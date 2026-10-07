Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla niektórych rodziców i 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem do 18 r. życia. MRPiPS pisze nowelizację ustawy zasiłkowej i kodeksu pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także w kodeksie pracy. Celem tych zmian jest wprowadzenie dodatkowego okresu przysługiwania zasiłku opiekuńczego w przypadkach ciężkich chorób, a także umożliwieniu rodzicom brania zwolnienia od pracy tzw. opieka na dziecko także na dzieci do 18 r. życia. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku.

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Zasiłek opiekuńczy - jak jest obecnie

Zasiłek opiekuńczy może otrzymać tylko ta osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Aktualnie na podstawie art. 33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawa zasiłkowa) zasiłek opiekuńczy przysługuje obecnie przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad

- tzw. zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadkach ściśle określonych ustawą (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem) lub

- chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem z niepełnosprawnością w tym wieku, albo



30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad:

- chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo

- dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat – w przypadkach ściśle określonych w ustawie (np. choroba rodzica dziecka lub małżonka stale opiekującego się dzieckiem),



14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

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Ważne Jednocześnie w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej wskazano, że zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

W przypadku gdy opieka jest sprawowana wyłącznie nad dziećmi z niepełnosprawnością i innymi chorymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Wskazane okresy nie zależą od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.



Jak zauważa MRPiPS, aktualnie z przepisów wynika zatem, że długość okresu zasiłkowego w przypadku sprawowania opieki nad osobami chorymi nie zależy od rodzaju schorzenia, ale okres ten jest związany przede wszystkim z kryterium wieku osoby pozostającej pod opieką.



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MRPiPS: Dodatkowy okres (maksymalnie 60 dni) przysługiwania zasiłku opiekuńczego w przypadkach ciężkich chorób

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że wszystkie choroby, w tym również te najcięższe, do których m.in. zalicza się choroby onkologiczne, są traktowane przez ww. ustawę zasiłkową jednolicie. Dlatego też taka sama liczba dni zasiłku opiekuńczego przysługuje opiekunom dziecka przechodzącego typowe choroby wieku dziecięcego oraz tym, którzy opiekują się dzieckiem cierpiącym np. na nowotwór i wymagającym długotrwałej hospitalizacji.

Obowiązujące zasady są postrzegane przez ubezpieczonych, którzy sprawują opiekę nad dziećmi ciężko i przewlekle chorymi, jako niesprawiedliwe i krzywdzące. Aktualnie obowiązujące limity, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, nie wystarczają bowiem na pogodzenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem dotkniętym ciężkim schorzeniem.



Problem ten został również zauważony w wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka w sprawie potrzeby wydłużenia okresu wypłacania zasiłku opiekuńczego rodzicom chorujących dzieci, które wymagają długotrwałego procesu diagnostycznego i leczniczego w szczególności w warunkach stacjonarnych – szpitalnych. Jak wynika z pisma Rzecznika, „sytuacja rodzin dzieci ze zdiagnozowanymi problemami zdrowotnymi, które wymagają długotrwałego procesu diagnostycznego i leczniczego (np. choroby kardiologiczne, onkologiczne, hematoonkologiczne, choroby rzadkie etc.) jest diametralnie inna od sytuacji rodziców dzieci chorujących na powszechne i uleczalne choroby. Wielu rodziców ciężko chorych dzieci niejednokrotnie staje przed koniecznością rezygnacji z pracy albo przebywania na urlopie bezpłatnym celem towarzyszenia dziecku w czasie choroby i długotrwałej hospitalizacji i zapewnienia mu opieki. Z pewnością wpływa to negatywnie na sytuację finansową rodziny, przy jednocześnie występującej okoliczności zwiększonych wydatków związanych z chorobą dziecka.”.



Dlatego celem omawianej nowelizacji jest uwzględnienie szczególnych potrzeb osób, które opiekują się dziećmi zmagającymi się z ciężkimi chorobami.

Ważne Zasadniczą zmianą przewidzianą w tej nowelizacji ma być przyznanie dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego, ale wyłącznie w przypadku sprawowania opieki nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia tego dziecka, w tym jego zdolnością do samoobsługi oraz poziomem samodzielności.

MRPiPS proponuje się, aby dodatkowy okres przysługiwania zasiłku opiekuńczego wynosił do 60 dni w roku kalendarzowym. Świadczenie to będzie przysługiwało niezależnie od standardowego limitu zasiłku opiekuńczego (do 60/30/14 dni).

Ministerstwo wyjaśnia, że dotychczasowy limit 60 dni będzie przysługiwał w przypadku chorego dziecka w wieku do 14 lat na dotychczasowych zasadach, tj. niezależnie od rodzaju choroby (tak samo traktowany przypadek dziecka chorego np. na anginę czy nowotwór), a dodatkowy okres 60 dni będzie przysługiwał jedynie w przypadku ciężkiej choroby (np. dziecko chore na nowotwór, a na anginę nie). Zatem proponowane zmiany zmierzają do przyznania dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego jedynie w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko cierpi na poważną i obiektywnie ciężką chorobę, a nie dla wszystkich ubezpieczonych niezależnie od rodzaju schorzenia dziecka.

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Tak jak w aktualnym stanie prawnym, każdą sytuację będzie oceniał lekarz wystawiający zaświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (tzw. e-ZLA).

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Dodatkowo, w celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom w zakresie wystawiania takiego zaświadczenia, MRPiPS chce wprowadzić zmiany do ustawy zasiłkowej w zakresie danych zawartych w e-ZLA, polegającej na zawarciu w zaświadczeniu lekarskim informacji o jego wystawieniu w związku z ciężką chorobą dziecka oraz informacji o numerze statystycznym choroby dziecka ustalonym według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod choroby z międzynarodowego systemu ICD-10).

Aktualnie lekarz wystawiający e-ZLA wpisuje ten kod choroby jedynie w przypadku choroby ubezpieczonego (na tej podstawie jest przyznawane wynagrodzenie z tytułu choroby/zasiłek chorobowy).

Wprowadzenie ww. obowiązku również w przypadku dodatkowych 60 dni zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad ciężko chorym dzieckiem - zdaniem MRPiPS zminimalizuje ryzyko wystawiania takich zaświadczeń lekarskich w sytuacji chorób, które nie kwalifikują się jako ciężkie.

W tym celu niezbędna jest modyfikacja systemu informatycznego ZUS. Do czasu wdrożenia tej modyfikacji lekarze będą wystawiali zaświadczenia o konieczności osobistego sprawowania opieki nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do 18 lat w formie papierowej, a informacja o kodzie choroby – z uwagi na jej nieudostępnianie płatnikowi składek jako szczególnej kategorii danej osobowej – będzie zawarta w dokumentacji medycznej, której udostępnienia ZUS może zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym wystawiono to zaświadczenie (art. 59 ust. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

Dobre praktyki orzecznicze zamiast Standardów orzecznictwa lekarskiego ZUS

Prezes ZUS, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza ZUS, sprawuje zwierzchni nadzór m.in. nad orzekaniem dla celów ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. Uprawnieniem wynikającym z realizacji tego nadzoru jest m.in. określanie dobrych praktyk orzeczniczych dla lekarzy orzekających i osób wykonujących samodzielny zawód medyczny. Dobre praktyki orzecznicze zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej przez Prezesa ZUS i zastąpią obowiązujące „Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS”. Przedmiotowy dokument będzie zawierał zagadnienia z obszaru wspólnego dla medycyny i ubezpieczeń (rekomendacje, przykłady, informacje o przepisach prawnych), z których będzie mógł korzystać w codziennej praktyce lekarz. W dobrych praktykach orzeczniczych zostaną określone kwestie związane z wystawianiem przez lekarzy zaświadczeń lekarskich o konieczności osobistego sprawowania opieki nad ciężko chorym dzieckiem do 18. roku życia – w zakresie rozumienia pojęcia „ciężkiej choroby”, jej rozpoznawania i dokumentowania, co przełoży się na praktykę lekarzy. Pozwoli to zweryfikować ciężkie choroby oraz zagwarantować prawidłowość i jednolitość wystawiania zaświadczeń lekarskich w takich przypadkach.



Ponadto MRPiPS przypomina, że zaświadczenia lekarskie mogą wystawiać wyłącznie lekarze upoważnieni przez ZUS. A takie upoważnienie ZUS może cofnąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich. Ponadto prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, którą wykonują lekarze orzecznicy ZUS. W celu jej przeprowadzenia ZUS może:

- skierować ubezpieczonego na badanie do lekarza orzecznika ZUS lub do lekarza konsultanta, w wyznaczonym miejscu albo w miejscu jego pobytu,

- skierować ubezpieczonego na badania pomocnicze,

- zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym wystawiono zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego lub chorego członka rodziny, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie,

- zażądać od ubezpieczonego udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.

Kontrola zasiłku opiekuńczego

W przypadku zasiłku opiekuńczego kontrola (oprócz ww. kontroli zasadności wystawienia zaświadczenia lekarskiego) polega również na ustaleniu, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę (chyba że dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat). Kontrola jest dokonywana w miarę potrzeb, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki. Sama kontrola może być przeprowadzana w różnych miejscach – w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, w miejscu jego czasowego pobytu wskazanego w e-ZLA, w miejscu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub w innym miejscu uzasadnionym charakterem sprawy. Tak szeroki zakres miejsc kontroli pozwala na rzeczywistą weryfikację sposobu wykorzystywania zwolnienia, a nie jedynie formalne sprawdzenie jego istnienia.

Kontrolujący dysponuje określonym katalogiem uprawnień, obejmującym m.in. możliwość wstępu do miejsca kontroli, ustalenia tożsamości osoby kontrolowanej oraz uzyskiwania od niej wyjaśnień. Może również pozyskiwać niezbędne informacje od płatnika składek lub lekarza leczącego, jeśli wymaga tego cel kontroli.

Konsekwencją stwierdzenia wykorzystywania zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem jest utrata prawa do zasiłku opiekuńczego za cały okres zwolnienia od pracy.

2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 18 roku życia

Omawiana nowelizacja ma także wprowadzić zmiany w zakresie zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem. Zmiana ta dotyczy art. 188 §1 Kodeksu pracy, w którym zostanie określone, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Powyższa zmiana będzie zapewniała pracownikom – rodzicom prawo do zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Aktualnie takie zwolnienie (w tym samym wymiarze) dotyczy dzieci do 14. roku życia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Nie jest znany termin planowanego przez MRPiPS wejścia w życie tej nowelizacji. Wiadomo tylko, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w I kwartale 2027 r. Zatem jest całkiem możliwe, że omawiane zmiany wejdą w życie do końca I półrocza 2027 r.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (UD484).