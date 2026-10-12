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Wypłaty z ZUS dla par jednopłciowych już ruszyły. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dostać te pieniądze

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12 października 2026, 07:03
oprac. Adam Kuchta
Wypłaty z ZUS dla par jednopłciowych
Wypłaty z ZUS dla par jednopłciowych już ruszyły. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dostać te pieniądze
Adam Kuchta
INFOR

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To historyczna zmiana w polskich urzędach, która otwiera drzwi do państwowych funduszy dla tysięcy osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oficjalnie potwierdził pierwsze wypłaty świadczeń dla małżeństw jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Chociaż nowe przepisy obowiązują od niedawna, do urzędów spływa coraz więcej wniosków o rejestrację związków. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS bez problemu wypłacił pieniądze, oraz o jakie konkretnie kwoty i zasiłki można się teraz ubiegać.

ZUS do tej pory wypłacił dwa zasiłki opiekuńcze dla par jednopłciowych – przekazała rzeczniczka prasowa ZUS Anna Kalita. Dodała, że tyle właśnie do Zakładu wpłynęło wniosków w tej sprawie. Od 23 sierpnia br. obowiązuje rozporządzenie pozwalające na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Kilkadziesiąt wpisów wykonano jednak wcześniej, przed wejściem rozporządzenia w życie. Dzięki transkrypcji małżeństwom jednopłciowym zawartym za granicą, uznanym przez polski urząd stanu cywilnego, mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

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Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był ZUS. Co za tym idzie, osoby, których akty przeniesiono do rejestru stanu cywilnego, mogą liczyć m.in. na szereg wypłacanych przez ZUS świadczeń – w tym na zasiłek opiekuńczy, przysługujący w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.

Rzeczniczka prasowa ZUS Anna Kalita przekazała, że do tej pory Zakład wypłacił dwa zasiłki opiekuńcze dla par jednopłciowych. „W całym kraju, do wszystkich oddziałów ZUS, wpłynęły łącznie 2 wnioski o zasiłek opiekuńczy. Obydwa, po ustaleniu uprawnień, skutkowały wypłatą rzeczonego zasiłku” - poinformowała. Podkreśliła, że Zakład zobowiązany jest respektować rozstrzygnięcia dokonane przez kierowników urzędów stanu cywilnego.

Zaznaczyła, że jeżeli osoba posiadająca status małżonka sprawuje opiekę nad małżonkiem i spełnia pozostałe warunki do nabycia prawa do świadczenia zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, Zakład zobowiązany jest do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

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Przypomniała również, że zgodnie z przepisami, prawo do zasiłku opiekuńczego ustalają i zasiłki wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, a w pozostałych przypadkach Zakład.

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Zaznaczyła, że poza tymi dwoma przypadkami wypłacenia zasiłku przez ZUS, Zakład nie posiada informacji o wypłaconych zasiłkach opiekuńczych przez płatników składek dla małżonków tej samej płci, którzy zawarli związek małżeński za granicą i dokonali transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa w polskim USC.

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Zgodnie z danymi udostępnionymi przez resort cyfryzacji, polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały do końca ubiegłego tygodnia łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 198 dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 mężczyzn.

Zgodnie z obowiązującym od sierpnia rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązują różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

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Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Aktualizacja wzorów aktów małżeństwa jest też wyjściem naprzeciw kilku wyrokom sądów administracyjnych, dotyczącym transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych – m.in. orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w połowie marca nakazał warszawskiemu USC dokonanie wpisu aktu małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana.

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Źródło: INFOR
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