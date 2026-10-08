W przeszłości „czarna śmierć” – jak nazywano dżumę – zabiła dziesiątki milionów osób. Niedawno na tę chorobę zmarła pracownica instytutu badawczego w Rosji, a władze wprowadziły kwarantannę. Czy Europie i Polsce grozi epidemia dżumy? Zaniepokojone rządy i organizacje międzynarodowe domagają się wyjaśnień.

Śmiertelna ofiara dżumy w Rosji

25 września br. Daria Szypiłowa, 28-letnia pracownica laboratorium Instytutu Przeciwdziałania Dżumie w Irkucku na Syberii, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Cztery dni później kobieta, jak twierdzą rosyjskie media, została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z Szypiłową.

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Przedstawiciel Departamentu Stanu USA poinformował, że władze w Waszyngtonie oficjalnie zwróciły się do Rosji o przekazanie dodatkowych informacji po śmierci pracownicy instytutu badawczego w Irkucku. USA utrzymują również oficjalne kontakty z innymi państwami w celu wymiany informacji na temat tego zdarzenia.

Incydentem, do którego doszło w laboratorium na Syberii, zajął się unijny Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, skupiający przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska wezwała Rosję do szybkiego i przejrzystego przekazywania informacji w sprawie śmierci pracownicy laboratorium i możliwego związku tego zgonu z dżumą.

Strona rosyjska przekazała Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że badania osób, które miały kontakt z laborantką, nie wykazały obecności patogenów wywołujących niebezpieczne choroby zakaźne. WHO oceniła, że wstępna ocena ryzyka wskazuje na to, że ryzyko dla Irkucka jest umiarkowane do niskiego, niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy. We wrześniu WHO ogłosiła, że w latach 2019-25 w dziesięciu krajach odnotowano ponad 3,8 tys. podejrzewanych przypadków dżumy oraz 423 zgony związane z tą chorobą.

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Czy dżuma może zostać przywleczona do Polski?

WHO uspokaja, ale mimo to wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość przywleczenia dżumy do Polski. Z tym pytaniem PAP zwróciła się do prof. Aleksandry A. Zasady, kierownika Zakładu Badania Surowic i Szczepionek w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Ekspertka zapewniła, że nie ma żadnych podstaw do obaw. Jej zdaniem miejsca tak newralgiczne z punktu widzenia zagrożenia zakażeniem dżumą jak porty są zabezpieczone. Gryzonie – główny rezerwuar dżumy - przypływające na statkach z rejonów jej występowania dzięki odpowiednim procedurom nie mogą w ocenie ekspertki przedostać się na ląd.

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Dzięki wysokiemu poziomowi higieny w Europie dżuma nie występuje ani wśród zwierząt, ani wśród ludzi. Zasada podkreśliła, że ryzyko dotarcia drobnoustrojów tej choroby do Polski, gdyby – jak się wyraziła - ktoś zachorował na innym kontynencie, jest w tym momencie żadne. Przypomniała, że ostatni raz mieliśmy w Polsce do czynienia z „czarną śmiercią” w XVIII i na początku XIX wieku.

Dżuma to śmiertelnie niebezpieczna choroba

Dżuma to wysoce zakaźna choroba wywołana przez bakterie Yersinia pestis. „Czarna śmierć” powodowała w przeszłości największe w dziejach świata epidemie, podczas których zmarły dziesiątki milionów osób. GIS podaje, ze bakterie dżumy rozsiewane są przez szczury i pchły pasożytujące na szczurach domowych. Możliwe jest także rozsiewanie przez gryzonie polne i leśne (które mogą zakażać się dżumą w warunkach naturalnych np. poprzez odchody), oraz z człowieka na człowieka drogą kropelkową.

Wyróżnia się trzy postaci dżumy:

postać płucna – rozwija się w płucach, do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub poprzez aerozol zawierający bakterie Yersinia pestis (np. pył z zakażonymi odchodami gryzoni). Przebiega gwałtownie i jest jedną z najbardziej zaraźliwych i niebezpiecznych chorób zakaźnych człowieka,

– rozwija się w płucach, do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub poprzez aerozol zawierający bakterie Yersinia pestis (np. pył z zakażonymi odchodami gryzoni). Przebiega gwałtownie i jest jedną z najbardziej zaraźliwych i niebezpiecznych chorób zakaźnych człowieka, postać węzłowa (dymieniczna) – rozwija się najczęściej na skutek ugryzienia przez zakażone zwierzę bądź gdy skażone bakteriami materiały mają kontakt z uszkodzoną skórą. Ta postać dżumy nie przenosi się przez kontakt z chorym,

– rozwija się najczęściej na skutek ugryzienia przez zakażone zwierzę bądź gdy skażone bakteriami materiały mają kontakt z uszkodzoną skórą. Ta postać dżumy nie przenosi się przez kontakt z chorym, postać posocznicowa – rozwija się, gdy bakterie dżumy namnażają się we krwi i są przez nią roznoszone po całym organizmie. Ta postać stanowi powikłanie nie leczonych postaci dymieniczej i płucnej. Postać posocznicowa także nie szerzy się poprzez bezpośredni kontakt.

Leczenie dżumy polega na podawaniu odpowiednich antybiotyków. Aby było skuteczne, musi być podjęte jak najszybciej. Szczepionka na dżumę istnieje, ale udowodniono jej skuteczność jedynie przeciwko postaci dymieniczej, natomiast nie zapobiega i nie zmniejsza objawów w dżumie płucnej.