Pracownik może zostać dopuszczony do pracy jeżeli nie ma przeciwwskazań do jej wykonywania. Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy podczas profilaktycznych badań lekarskich utraty zdolności do pracy upoważnia pracodawcę do złożenia pracownikowi wypowiedzenia. Czy oznacza to rozwiązanie umowy o pracę czy tylko zmianę warunków pracy lub płacy?

Zmiana warunków pracy w razie utraty zdolności do wykonywania pracy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Z tego powodu pracownicy muszą przechodzić okresowe i kontrolne badania lekarskie. Potwierdzona orzeczeniem lekarza medycyny pracy utrata zdolności do pracy wiąże się z bezwzględnym zakazem dopuszczenia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Warto dodać, że pracownik nie musi mieć orzeczonej całkowitej niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, wystarczy przeciwwskazanie do wykonywania nawet jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy. Jak w takim przypadku musi postąpić pracodawca?

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Pracodawca może przenieść pracownika na inne stanowisko, na którym może on wykonywać pracę odpowiednią ze względu na stan zdrowia. Przeniesienie nie jest jednak obowiązkowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na taki krok, wówczas powinien zmienić rodzaj pracy określony w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. Można tego dokonać w drodze porozumienia stron – za zgodą pracownika. Jeżeli pracownik nie wyraża zgody, to w grę wchodzi wypowiedzenie zmieniające. Pracodawca może zmienić pracownikowi, który utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, rodzaj pracy, wymiar czasu pracy lub miejsce pracy. Te zmiany mogą spowodować obniżenie wynagrodzenia pracownika. Jeżeli pracownik nie zaakceptuje warunków zawartych w wypowiedzeniu zmieniającym, wówczas umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w razie utraty zdolności do wykonywania pracy

W razie utraty przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, pracodawca może mu wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę. Jest to możliwe, bowiem powołanie się przez pracodawcę na potwierdzone zaświadczeniem lekarskim przeciwwskazania do wykonywania przez pracownika pracy na określonym stanowisku mogą stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

Ważne Przyjmuje się, że istnienie przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na określonym stanowisku jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

Podczas okresu wypowiedzenia pracodawca powinien zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a za ten okres powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie przestojowe (część ekspertów prawa pracy ma inne zdanie na ten temat). Możliwe jest jednak powierzenie mu wykonywania innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym – maksymalnie na okres trzech miesięcy. W takim przypadku pracownik powinien uzyskać od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy. Pracownik, któremu powierzono wykonywanie innej pracy, nie może stracić na wynagrodzeniu.

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Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym

Część pracowników jest chroniona przed wypowiedzeniem definitywnym oraz przed wypowiedzeniem zmieniającym przez pracodawcę. Ochrona dotyczy m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym (tj. w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego).

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Jeśli pracownik w wieku przedemerytalnym utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, to pomimo podlegania szczególnej ochronie przed definitywnym wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca ma prawo złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Pracodawca w takim wypowiedzeniu może zaoferować inne warunki pracy i płacy. Jednakże pracownik nie ma prawa do dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia, jeżeli zostanie ono obniżone wskutek takiego wypowiedzenia.

Utrata zdolności do wykonywania pracy na skutek wypadku przy pracy

Także wypadek przy pracy może być przyczyną utraty przez pracownika zdolności do pracy. Pracodawca jest wtedy zobowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, do przeniesienia do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Do przeniesienia do innej, odpowiedniej pracy nie jest potrzebne ani porozumienie stron, ani wypowiedzenie zmieniające. Wystarczy polecenie służbowe pracodawcy, żeby pracownik podjął inną pracę.

Choroba zawodowa – przypadek szczególny

Przepisy Kodeksu pracy regulują szczególną sytuację, gdy u pracownika pojawiły się objawy choroby zawodowej, ale jest on jeszcze zdolny do świadczenia obecnej pracy. W przypadku, gdy u pracownika stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Podobnie jak w przypadku choroby zawodowej wynagrodzenie pracownika podlega tymczasowej ochronie. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie pensji, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Analogicznie jak w opisanym wyżej przypadku choroby zawodowej przeniesienie pracownika do innej pracy następuje w drodze polecenia. Odmowa jego wykonania może być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie jest przy tym konieczne ani porozumienie stron ani wypowiedzenie zmieniające.

Podstawa prawna