przyjmie na siebie pełne ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług. Jego wynagrodzenie będzie miało charakter zadaniowy, prowizyjny i zmienny. Dodatkowo lekarz nie będzie miał zakazu konkurencji i zachowa możliwość świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów.

Kodeks pracy określa cechy stosunku pracy

W interpretacji indywidualnej Główny Inspektor Pracy wskazał, że zgodnie z Kodeksem pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

REKLAMA

Zatrudnienie w przedstawionych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dla rozstrzygnięcia charakteru prawnego łączącej strony relacji znaczenie ma rzeczywisty sposób wykonywania pracy. O zakwalifikowaniu stosunku prawnego jako stosunku pracy decydują faktyczne warunki wykonywania pracy, a nie nazwa umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy właściwych dla stosunku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Do cech stosunku pracy należy dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia.

Brak podporządkowania pracowniczego

W przedstawionym we wniosku modelu współpracy lekarz będzie świadczył usługi medyczne jako samodzielny przedsiębiorca w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lekarz będzie współpracował jako równorzędny partner biznesowy. Co istotne, lekarz nie będzie miał zakazu konkurencji i zachowa możliwość świadczenia usług na rzecz innych podmiotów. W takim przypadku charakterystyczna dla stosunku pracy osobista zależność wykonawcy ustępuje miejsca relacji dwóch niezależnych podmiotów gospodarczych.

Główny Inspektor Pracy zwrócił też uwagę na okoliczność, że lekarz będzie pełnił jednocześnie funkcję członka zarządu spółki. Jako członek organu zarządzającego i reprezentującego spółkę lekarz współtworzy wolę pracodawcy, trudno więc uznać w tym przypadku istnienie relacji przełożony-podwładny.

Lekarz ponosi ryzyko i nie ma zagwarantowanego wynagrodzenia minimalnego

Jak już wspomniano, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem oraz odpłatność stanowią elementy stosunku pracy. Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym ryzyko jest w całości przeniesione na lekarza. Wyklucza to relację pracowniczą.

Z kolei, jeśli chodzi o odpłatność, to wynagrodzenie lekarza będzie miało charakter wyłącznie zadaniowy, zmienny i prowizyjny. Stanowić będzie określony procent od przychodu z każdego wykonanego przez niego zabiegu. Lekarz nie otrzyma gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzenia za czas choroby czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – to nie są cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

GIP: Brak elementów stosunku pracy

Główny Inspektor Pracy uznał na podstawie powyższych przesłanek, że planowana współpraca pomiędzy wnioskodawcą a lekarzem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej nie spełnia przesłanek stosunku pracy. W relacji stron brak elementów stosunku pracy, takich jak kierownictwo pracodawcy czy ponoszenie przez niego ryzyka gospodarczego.

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.50.16.2026.5)