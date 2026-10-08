REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czarna śmierć w przeszłości zabiła dziesiątki milionów ludzi. Czy Polsce grozi epidemia dżumy?

Czarna śmierć w przeszłości zabiła dziesiątki milionów ludzi. Czy Polsce grozi epidemia dżumy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2026, 13:08
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
pałeczka dżumy dżuma czarna śmierć zaraza Polska epidemia antybiotyk Rosja WHO
Ta choroba w przeszłości zabiła dziesiątki milionów ludzi. Czy Polsce grozi epidemia dżumy?
sokolova_sv
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W przeszłości „czarna śmierć” – jak nazywano dżumę – zabiła dziesiątki milionów osób. Niedawno na tę chorobę zmarła pracownica instytutu badawczego w Rosji, a władze wprowadziły kwarantannę. Czy Europie i Polsce grozi epidemia dżumy? Zaniepokojone rządy i organizacje międzynarodowe domagają się wyjaśnień.

Śmiertelna ofiara dżumy w Rosji

25 września br. Daria Szypiłowa, 28-letnia pracownica laboratorium Instytutu Przeciwdziałania Dżumie w Irkucku na Syberii, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Cztery dni później kobieta, jak twierdzą rosyjskie media, została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z Szypiłową.

REKLAMA

REKLAMA

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA poinformował, że władze w Waszyngtonie oficjalnie zwróciły się do Rosji o przekazanie dodatkowych informacji po śmierci pracownicy instytutu badawczego w Irkucku. USA utrzymują również oficjalne kontakty z innymi państwami w celu wymiany informacji na temat tego zdarzenia.

Incydentem, do którego doszło w laboratorium na Syberii, zajął się Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, skupiający przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska wezwała Rosję do szybkiego i przejrzystego przekazywania informacji w sprawie śmierci pracownicy laboratorium i możliwego związku tego zgonu z dżumą.

Strona rosyjska przekazała Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że badania osób, które miały kontakt z laborantką, nie wykazały obecności patogenów wywołujących niebezpieczne choroby zakaźne. WHO oceniła, że wstępna ocena ryzyka wskazuje na to, że ryzyko dla Irkucka jest umiarkowane do niskiego, niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy. We wrześniu WHO ogłosiła, że w latach 2019-25 w dziesięciu krajach odnotowano ponad 3,8 tys. podejrzewanych przypadków dżumy oraz 423 zgony związane z tą chorobą.

REKLAMA

Czy dżuma może zostać przywleczona do Polski?

WHO uspokaja, ale mimo to wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość przywleczenia dżumy do Polski. Z tym pytaniem PAP zwróciła się do prof. Aleksandry A. Zasady, kierownika Zakładu Badania Surowic i Szczepionek w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Ekspertka zapewniła, że nie ma żadnych podstaw do obaw. Jej zdaniem miejsca tak newralgiczne z punktu widzenia zagrożenia zakażeniem dżumą jak porty są zabezpieczone. Gryzonie – główny rezerwuar dżumy - przypływające na statkach z rejonów jej występowania dzięki odpowiednim procedurom nie mogą w ocenie ekspertki przedostać się na ląd.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki wysokiemu poziomowi higieny w Europie dżuma nie występuje ani wśród zwierząt, ani wśród ludzi. Zasada podkreśliła, że ryzyko dotarcia drobnoustrojów tej choroby do Polski, gdyby – jak się wyraziła - ktoś zachorował na innym kontynencie, jest w tym momencie żadne. Przypomniała, że ostatni raz mieliśmy w Polsce do czynienia z „czarną śmiercią” w XVIII i na początku XIX wieku.

Zobacz również:

Dżuma to śmiertelnie niebezpieczna choroba

Dżuma to wysoce zakaźna choroba wywołana przez bakterie Yersinia pestis. „Czarna śmierć” powodowała w przeszłości największe w dziejach świata epidemie, podczas których zmarły dziesiątki milionów osób. GIS podaje, ze bakterie dżumy rozsiewane są przez szczury i pchły pasożytujące na szczurach domowych. Możliwe jest także rozsiewanie przez gryzonie polne i leśne (które mogą zakażać się dżumą w warunkach naturalnych np. poprzez odchody), oraz z człowieka na człowieka drogą kropelkową.

Wyróżnia się trzy postaci dżumy:

  • postać płucna – rozwija się w płucach, do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub poprzez aerozol zawierający bakterie Yersinia pestis (np. pył z zakażonymi odchodami gryzoni). Przebiega gwałtownie i jest jedną z najbardziej zaraźliwych i niebezpiecznych chorób zakaźnych człowieka,
  • postać węzłowa (dymieniczna) – rozwija się najczęściej na skutek ugryzienia przez zakażone zwierzę bądź gdy skażone bakteriami materiały mają kontakt z uszkodzoną skórą. Ta postać dżumy nie przenosi się przez kontakt z chorym,
  • postać posocznicowa – rozwija się, gdy bakterie dżumy namnażają się we krwi i są przez nią roznoszone po całym organizmie. Ta postać stanowi powikłanie nie leczonych postaci dymieniczej i płucnej. Postać posocznicowa także nie szerzy się poprzez bezpośredni kontakt.

Leczenie dżumy polega na podawaniu odpowiednich antybiotyków. Aby było skuteczne, musi być podjęte jak najszybciej. Szczepionka na dżumę istnieje, ale udowodniono jej skuteczność jedynie przeciwko postaci dymieniczej, natomiast nie zapobiega i nie zmniejsza objawów w dżumie płucnej.

Zobacz również:
Powiązane
Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu posiłki przysługują wyłącznie podczas okresu zimowego?
Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu posiłki przysługują wyłącznie podczas okresu zimowego?
120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie. Zasiłek przez dodatkowy okres w razie ciężkiej choroby dziecka
120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie. Zasiłek przez dodatkowy okres w razie ciężkiej choroby dziecka
Umowa o świadczenie usług medycznych czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP
Umowa o świadczenie usług medycznych czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika. Co powinien zrobić pracodawca?
08 paź 2026

Pracownik może zostać dopuszczony do pracy jeżeli nie ma przeciwwskazań do jej wykonywania. Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy podczas profilaktycznych badań lekarskich utraty zdolności do pracy upoważnia pracodawcę do złożenia pracownikowi wypowiedzenia. Czy oznacza to rozwiązanie umowy o pracę czy tylko zmianę warunków pracy lub płacy?
Ważny list do Ministerstwa Rolnictwa. Organizacje ochrony zwierząt apelują w sprawie ustawy łańcuchowej
08 paź 2026

Nie ma zgody organizacji ochrony zwierząt na zamianę łańcuchów na więzienne klatki – czytamy w liście do ministerstwa rolnictwa, podpisanym przez 36 organizacji. Domagają się one ponownego określenia norm powierzchni kojców dla psów w projekcie rozporządzenia.
Obywatelski projekt zmiany ustawy prawo łowieckie – odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia
08 paź 2026

Obywatelski projekt zmiany ustawy prawo łowieckiej trafił do Sejmu i jest przedmiotem konsultacji społecznych. W projekcie proponowane są również modyfikacje dotyczące odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej dotyczącej polowań. Jakiego rodzaju?
Mobilność osób z niepełnosprawnościami – program dofinansowania PFRON
08 paź 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął nabór wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Mogą one być składane do dnia 22 października 2026 roku. Dotyczy on dofinansowania do dostosowanego dla osoby z niepełnosprawnością samochodu.

REKLAMA

ZUS wypłacił zasiłki parom jednopłciowym. Tyle było wniosków
08 paź 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory wypłacił dwa zasiłki opiekuńcze dla par jednopłciowych – przekazała rzeczniczka prasowa ZUS Anna Kalita. Dodała, że tyle właśnie do Zakładu wpłynęło wniosków w tej sprawie.
Emerytura z Holandii dla Polaków. ZUS podał, ilu rodaków ją już pobiera
08 paź 2026

W październiku odbędą się dwa spotkania informacyjne dla Polaków mieszkających lub pracujących w Holandii na temat tego, jak mogą uzyskać tamtejszą emeryturę – podał ZUS. Przekazał, że dotychczas pobiera ją 6152 rodaków.
Wypłaty z ZUS dla par jednopłciowych już ruszyły. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dostać te pieniądze
08 paź 2026

To historyczna zmiana w polskich urzędach, która otwiera drzwi do państwowych funduszy dla tysięcy osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oficjalnie potwierdził pierwsze wypłaty świadczeń dla małżeństw jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Chociaż nowe przepisy obowiązują od niedawna, do urzędów spływa coraz więcej wniosków o rejestrację związków. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS bez problemu wypłacił pieniądze, oraz o jakie konkretnie kwoty i zasiłki można się teraz ubiegać.
Pracodawca zweryfikuje nie tylko kwalifikacje pracowników, ale i kandydatów do pracy. Trwa deregulacja
07 paź 2026

Już niedługo pracodawcy zyskają narzędzie umożliwiające im weryfikację kwalifikacji nie tylko pracowników, ale i kandydatów do pracy. W ramach deregulacyjnych zmian przepisów zostanie stworzona podstawa prawna umożliwiająca im współpracę w tym zakresie z uczelniami.

REKLAMA

Jak w praktyce reagować na opóźnienia, wady i spory z wykonawcą, aby konflikt nie skończył się w sądzie?
07 paź 2026

W polskiej praktyce inwestycyjnej pokutuje przekonanie, że prawnik jest potrzebny na dwóch krańcach procesu: przy podpisywaniu umowy i wtedy, gdy sprawa trafia do sądu. Środek — czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy realizacji — traktowany jest jako obszar czysto techniczny i organizacyjny. To założenie jest kosztowne, a jego konsekwencje widać najwyraźniej wtedy, gdy o rozliczeniu inwestycji decyduje nie treść kontraktu, lecz to, co strony zdołały udokumentować w trakcie robót.
Ta choroba w przeszłości zabiła dziesiątki milionów ludzi. Czy Polsce grozi epidemia dżumy?
08 paź 2026

W przeszłości „czarna śmierć” – jak nazywano dżumę – zabiła dziesiątki milionów osób. Niedawno na tę chorobę zmarła pracownica instytutu badawczego w Rosji, a władze wprowadziły kwarantannę. Czy Europie i Polsce grozi epidemia dżumy? Zaniepokojone rządy i organizacje międzynarodowe domagają się wyjaśnień.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA