REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Umowa o świadczenie usług medycznych czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP

Umowa o świadczenie usług medycznych czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2026, 08:10
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
lekarze szpital klinika umowa o pracę stosunek pracy usługi medyczne interpretacja indywidualna GIP PIP
Umowa o świadczenie usług medycznych czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Umowa cywilnoprawna o świadczenie usług medycznych zawarta przez profesjonalne podmioty branży medycznej nie oznacza powstania stosunku pracy. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy nie ma stosunku pracy, jeśli brakuje takich cech jak podporządkowanie pracownicze, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem czy odpłatny charakter zatrudnienia.

Wniosek do GIP o wydanie interpretacji indywidualnej

Do Głównego Inspektora Pracy wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny jest stosunkiem pracy. Wnioskodawca wskazał, że przedstawiony stosunek prawny nie jest stosunkiem pracy, lecz stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług medycznych zawartą między dwoma przedsiębiorcami.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioskodawca opisał zdarzenie przyszłe i wskazał, że zamierza zmienić profil swojej działalności i rozpocząć świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej jako zarejestrowany podmiot medyczny. W związku z tym planuje nawiązać współpracę z lekarzem specjalistą z dziedziny anestezjologii i medycyny estetycznej, który obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Lekarz wniesie do spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport nie będzie obejmował osobistej działalności leczniczej lekarza, który będzie ją nadal wykonywał w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zobacz również:

Po sfinalizowaniu aportu wnioskodawca zamierza zawrzeć z lekarzem cywilnoprawną umowę o świadczenie usług medycznych. Lekarz będzie wykonywał te usługi jako samodzielny przedsiębiorca w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, zachowując pełną niezależność zawodową. Będzie on samodzielnie decydował o sposobie i procesie leczenia, bez jakiegokolwiek kierownictwa. Zachowa też swobodę w zakresie ustalania własnego grafiku pracy w ramach ogólnych godzin funkcjonowania kliniki. Ponadto lekarz będzie pełnił funkcję członka zarządu spółki. Lekarz przyjmie na siebie pełne ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług. Jego wynagrodzenie będzie miało charakter zadaniowy, prowizyjny i zmienny. Dodatkowo lekarz nie będzie miał zakazu konkurencji i zachowa możliwość świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów.

Kodeks pracy określa cechy stosunku pracy

W interpretacji indywidualnej Główny Inspektor Pracy wskazał, że zgodnie z Kodeksem pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

REKLAMA

Zatrudnienie w przedstawionych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dla rozstrzygnięcia charakteru prawnego łączącej strony relacji znaczenie ma rzeczywisty sposób wykonywania pracy. O zakwalifikowaniu stosunku prawnego jako stosunku pracy decydują faktyczne warunki wykonywania pracy, a nie nazwa umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy właściwych dla stosunku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Do cech stosunku pracy należy dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia.

Brak podporządkowania pracowniczego

W przedstawionym we wniosku modelu współpracy lekarz będzie świadczył usługi medyczne jako samodzielny przedsiębiorca w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lekarz będzie współpracował jako równorzędny partner biznesowy. Co istotne, lekarz nie będzie miał zakazu konkurencji i zachowa możliwość świadczenia usług na rzecz innych podmiotów. W takim przypadku charakterystyczna dla stosunku pracy osobista zależność wykonawcy ustępuje miejsca relacji dwóch niezależnych podmiotów gospodarczych.

Główny Inspektor Pracy zwrócił też uwagę na okoliczność, że lekarz będzie pełnił jednocześnie funkcję członka zarządu spółki. Jako członek organu zarządzającego i reprezentującego spółkę lekarz współtworzy wolę pracodawcy, trudno więc uznać w tym przypadku istnienie relacji przełożony-podwładny.

Zobacz również:

Lekarz ponosi ryzyko i nie ma zagwarantowanego wynagrodzenia minimalnego

Jak już wspomniano, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem oraz odpłatność stanowią elementy stosunku pracy. Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym ryzyko jest w całości przeniesione na lekarza. Wyklucza to relację pracowniczą.

Z kolei, jeśli chodzi o odpłatność, to wynagrodzenie lekarza będzie miało charakter wyłącznie zadaniowy, zmienny i prowizyjny. Stanowić będzie określony procent od przychodu z każdego wykonanego przez niego zabiegu. Lekarz nie otrzyma gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzenia za czas choroby czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – to nie są cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Zobacz również:

GIP: Brak elementów stosunku pracy

Główny Inspektor Pracy uznał na podstawie powyższych przesłanek, że planowana współpraca pomiędzy wnioskodawcą a lekarzem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej nie spełnia przesłanek stosunku pracy. W relacji stron brak elementów stosunku pracy, takich jak kierownictwo pracodawcy czy ponoszenie przez niego ryzyka gospodarczego.

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.50.16.2026.5)

Zobacz również:
Powiązane
Umowa o świadczenie usług czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP z 21 września 2026 r.
Umowa o świadczenie usług czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP z 21 września 2026 r.
Godziny nadliczbowe pracowników samorządowych. Czy będzie zmiana przepisów?
Godziny nadliczbowe pracowników samorządowych. Czy będzie zmiana przepisów?
Z własną menażką, słoikiem lub termosem do restauracji. Lokale gastronomiczne obowiązkowo napełnią pojemniki klientów
Z własną menażką, słoikiem lub termosem do restauracji. Lokale gastronomiczne obowiązkowo napełnią pojemniki klientów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wypłaty z ZUS dla par jednopłciowych już ruszyły. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dostać te pieniądze
08 paź 2026

To historyczna zmiana w polskich urzędach, która otwiera drzwi do państwowych funduszy dla tysięcy osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oficjalnie potwierdził pierwsze wypłaty świadczeń dla małżeństw jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Chociaż nowe przepisy obowiązują od niedawna, do urzędów spływa coraz więcej wniosków o rejestrację związków. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS bez problemu wypłacił pieniądze, oraz o jakie konkretnie kwoty i zasiłki można się teraz ubiegać.
Pracodawca zweryfikuje nie tylko kwalifikacje pracowników, ale i kandydatów do pracy. Trwa deregulacja
07 paź 2026

Już niedługo pracodawcy zyskają narzędzie umożliwiające im weryfikację kwalifikacji nie tylko pracowników, ale i kandydatów do pracy. W ramach deregulacyjnych zmian przepisów zostanie stworzona podstawa prawna umożliwiająca im współpracę w tym zakresie z uczelniami.
Jak w praktyce reagować na opóźnienia, wady i spory z wykonawcą, aby konflikt nie skończył się w sądzie?
07 paź 2026

W polskiej praktyce inwestycyjnej pokutuje przekonanie, że prawnik jest potrzebny na dwóch krańcach procesu: przy podpisywaniu umowy i wtedy, gdy sprawa trafia do sądu. Środek — czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy realizacji — traktowany jest jako obszar czysto techniczny i organizacyjny. To założenie jest kosztowne, a jego konsekwencje widać najwyraźniej wtedy, gdy o rozliczeniu inwestycji decyduje nie treść kontraktu, lecz to, co strony zdołały udokumentować w trakcie robót.
Ta choroba w przeszłości zabiła dziesiątki milionów ludzi. Czy Polsce grozi epidemia dżumy?
08 paź 2026

W przeszłości „czarna śmierć” – jak nazywano dżumę – zabiła dziesiątki milionów osób. Niedawno na tę chorobę zmarła pracownica instytutu badawczego w Rosji, a władze wprowadziły kwarantannę. Czy Europie i Polsce grozi epidemia dżumy? Zaniepokojone rządy i organizacje międzynarodowe domagają się wyjaśnień.

REKLAMA

Od 2027 r. dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla niektórych rodziców i 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem do 18 r. życia. MRPiPS pisze nowelizację ustawy zasiłkowej i kodeksu pracy
07 paź 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także w kodeksie pracy. Celem tych zmian jest wprowadzenie dodatkowego okresu przysługiwania zasiłku opiekuńczego w przypadkach ciężkich chorób, a także umożliwieniu rodzicom brania zwolnienia od pracy tzw. opieka na dziecko także na dzieci do 18 r. życia. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku.
Nowe przesłanki przyznawania świadczeń dla niepełnosprawnych. Orzeczenie to coraz bardziej tylko przesłanka startowa
08 paź 2026

Przesłanka startowa w tym znaczeniu, że jego posiadanie jest tylko wstępnym warunkiem w procedurze starania się o świadczenie dla osoby niepełnosprawnej. W przypadku świadczenie wspierającego każdy stopień niepełnosprawności pozwala na ubieganie się o świadczenie. Ale pozostałe warunki powodują, że otrzymują je w godziwej wysokości przede wszystkim osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym. Te dodatkowe warunki nie mają nic wspólnego z dokumentacją medyczną, opiniami lekarzy zawartymi w dokumentacji czy orzeczeniu. Dodatkowe warunki można wrzucić do ogólnej kategorii "realna samodzielność w realu" - im niższa, tym wyższe świadczenie.
Kampania Dzieciństwo Bez Przemocy 2026. Przemoc odbiera dzieciom moc
07 paź 2026

Kolejna kampania Dzieciństwo Bez Przemocy ruszyła 5 października 2026 roku i trwać będzie do 19 listopada br. Tegoroczna zwraca uwagę na przemoc psychiczną. To ponad 4 tys. inicjatyw edukacyjnych w całej Polsce, a na zakończenie akcji podświetlenie na czerwono przeszło 2 tys. budynków.
Jak wygląda codzienność i problemy osób starszych – akcja hospicjum
07 paź 2026

W sobotę 10 października 2026 r. w centrum Warszawy odbędzie się dostępna dla wszystkich, nieodpłatna akcja organizowana przez Hospicjum Proroka Eliasza. Ma na celu zobrazowanie codzienności osób starszych oraz wskazanie, iż czasem jest potrzebna opieka hospicyjna, która nie jest dostępna dla każdego.

REKLAMA

Nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie. Zasiłek przez dodatkowy okres w razie ciężkiej choroby dziecka
07 paź 2026

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego w celu opieki nad ciężko chorym dzieckiem do lat 18. Świadczenie to będzie przysługiwało w przypadkach ciężkich chorób, niezależnie od standardowego, podstawowego limitu zasiłku opiekuńczego.
W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok
07 paź 2026

W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. Dzięki art. 130 par. 2 Kodeksu pracy możliwe jest "zdobycie" 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA