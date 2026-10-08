Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego w celu opieki nad ciężko chorym dzieckiem do lat 18. Świadczenie to będzie przysługiwało w przypadkach ciężkich chorób, niezależnie od standardowego, podstawowego limitu zasiłku opiekuńczego.

Będzie zmiana przepisów o okresie przysługiwania zasiłku opiekuńczego

Do wykazu prac Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie dodatkowego okresu przysługiwania zasiłku opiekuńczego w przypadkach ciężkich chorób.

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Projektowane zmiany polegają na przyznaniu dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego, ale wyłącznie w przypadku sprawowania opieki nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia tego dziecka, w tym jego zdolnością do samoobsługi oraz poziomem samodzielności.

Podstawowy i dodatkowy okres zasiłku opiekuńczego nie będą się wykluczać

W projektowanej nowelizacji zaproponowano, aby dodatkowy okres przysługiwania zasiłku opiekuńczego wynosił do 60 dni w roku kalendarzowym. Świadczenie to będzie przysługiwało niezależnie od standardowego, podstawowego limitu zasiłku opiekuńczego. Korzystanie z jednego okresu nie będzie wykluczać korzystania z drugiego. Łącznie będzie to nawet do 120 dni zasiłku rocznie, czyli dwa razy więcej niż do tej pory.

Projektowane dodatkowe 60 dni będzie przysługiwać w przypadku ciężkiej choroby dziecka we wszystkich trzech grupach, z jednym ograniczeniem w grupie trzeciej:

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60 dni + 60 dni w przypadku rodziców lub opiekunów chorych dzieci do lat 14, w tym dzieci z niepełnosprawnością w tym wieku,

w przypadku rodziców lub opiekunów chorych dzieci do lat 14, w tym dzieci z niepełnosprawnością w tym wieku, 30 dni + 60 dni w przypadku rodziców lub opiekunów chorych dzieci z niepełnosprawnością w wieku 14–18 lat,

w przypadku rodziców lub opiekunów chorych dzieci z niepełnosprawnością w wieku 14–18 lat, 14 dni + 60 dni w przypadku rodziców i opiekunów dzieci powyżej 14. roku życia bez stwierdzonej niepełnosprawności – dodatkowe 60 dni przysługuje wyłącznie w przypadku opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 18. roku życia.

Dodatkowy okres zasiłku opiekuńczego tylko w razie ciężkiej choroby dziecka

Należy podkreślić, że proponowane zmiany zmierzają do przyznania dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego jedynie w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko cierpi na poważną i obiektywnie ciężką chorobę, a nie dla wszystkich ubezpieczonych niezależnie od rodzaju schorzenia dziecka. Każdorazowo daną sytuację będzie oceniał lekarz wystawiający zaświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (tzw. e-ZLA).

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Taka zmiana oznacza, że np. limit 60 dni będzie przysługiwał w przypadku chorego dziecka w wieku do 14 lat na dotychczasowych zasadach, tj. niezależnie od rodzaju choroby (tak samo traktowany przypadek dziecka chorego np. na anginę czy nowotwór), a dodatkowy okres 60 dni będzie przysługiwał jedynie w przypadku ciężkiej choroby (np. dziecko chore na nowotwór, a na anginę już nie).

Obecnie obowiązujące okresy zasiłku opiekuńczego

Według obecnie obowiązujących przepisów zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny przysługuje przez określoną liczbę dni w roku, bez względu na rodzaj choroby. Aktualne limity wynoszą:

60 dni w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat oraz w określonych przypadkach nad zdrowym dzieckiem do lat 8 (m.in. zamknięcie żłobka/przedszkola, poród/choroba drugiego rodzica),

w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat oraz w określonych przypadkach nad zdrowym dzieckiem do lat 8 (m.in. zamknięcie żłobka/przedszkola, poród/choroba drugiego rodzica), 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością w przypadku choroby lub innych określonych przypadkach do ukończenia 18 lat,

w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością w przypadku choroby lub innych określonych przypadkach do ukończenia 18 lat, 14 dni w przypadku opieki nad chorymi dziećmi powyżej 14. roku życia bez stwierdzonej niepełnosprawności.

Kiedy ustawa wejdzie w życie

Projektowana nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie w 2027 roku.